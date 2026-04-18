Una delegación brasileña conoce en Montilla el uso de aguas regeneradas para riego agrícola



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La empresa mixtaha mostrado los avances del proyectoa una delegación institucional de Brasil que ha visitado Montilla para conocer esta iniciativa centrada en la reutilización de agua regenerada para uso agrícola y en la búsqueda de modelos sostenibles frente a los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos.La visita se enmarca en la cooperación bilateral entre España y Brasil en materia de gestión sostenible del agua y modernización de regadíos, y ha permitido a los representantes brasileños conocer de primera mano una iniciativa que integra innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y eficiencia en la gestión de recursos.La delegación estuvo encabezada por Giuseppe Vieira, secretario nacional de Seguridad Hídrica, y contó con la participación de representantes técnicos del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional (MIDR) de Brasil, quienes se interesaron por modelos que permitan hacer frente a los retos derivados del cambio climático y la necesidad de avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles.El programa incluyó un recorrido técnico por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Montilla, donde se explicó el sistema de tratamiento avanzado que permite transformar aguas residuales en agua regenerada apta para riego agrícola. Este proceso, tal y como se detalló durante la visita, garantiza la calidad y seguridad del recurso y contribuye a reducir la presión sobre las fuentes de agua convencionales.Por otro lado, la delegación se desplazó hasta la Comunidad de Regantes de Tintín, donde pudo comprobar sobre el terreno la aplicación práctica de estas soluciones. Allí se expusieron los beneficios del modelo, centrados en la optimización del uso del agua, la mejora de la resiliencia del sector agrícola y el impulso de una gestión basada en principios de economía circular.Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO), se ha consolidado como un referente en la regeneración y reutilización de aguas depuradas para su uso en la agricultura, evidenciando el potencial de este tipo de proyectos para contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario.A su vez, desde Aguas de Montilla se valoró de manera positiva el interés mostrado por la delegación brasileña y se destacó el potencial de transferencia de conocimiento, así como la posibilidad de establecer futuras líneas de colaboración internacional."Este tipo de encuentros refuerza el posicionamiento de Montilla como un enclave de referencia en innovación hídrica, poniendo de manifiesto la importancia de compartir soluciones eficaces ante retos globales comunes relacionados con el agua y la sostenibilidad", subrayaron desde la firma.Aguas de Montilla, empresa mixta formada por Hidralia y el Ayuntamiento de Montilla para la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, trabaja desde hace tiempo en la mejora de las infraestructuras hidráulicas y en la protección de este recurso.Entre sus prioridades se encuentra la gestión sostenible del agua, lo que ha llevado, entre otras acciones, a eliminar el uso de productos fitosanitarios en la EDAR con el objetivo de evitar su filtración a las aguas subterráneas y proteger su calidad.Además, esta decisión contribuye a la mejora del entorno de la instalación, ya que estos productos están relacionados con la pérdida de insectos polinizadores, favoreciendo así la biodiversidad. En su lugar, la empresa ha optado por métodos sostenibles, como el uso de productos ecológicos no tóxicos y técnicas alternativas para el tratamiento de la planta y la gestión de sus espacios verdes.En ese sentido, la entidad mantiene su apuesta por convertir la EDAR de Montilla, que trata un total de 1.258.849 metros cúbicos al año, en una biofactoría caracterizada por la autosuficiencia energética, el residuo cero y la reutilización del 100 por cien del agua tratada. Este modelo permitiría aliviar la presión sobre los acuíferos, especialmente en usos agrícolas como el riego.Asimismo, dentro de esta estrategia, Aguas de Montilla desarrolla el proyecto, que utiliza agua regenerada de la EDAR para el riego del olivar, demostrando que los procesos aplicados cumplen con los parámetros de calidad exigidos y aportan macronutrientes que pueden reducir la necesidad de abonos convencionales, al tiempo que disminuyen el impacto sobre los acuíferos al generar una nueva fuente de agua para la agricultura.Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible, la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y la promoción de iniciativas que contribuyan a la adaptación del sector agroalimentario a los desafíos actuales y futuros.