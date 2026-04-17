Montilla acoge una jornada formativa para mejorar la comunicación del tejido empresarial



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo acogió ayer una jornada formativa dirigida a empresarios, autónomos y profesionales de la provincia de Córdoba con el objetivo de mejorar sus habilidades de comunicación en público, en una iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba que puso el foco en el desarrollo económico y profesional del tejido empresarial.Bajo el título, la jornada se celebró como sesión presencial tras un ciclo previo de formación, enmarcándose dentro de las acciones promovidas por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco). La jornada reunió en Montilla a más de medio centenar de asistentes procedentes de distintos municipios de la provincia, consolidando así el interés generado por esta propuesta formativa.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, valoró de forma positiva la elección del municipio como sede de esta iniciativa y destacó que “tenemos que agradecer a la Diputación que haya decidido que sea en Montilla esta jornada presencial que culmina una serie de sesiones 'online', donde la formación debe formar parte fundamental de las políticas institucionales dirigidas a nuestro tejido empresarial”.En ese sentido, el regidor subrayó la singularidad de esta propuesta centrada en la comunicación y apuntó que “es una formación atípica pero muy necesaria, porque mejorar la capacidad de expresarse en público y comunicar ideas es clave tanto en el ámbito empresarial como en el personal”.Asimismo, el primer edil montillano añadió que “si mejoramos la comunicación, mejoramos también nuestras relaciones y nuestra convivencia”, incidiendo en la relevancia de estas competencias en un contexto en el que las relaciones con clientes y usuarios requieren cada vez una mayor capacidad de conexión y persuasión.Por otro lado, la delegada de Hacienda de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, explicó que esta jornada presencial ha supuesto el cierre de una acción formativa que ha contado con una destacada participación, con más de 200 inscripciones en su fasey más de 100 personas participantes activas.En relación con la sesión celebrada ayer en el Teatro Garnelo de Montilla, señaló que la inscripción de más de medio centenar de asistentes confirma “la buena acogida de esta formación dentro del ámbito empresarial”. De igual modo, la iniciativa se integra en la estrategia de la Diputación de Córdoba orientada a respaldar al tejido empresarial, fomentar el desarrollo económico en el territorio y contribuir a la fijación de población en zonas rurales mediante la generación de nuevas oportunidades.Finalmente, desde el Consistorio se valoró positivamente la celebración de este tipo de actividades en Montilla, al considerar que refuerzan la colaboración entre administraciones y ponen a disposición de la ciudadanía herramientas útiles para su desarrollo profesional.