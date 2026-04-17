Juan Carlos Rubio gana el Premio Lorca a la Mejor Autoría Teatral

La Academia de las Artes Escénicas de Andalucía distinguió ayer al dramaturgo y guionista montillano Juan Carlos Rubio con el Premio Lorca a la Mejor Autoría Teatral, durante la duodécima edición de estos galardones que celebraron su gala final en el Teatro Central de Sevilla, con el respaldo de la Consejería de Cultura y Deporte y la Fundación Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).La gala, conducida por Fran Contreras y Juanma Martínez, integrantes de Sevilla Impro Club, reunió a destacados representantes del sector escenográfico andaluz en una ceremonia que destacó por su dinamismo y sentido del humor. Además, el evento contó con la dirección técnica de Emilio Goyanes, de la compañía Laviebel, y con la producción y coordinación de Llanos Díaz y Javier Paisano.La velada comenzó con la actuación de Rosario Solano y Pepepérez Cuentacuentos, quienes ofrecieron una interpretación musical de carácter emotivo para dar la bienvenida al público. A continuación, el presidente de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, Alfonso Zurro, reivindicó durante su discurso la importancia del relato como herramienta en contextos de conflicto y afirmó la necesidad de “contar historias” en un momento histórico marcado por los conflictos bélicos.En su intervención evocó referencias como, de Eurípides; eldirigido por Susan Sontag en la sitiada Sarajevo; o, en la que la narración se convierte en un instrumento de resistencia frente a la barbarie.En lo que respecta a Juan Carlos Rubio, el reconocimiento llegó de la mano de, una obra que recrea el episodio vital de Pau Casals durante su exilio tras la Guerra Civil Española, un periodo marcado por el compromiso del músico tarraconense con sus compatriotas y por las difíciles circunstancias derivadas de la ocupación nazi.Este nuevo galardón coincide con lapara la cuarta edición de los Premios Talía, en los que opta a Mejor Dirección de Escena por, una obra escrita junto a Yolanda García Serrano que aborda la historia del exilio de Pau Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos, quien se vio obligado a abandonar España y establecerse en el sur de Francia tras la contienda civil.suma con el reconocimiento de anoche un nuevo hito a su trayectoria, que ya fue distinguida hace dos años con el, concedido por el Ayuntamiento de Cartagena, gracias a un jurado compuesto por 7.000 jóvenes de Cartagena en España, de Cartagena de Indias en Colombia y de la ciudad balneario de Cartagena, ubicada en el litoral central de Chile.En una, el propio Juan Carlos Rubio recordó el origen de este proyecto, que se remonta a dos décadas atrás, cuando comenzó a trabajar en una iniciativa audiovisual sobre la figura de Pau Casals. “Hace casi veinte años estuve trabajando para TV3 en un proyecto para una serie de televisión sobre la figura de Pau Casals, que es un hombre que vivió casi un siglo, con una vida fascinante”, explicó.“He de reconocer que, en aquel entonces, yo no era ningún especialista en su biografía. Tenía, claro, algunas nociones sobre Pau Casals y sobre su absoluto magisterio con el violonchelo, pero no sabía calibrar su dimensión humana, todo lo que había hecho no solamente por el arte y por la música, sino por la paz a nivel mundial. Y me fascinó su trabajo, su personalidad...”, admitió.Y la respuesta del público ante esta historia real es extraordinaria. "Es de una cercanía absoluta, a pesar de que ya han pasado ochenta años de aquel momento en el que Pau Casals dijo no a tocar para Hitler: dijo no al fascismo", apuntó Juan Carlos Rubio, quien se mostró convencido de que la temática que aborda la historia sigue siendo actual."La historia se está repitiendo y ahora estamos inmersos en un momento muy complejo desde el punto de vista político, lleno de totalitarismos que nos amenazan por un lado y otro. Por eso, creo que ese ejemplo de dignidad, de ética y de humanidad que siempre dio Pau Casals es hoy más necesario que nunca", concluyó.