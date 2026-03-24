Juan Carlos Rubio: “Vivimos un momento con mucha información pero con poco entendimiento”



FOTOGRAFÍA: SERGIO PARRA (CEDIDA) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: SERGIO PARRA (CEDIDA)

La Academia de las Artes Escénicas de Andalucía ha nominado a Juan Carlos Rubio en los XII Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía en las categorías de Autoría Teatral y Dirección por, un reconocimiento que sitúa de nuevo al dramaturgo montillano entre los nombres más destacados del panorama escénico andaluz.Nacido en Montilla en 1967, Juan Carlos Rubio ha desarrollado una amplia trayectoria como actor, guionista y autor teatral, con textos estrenados desde 1997 y una extensa producción tanto en televisión como en cine y teatro. Su carrera ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos, un Premio Lorca por la obray el, otorgado por miles de jóvenes lectores por, precisamente,, una obra que recrea el episodio vital de Pau Casals durante su exilio tras la Guerra Civil Española.—Una alegría inmensa. Es un tremendo orgullo que tus compañeros coincidan en que tu trabajo está entre los mejores del año. De todas formas, debo reconocer que los premios nunca son el objetivo. Pero, obviamente, da mucha alegría ver que ese trabajo es reconocido y, para mí, estar nominado junto a esos estupendos profesionales que también están en las candidaturas ya es un premio enorme y lo agradezco muchísimo.—El objetivo es siempre que lo que escribes, lo que diriges, lo que haces, al final conmueva a la gente. Yo antepongo el interés del público a cualquier otra cosa.—Sí, hombre… Pero es que me tengo muchos años. En 2022 gané un Premio Lorca porpero, la verdad, ahora me han hecho muchísima ilusión estas dos nominaciones porporque, de alguna manera, eso que se dice siempre de que uno no es profeta en tu tierra, en mi caso, no se cumple. No es que me sienta profeta, que un término que tiene un aire como demasiado ambicioso, pero sí que me siento muy querido en Montilla, en Córdoba y en Andalucía. Y eso es muy importante para mí.—Absolutamente maravillosa. El público vive esta historia —que es real, no lo olvidemos— con una cercanía absoluta, a pesar de que ya han pasado ochenta años de aquel momento en el que Pau Casals dijo no a tocar para Hitler: dijo no al fascismo. Pero pienso que la temática es actual: la historia se está repitiendo y ahora estamos inmersos en un momento muy complejo desde el punto de vista político, lleno de totalitarismos que nos amenazan por un lado y otro. Por eso, creo que ese ejemplo de dignidad, de ética y de humanidad que siempre dio Pau Casals es hoy más necesario que nunca. Por eso el público lo está viviendo de una manera maravillosa.—Así es. Hay que recordar que el texto no es solamente mío: lo escribí con Yolanda García Serrano, que es una compañera maravillosa. Y, sobre todo, hemos tenido la suerte de contar con un fabuloso elenco de actores, que da gloria verles. El espectáculo está marchando muy bien y está conectando muchísimo con los espectadores.Y, bueno, el Premio Mandarache es muy especial, ya que el jurado lo componen 7.000 jóvenes de Cartagena en España, de Cartagena de Indias en Colombia y de la ciudad balneario de Cartagena, ubicada en el litoral central de Chile. El alumnado lee varias obras durante el curso y decide cuál es la que más les ha gustado. Por eso fue muy especial que esos jóvenes decidieran queera el mejor texto en el 2024.—Es cierto, hay una coincidencia de personajes, desde Lorca o Concha Piquer, a Luis Mariano o Pau Casals en este caso, que vivieron en el siglo XX y que, en muchos casos, fueron sacudidos o asesinados por culpa de tiranos. Para mí es importante traer esos personajes al día de hoy para que la gente que los conoce no los olvide y, también, para que la gente que no los conoce todavía —porque vivimos un momento con mucha información pero con poco entendimiento, con muchas falsas noticias y mucha interpretación errónea de los hechos—, puedan acercarse hasta ellos.—Es verdad, últimamente he escrito sobre figuras como Agatha Christie o Benito Pérez Galdós porque, ciertamente, me interesan mucho los personajes reales para crear una ficción con ellos. Son grandes personajes, con valores que considero imprescindibles para tener siempre muy cerca. Y el teatro es un arma poderosa para hacernos reflexionar y para volver a traernos esas vidas hasta el presente. Así que sí, me interesa hablar siempre de la dignidad humana y de la humanidad y de la empatía, que es algo que estamos perdiendo.—Hace casi veinte años estuve trabajando para TV3 en un proyecto para una serie de televisión sobre la figura de Pau Casals, que es un hombre que vivió casi un siglo, con una vida fascinante. He de reconocer que, en aquel entonces, yo no era ningún especialista en su biografía. Tenía, claro, algunas nociones sobre Pau Casals y sobre su absoluto magisterio con el violonchelo, pero no sabía calibrar su dimensión humana, todo lo que había hecho no solamente por el arte y por la música, sino por la paz a nivel mundial. Y me fascinó su trabajo, su personalidad...Y, bueno, aquel proyecto no salió adelante, pero me quedé con la idea en la cabeza. Investigué mucho y leí muchísimas obras sobre él. Y fue cuando encontré este momento en su vida, cuando estaba refugiado después de la Guerra Civil en el sur de Francia y los nazis le pidieron que fuera a tocar para Hitler. Y él se negó. Creo que ese momento de su vida resumía toda su trayectoria. Era un compendio de un compromiso, de una manera de entender al ser humano. Y me gustó: empecé a trabajar en el texto y, pasado el tiempo, llamé a Yolanda García Serrano, con la que había trabajado en muchas ocasiones, y ya sumamos esas dos energías para poder dar forma a la obra.—Tengo siempre un montón de proyectos en cartera, porque hay muchísimas cosas que contar. Pero bueno, lo próximo que viene será en mi queridísima Montilla, donde el próximo 2 de octubre vamos a estrenar, un espectáculo creado con motivo del vigésimo aniversario del fallecimiento de Rocío Dúrcal. Y, claro, como llevo trabajando varios años con su hija, Carmen Morales, decidimos hacer este espectáculo en el que están las canciones de su madre, su vida pero, sobre todo, la relación de una madre con una hija, y de una hija con una madre, con esas cosas que, muchas veces, no terminamos de contar a nuestros padres, porque creemos que van a estar ahí siempre y, el día menos pensado —en el caso de Rocío, con tan solo 61 años—, se nos van.La obra habla también de la importancia de comunicarnos, de sentir que la vida pasa y que lo importante hay que hacerlo antes. Es un espectáculo en el que también está Alejandro Guerra, que es otro de mis actores fetiche, y que es maravilloso. Y lo estrenaremos en Montilla, cosa que me hace muchísima ilusión. Y, cómo no, también estoy con mi queridísimo Dany Ruz, otro montillano al que adoro, con el que estamos preparando un nuevo proyecto, que va a ser muy bonito, pero del que aún no puedo contar nada.—Sí, claro. Lo más cercano es el Festival de Teatro de Mérida, con Losdedae, una fabulosa compañía de danza de Chevi Muraday, para la que he escrito el texto de una obra que se llama, que aborda la historia de Baco y Dionisio. Luego vendráy, en diciembre, estrenaremos, basada en una novela de Alejandro Palomas, con Luisa Martín como protagonista. Eso es lo que está por venir pero, por supuesto, siguen en gira, con Paloma San Basilio;, con Toni Acosta;, con Carmen Morales y Juan Meseguer; y, cómo no,. Así que muy, muy agradecido a la vida, que me ha dado tanto, como decía la canción.