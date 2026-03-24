Tan lejos y a la vez tan cerca

A.D. Cartaya 2 -- 4 Montilla C.F.

Agrupación Deportiva Cartaya: Parras, Imad, Alberto Feria, Miguel Fernández, Sergio González, Jesús, Víctor Tavira, Dani Pérez, Revuelta, Tenorio y Juan Ramón. También jugaron Lolo, Juanma, Samuel, David y Amine.

Parras, Imad, Alberto Feria, Miguel Fernández, Sergio González, Jesús, Víctor Tavira, Dani Pérez, Revuelta, Tenorio y Juan Ramón. También jugaron Lolo, Juanma, Samuel, David y Amine.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Amara, Rubén Jurado y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Pedro Crespín, José Carraña, Adrián, Tiago, Sergio Heredia y Abraham Nelson.

Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Amara, Rubén Jurado y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Pedro Crespín, José Carraña, Adrián, Tiago, Sergio Heredia y Abraham Nelson.

Goles: 0-1 Antonio Pino (m. 1); 0-2 Antonio Pino (m. 24), 1-2 Dani Pérez, de penalti (m. 34); 2-2 Revuelta (m. 51); 2-3 Antonio Pino (m. 68); 2-4 Sergio Heredia (m. 94).

Antonio Pino (m. 1); Antonio Pino (m. 24), Dani Pérez, de penalti (m. 34); Revuelta (m. 51); Antonio Pino (m. 68); Sergio Heredia (m. 94).

Árbitro: Juan Luis Caballero Ríos (Sevilla). Amonestó por los visitantes a Rafa Alcaide.

Juan Luis Caballero Ríos (Sevilla). Amonestó por los visitantes a Rafa Alcaide.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Anexo Municipal de Cartaya, ante unos 100 espectadores.

El Montilla Club de Fútbol sigue al frente del trío de equipos que buscan alcanzar la segunda plaza clasificatoria que da derecho al salto de categoría. A falta de cuatro jornadas, el cuadro vinícola sigue dependiendo de sí mismo para retornar a la Tercera RFEF. La última cita para los montillanos trajo un trabajado triunfo por dos tantos a cuatro ante la Agrupación Deportiva Cartaya.El encuentro comenzó con el mismo once inicial que la pasada jornada. Así, la parcela ofensiva auriverde conectó con la portería en la primera acción del encuentro. Un centro de Amara desde el costado sirvió en bandeja el gol a un inspirado Antonio Pino, que en el segundo palo solo necesitó empujar la pelota.El gol dio alas a un Montilla fluido en ataque, capaz de hilvanar acciones de peligro y dominador del esférico. Fruto de ello, a los 24 minutos de partido llegó el cero a dos. Una vez más, Antonio Pino guio a los auriverdes con una diana de bella factura tras driblar a un rival dentro del área y colocar el esférico en el fondo de la red con un ajustado disparo. Era el cero a dos y, a tenor de las sensaciones, prácticamente la sentencia. Además de ello, Antonio Pino estuvo a punto de anotar el tercero en un mano a mano que erró con un lanzamiento desviado.No obstante, cuando mejores sensaciones estaba dando el conjunto visitante, tocó la reacción local. Un claro penalti de Moslero dentro del área al derribar con su pie a un rival trajo el uno a dos, obra de Dani Pérez desde los once metros. Corría el minuto 34 de partido.Con una diferencia mínima en el marcador, los nervios se apoderaron de los montillanos. Fueron momentos de mayor incertidumbre, donde el esférico apenas le duraba a un plantel auriverde que llegó al descanso dubitativo. Sin tiempo para más, el colegiado decretó el final de la primera mitad.Tras el paso por vestuarios, las sensaciones no mejoraban. El Montilla no conseguía tomar el control y las transiciones defensa-ataque cada vez eran más costosas de elaborar. A consecuencia de ello, el Cartaya vio un resquicio donde introducir sus esperanzas de igualada, alcanzando el empate en el minuto 51. Un córner al segundo palo lo recogió Revuelta en el área chica para anotar el empate a dos.Tocaba tirar de oficio a los montillano si querían salir de Cartaya en zona de ascenso directo, viendo como todo el buen hacer de los treinta minutos iniciales se derrumbaba. Por suerte para los intereses vinícolas, todo volvió a su ser.El juego combinativo y la paciencia con el balón hizo merodear el área local a un Montilla que vio la luz en el minuto 68. Un pase bien ejecutado entre la defensa dejó en el mano a mano a Pino, volviendo a perforar la meta contraria con una perfecta vaselina ante la salida del guardameta. Con 16 goles en liga, el atacante auriverde se encuentra a un solo gol de la primera plaza en la tabla de máximos goleadores.Con dos a tres en el marcador, ambos banquillos movieron ficha, buscando alternativas al juego. El Cartaya lo intentó con más corazón que cabeza, mientras, el Montilla tuvo la capacidad de gestionar los tiempos del encuentro y esperar su oportunidad para la sentencia, circunstancia que llegó en el minuto 94 con el gol de Sergio Heredia tras un centro al área desde el lateralCon el dos a cuatro definitivo, concluyó la contienda que deja a los auriverdes con 51 puntos. La próxima cita será este sábado, a las 18.00 horas de la tarde, ante el Club Deportivo Cabecense, en el Estadio Miguel Navarro Polonio.