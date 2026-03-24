‘All You Need Is Love’ arrasa en el Certamen Cinematográfico de La Algaba

Todo listo para la proyección en Montilla

El cortometrajese alzó este pasado sábado con varios de los principales galardones del cuarto Certamen Cinematográfico Igualgaba, celebrado en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez de La Algaba, en una edición que reunió más de cuatrocientas obras de treinta países y que volvió a situar al cine andaluz en el centro de la programación cultural del municipio sevillano.La gala de clausura, organizada por el Ayuntamiento de La Algaba, puso el broche final a una edición marcada por la diversidad de propuestas y la alta calidad cinematográfica de los trabajos presentados. En ese contexto,destacó de forma notable dentro del palmarés, al obtener el premio a Mejor Cortometraje en la Sección Andaluza, además de los reconocimientos a Mejor Guion y Mejor Actriz para Carmen Calle, consolidando su presencia entre las producciones más destacadas del certamen.Además, durante el acto, conducido por Luichi Macías y Manuel Navarro, también intervinieron el alcalde de la localidad, José Manuel Gutiérrez, y la concejala de Políticas de Género y Diversidad, Lydia Gómez, quienes coincidieron en señalar que “desde La Algaba se seguirá apoyando este tipo de iniciativas que nos brindan la oportunidad de ofrecer una mirada diversa, real y de una alta calidad cinematográfica”.En ese sentido, el certamen reafirmó su compromiso con el impulso de nuevas voces en el ámbito audiovisual, tal y como refleja el dato de que más del 50 por ciento de las obras presentadas en esta edición estuvieron dirigidas por mujeres. Un indicador que subraya la orientación del festival hacia la igualdad de oportunidades y la visibilidad dentro de la creación contemporánea.Y es quecontinúa consolidándose como una de las citas culturales emergentes más relevantes del municipio sevillano, manteniendo una firme apuesta por el cortometraje como formato clave para el descubrimiento de talento y la difusión de historias vinculadas al territorio. De este modo, el festival se configura como un espacio de encuentro entre creadores, público y profesionales del sector audiovisual.Por otro lado, el palmarés de esta cuarta edición incluyó también el premio a Mejor Cortometraje para, mientras quefue reconocida con el galardón a Mejor Dirección. En las categorías interpretativas, Juan José Ballesta recibió el premio a Mejor Actor por, que también fue distinguida en los apartados de Mejor Sonido y Mejor Producción, compartido este último conDe igual modo,obtuvo el reconocimiento a Mejor Dirección de Fotografía, mientras quefue premiada por su Dirección de Arte y se alzó también con el Premio del Público al Cortometraje. En el apartado musical, el galardón recayó en, que además recibió una mención especial al Mejor Cortometraje de Animación.Asimismo, el jurado otorgó una mención especial a, mientras que el Premio del Público al Largometraje fue para, completando así un palmarés que refleja la pluralidad de estilos y enfoques presentes en el certamen.Desde la organización se destacó que “la continuidad de este proyecto es posible gracias a la apuesta del Ayuntamiento de La Algaba por la cultura y por un modelo de festival que une cine e igualdad como motores de transformación social”, subrayando el crecimiento progresivo de una iniciativa que ha logrado conectar el ámbito local con el panorama audiovisual nacional e internacional.De este modo, Igualgaba continúa avanzando en su objetivo de fortalecer el acceso a la cultura, impulsar el talento emergente y consolidar a La Algaba como un referente dentro del circuito de festivales comprometidos con los valores sociales contemporáneos.El Teatro Garnelo de Montilla acoge hoy, a las 20:30 de la tarde, la proyección del cortometraje, dirigido por Dany Ruz y con guion de Juan Carlos Rubio, en una cita con entrada gratuita hasta completar aforo que incluirá un coloquio posterior con los responsables de la obra.La proyección llega tras el recorrido reciente del cortometraje, que el pasado 31 de enero fue galardonado con el, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, tras haber acumulado más de sesenta selecciones en festivales y cerca de cincuenta premios —los cuatro últimos, este fin de semana en La Algaba—.Además, la cinta inicia ahora una nueva etapa de distribución internacional con presencia en países como Suiza o Alemania, sumando este recorrido a reconocimientos como elrecibido en la Semana del Cine de Córdoba.La obra, concebida por Juan Carlos Rubio, recrea la llegada de los Beatles a la España franquista a través de una escena cotidiana entre dos amigas que aspiran a ingresar en la Sección Femenina. Desde ese planteamiento, el relato despliega una mirada social apoyada en las interpretaciones de Carmen Calle y Olivia Lara.El proyecto cuenta con una amplia participación de profesionales andaluces, tanto en el apartado técnico como artístico, con nombres como el director Dany Ruz, Andrés Berlanga, María Garal, Marta Ruz, Noah Rodríguez, María Cariñanos o Francis Rosa, entre otros.