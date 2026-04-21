Andrés Lorite respalda los huertos comunitarios de la Campiña Sur



FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha recibido esta mañana en los Huertos Municipales de Fernán Núñez la visita institucional del vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, con motivo de la entrega de especies hortícolas destinadas a los talleres de huertos comunitarios y escolares que se desarrollan en la comarca dentro del proyectoDurante la visita, en la que también han participado el vicepresidente de la Mancomunidad, Jorge Jiménez; el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide; y alumnado del taller de huertos, se ha procedido a la entrega de plantas hortícolas a las personas usuarias. Asimismo, la comitiva ha recorrido las instalaciones municipales, donde ha podido conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan en estos espacios vinculados al cultivo sostenible y la educación ambiental.Además, este proyecto comarcal, impulsado por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como objetivo promover un sistema alimentario saludable, sostenible y estrechamente ligado al territorio. La iniciativa se articula a través de talleres prácticos orientados tanto a la población general como a colectivos organizados, fomentando la participación ciudadana en torno a los huertos comunitarios y escolares.En ese sentido, el vicepresidente de la Mancomunidad, Jorge Jiménez, ha destacado la relevancia de la colaboración institucional y ha subrayado que "la implicación de la Diputación de Córdoba resulta fundamental para poder llevar a cabo iniciativas como ésta, que no solo fomentan hábitos de vida saludables, sino que también fortalecen el tejido social y económico de nuestros municipios".Asimismo, Jiménez ha querido agradecer expresamente «la donación de las especies hortícolas, que permitirá desarrollar los talleres en condiciones óptimas y acercar a la ciudadanía a una alimentación más sostenible y consciente ya que los huertos comunitarios y escolares se están consolidando como espacios de aprendizaje, convivencia y participación ciudadana, donde se transmiten valores vinculados a la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la recuperación de tradiciones agrícolas propias de nuestro territorio».Por su parte, Andrés Lorite ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la Mancomunidad y ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Córdoba con el desarrollo rural sostenible, indicando que "este tipo de iniciativas contribuyen a fijar población en el territorio, a dinamizar la economía local y a preservar nuestro entorno natural".Del mismo modo, ha explicado que "el material vegetal ha sido donado por el Centro Agropecuario, que colabora así en el desarrollo de esta actividad comarcal centrada en la capacitación práctica en cultivo ecológico, planificación de huertos, compostaje, manejo sostenible de plagas y técnicas de siembra adaptadas a pequeña escala".Y es que el programacontempla actuaciones en los doce municipios de la comarca, abarcando tanto la creación de nuevos espacios como la mejora de los ya existentes.Entre las acciones previstas se incluye la puesta en marcha de nuevos huertos escolares en Moriles, así como el acondicionamiento de espacios en centros educativos de Aguilar de la Frontera y Montilla. Además, se impulsarán huertos sociales en Montemayor y La Rambla, se crearán huertos urbanos en San Sebastián de los Ballesteros y Monturque, y se reforzarán los huertos comunitarios ya existentes en Fernán Núñez, La Guijarrosa, Montalbán de Córdoba y Puente Genil.De igual modo, las actividades previstas se desarrollarán mediante sesiones prácticas guiadas por personal técnico especializado, en las que las personas participantes adquirirán conocimientos sobre cultivo ecológico, planificación de cultivos, compostaje, uso eficiente del agua y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.Estas acciones están dirigidas tanto a asociaciones y colectivos como a personas interesadas a título individual, incluyendo a quienes ya disponen de huertos familiares o privados, consolidando así una red de aprendizaje y participación en torno a la sostenibilidad alimentaria en la Campiña Sur.