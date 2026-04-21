Éxito de participación en el II Rally BTT Gran Capitán celebrado en Montilla



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Montilla acogió este pasado domingo el, una prueba organizada por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán que reunió en el entorno del Pico Cigarral a decenas de ciclistas de distintas categorías en un circuito exigente y de alto nivel competitivo.Además, la cita volvió a convertir este enclave natural de titularidad municipal en el epicentro del ciclismo de montaña, con un recorrido diseñado para combinar tramos técnicos y zonas de resistencia que pusieron a prueba la capacidad física y táctica de los participantes. La prueba formó parte del XI Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO 2026 y confirmó su progresiva consolidación dentro del calendario deportivo.En ese sentido, la competición destacó tanto por el nivel de los corredores como por la variedad de categorías, ampliadas en esta segunda edición para permitir la participación no solo de ciclistas en edad escolar, sino también de deportistas adultos. Esta decisión respondió al crecimiento experimentado por la prueba desde su estreno y al interés creciente de corredores de diferentes niveles y edades.Y es que el evento había despertado una notable expectación en los días previos, con al menos 120 ciclistas confirmados —entre ellos, 24 montillanos— y la participación de una treintena de clubes procedentes de cuatro provincias, lo que reforzó su carácter supramunicipal. El propio Club Deportivo Atlético Gran Capitán contó con una destacada presencia, mientras que otras formaciones, como el FAM Bike de Puente Genil, acudieron con una nutrida representación.En lo estrictamente deportivo, la jornada dejó momentos de gran intensidad y emoción. En la categoría femenina, Laura Palma se alzó con la victoria tras una carrera muy disputada, mientras que en la prueba masculina David Porras dominó con autoridad, imponiendo su ritmo en un circuito que no concedía margen para el error.Por otro lado, la competición repartió triunfos en un amplio abanico de categorías. En Promesa, Mikel Guzmán, del Víctor Fernández Cycling Club Deportivo, y Paula Venzala, del Fam Bike Team Club Deportivo, lograron las primeras posiciones.En Principiante, los vencedores fueron Daniel Luna, del MakinÓn Bikes Málaga Club Deportivo, y Hanaa Kassbi, de la Escuela Vas Trabuco. En Alevín, David López, del Dbici19 Club Deportivo, y Estrella Macías, del Polideportivo Mijas Club, firmaron las mejores actuaciones.De igual modo, en Infantil se impusieron Alejandro Écija y Carmen Pérez, ambos del Team Proquisur by Rahamantah, mientras que en Cadete los triunfos correspondieron a Antonio Sánchez, del Ronda Lucena Club Deportivo, y Lidia López, del Dbici19 Club Deportivo. En la categoría Júnior, Antonio Carlos Pedrosa, del BTT Villa de Benamejí Club Deportivo, y la propia Laura Palma, del Rulecycling-Mcviman-Evaria, confirmaron su excelente rendimiento.En ese mismo bloque competitivo, David Porras se adjudicó la categoría Sub-23 con una actuación destacada, mientras que Fernando Aguilera, del Bike Masters Club Deportivo, hizo lo propio en Élite. Asimismo, en Máster 30 venció Rafael Nieto, del A Bloque Club Deportivo; en Máster 40, Rubén Trujillo, del Ruteño Club Ciclista; en Máster 50, Francisco Javier Pérez, del Piñón de Ataque Club Deportivo Ciclista; y en Máster 60, José Pastor, del Kurtuba Team Club Deportivo.Por otro lado, el desarrollo de la prueba permitió también que el público asistente pudiera seguir de cerca la evolución de las distintas mangas, en un entorno que favorece la visibilidad del circuito y convierte la competición en un espectáculo dinámico.De igual modo, desde el Ayuntamiento de Montilla, y en especial desde el Servicio Municipal de Deportes (SMD), se trasladó el agradecimiento a todos los ciclistas participantes, así como al Club Deportivo Atlético Gran Capitán por su implicación en la organización de una cita que combina deporte, naturaleza y convivencia.En definitiva, el II Rally BTT Gran Capitán “Ciudad de Montilla” volvió a evidenciar el crecimiento de esta disciplina en el ámbito local y provincial, consolidándose como una de las pruebas destacadas del calendario y como un punto de encuentro para aficionados y deportistas de diferentes generaciones.