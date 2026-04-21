Una última bala en la recámara

Montilla C.F. 1-- 0 Cádiz C

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Yiyo, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino (Amara, min. 34), Moslero (Abraham Nelson, min. 84), José Carraña (Adrián, min. 84), Tena, Tiago (Sergio Heredia, min. 76), Rubén Jurado (Pedro Crespín, min. 84) y Rafa Alcaide.

Rafa Martínez, Yiyo, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino (Amara, min. 34), Moslero (Abraham Nelson, min. 84), José Carraña (Adrián, min. 84), Tena, Tiago (Sergio Heredia, min. 76), Rubén Jurado (Pedro Crespín, min. 84) y Rafa Alcaide.

Cádiz Club de Fútbol C: Ekumbi, Alberto (Joachim, min. 88), Márquez (Quirós, min. 72), Massi, Álvaro (Mauro, min. 72), Manu, Raúl Navas (Pol Patiño, min. 46), Samuel Corzo (Nacho 64'), Katta, Falcao (Pedrito, min. 64) y Mena

Ekumbi, Alberto (Joachim, min. 88), Márquez (Quirós, min. 72), Massi, Álvaro (Mauro, min. 72), Manu, Raúl Navas (Pol Patiño, min. 46), Samuel Corzo (Nacho 64'), Katta, Falcao (Pedrito, min. 64) y Mena

Goles: 1-0 Tiago (min. 31).

Tiago (min. 31).

Árbitro: Raúl Jiménez Delgado (Granada). Amonestó por los visitantes a Kattah y Álvaro.

Raúl Jiménez Delgado (Granada). Amonestó por los visitantes a Kattah y Álvaro.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio, ante unos 800 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol consiguió este domingo mantener sus opciones de ascenso directo al obtener un trabajado triunfo por un tanto a cero ante el Cádiz Club de Fútbol C. En un duelo con dos partes bien diferenciadas, los montillanos aprovecharon el solitario gol de Tiago en el primer acto para alcanzar los 59 puntos en la tabla clasificatoria, a falta de una jornada para finalizar el campeonato liguero.El encuentro comenzó con varias novedades en el once auriverde. Rafa Martínez, Yiyo y José Carraña eran de la partida, realizando modificaciones el técnico vinícola con respecto al choque ante el Egabrense. Los primeros compases fueron de alternancia en el dominio del esférico, viéndose a un Montilla que presionaba la salida de balón del filial cadista. El juego de combinación en los auriverdes se contrarrestaba con un Cádiz C más directo y con balones en largo.Esta perspectiva se prolongó durante todo el primer período, siendo más destacadas las acciones ofensivas en los locales. La primera oportunidad llegó en el minuto 14, tras un pase en profundidad de Antonio Pino que Rubén Jurado, algo escorado dentro del área, aprovechó para realizar un lanzamiento que atajó el guardameta. Instantes después, Tiago realizó un disparo que se marchó por encima del larguero.A los 23 minutos, un centro de Tena lo prolongó con la puntera Antonio Pino, quedando un balón suelto dentro del área que Rubén Jurado no conectó por centímetros. La sensación de que el tanto auriverde estaba cada vez más cerca impregnó el ambiente, hasta alcanzar la recompensa el conjunto de Isaac de la Cuesta en el minuto 30. Un pase entre líneas facilitó un mano a mano entre Tiago y el guardameta que el jugador vinícola, con calidad, resolvió mandando el balón al fondo de las mallas con un disparo raso.El tanto fue muy celebrado en la grada, mostrando el feudo vinícola un excepcional ambiente con una gran afluencia de público. Tras el gol, los montillanos mantuvieron el alto ritmo de partido, teniendo Rafa Alcaide en sus botas una nueva ocasión con un disparo desde larga distancia que se estrelló en el palo.Ya en la recta final, el Cádiz dispuso su mejor opción. Un error de marca en la defensa local permitió a Katta plantarse ante Rafa Martínez, errando el atacante su lanzamiento con todo a favor. Pasado el susto, el colegiado señaló el camino a vestuarios.Tras el descanso, la imagen de la contienda varió. El filial cadista dio un paso al frente, merodeando con mayor frecuencia la meta montillana. Su primer acercamiento se produjo en el minuto 52, en un barullo dentro del área que entre la defensa y Rafa Martínez solventaron con dificultades.Varios balones al área que no encontraron rematador hacían crear cierta incertidumbre en un Montilla más atascado en el segundo acto. No obstante, los vinícolas fueron capaces de sacudirse el dominio cadista, hilvanando varias acciones ofensivas en el ecuador del segundo período.Pese a ello, el Cádiz no se rindió y tuvo una nueva ocasión en el minuto 77, en un remate de cabeza por parte de Pedro dentro del área chica que se marchó rozando el palo. Isaac de la Cuesta movió su banquillo, reforzando la retaguardia y buscando mayor frescura en la medular con las sustituciones.Con todo ello, el encuentro volvió a tener una fase de calma tensa para los montillanos, que movieron el balón para manejar los tiempos. De este modo, se llegó a los instantes finales, momento en el que el Cádiz desperdició su última oportunidad. Un centro chut de Katta desde el costado se envenenó, golpeando el esférico en el palo. Por suerte para los intereses auriverdes, el balón no entró y el marcador no sufrió variaciones hasta el final.La última cita de la temporada tendrá lugar este domingo, a las 12.00 del mediodía, ante el Real Betis Balompié C. Los montillanos necesitan obtener un mejor resultado que su rival por el ascenso, el Racing Portuense, que visita el feudo del Cádiz C. Con una distancia de un solo punto entre portuenses y montillanos, la segunda plaza de ascenso directo estará en juego, quedando relegado el equipo que no lo consiga alque se disputará durante el mes de mayo.