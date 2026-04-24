Montilla inaugura una gran exposición retrospectiva en homenaje a Rafael Rodríguez Portero



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla abre hoy al público una gran exposición retrospectiva dedicada a Rafael Rodríguez Portero, que se desarrollará hasta el próximo 7 de junio en tres espacios culturales de la ciudad con el objetivo de acercar a la ciudadanía una amplia selección de su obra y poner en valor su trayectoria artística.La muestra, que se inaugura a las 20.00 horas de esta tarde, se configura como un homenaje a uno de los creadores montillanos más destacados, reuniendo más de un centenar de piezas que permiten recorrer la evolución de su producción a lo largo de distintas etapas.La exposición se distribuye en tres sedes —el Salón Municipal San Juan de Dios, el Claustro del Pretorio del Convento de Santa Clara y la Casa del Inca— y abarca disciplinas como la pintura, la escultura o el dibujo, ofreciendo así una visión global del trabajo desarrollado por el autor a lo largo de toda su trayectoria.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que “es justo y necesario rendir este homenaje en vida a un artista fundamental para la cultura local”, al tiempo que subrayó la importancia de una iniciativa que permitirá al público disfrutar de una exposición que se prolongará durante más de un mes y medio para facilitar su visita.Por su parte, el comisario del proyecto, el periodista Manuel Bellido, colaborador de, señaló que se trata de “una exposición largamente trabajada, que responde al deseo de reconocer la trayectoria de un artista excepcional por su carácter polifacético”. No en vano, su obra abarca pintura, escultura, dibujo, cerámica o vidrieras, entre otras disciplinas.Por otro lado, la concejala de Cultura, Soledad Raya, subrayó el carácter singular de esta propuesta, afirmando que “esta exposición nace del cariño, el respeto y la admiración hacia la figura de Rafael Rodríguez Portero y permitirá descubrir una obra que, en muchos casos, es desconocida para gran parte de la ciudadanía”.De igual modo, el propio Rafael Rodríguez Portero agradeció este reconocimiento y manifestó que “todo sea por la cultura”, en una intervención marcada por el agradecimiento hacia quienes han impulsado este proyecto y por la humildad que lo ha caracterizado a lo largo de su vida.La programación vinculada a este homenaje se completará el próximo 14 de mayo con la presentación de un libro-catálogo coordinado por el propio Manuel Bellido Mora que recogerá una amplia selección de su producción artística, acompañado de textos de personas cercanas al autor.Esta publicación estará disponible desde el inicio de la exposición a un precio accesible, ampliando así la dimensión divulgativa de esta iniciativa cultural que permite no solo contemplar obras tempranas y recientes del artista, sino también comprender la amplitud de su universo creativo.Nacido en Montilla en 1943, Rafael Rodríguez Portero ha desarrollado una trayectoria marcada por su dedicación a múltiples disciplinas. Pintor, escultor, ceramista y profesor, inició su formación en el Colegio Salesiano, aunque tuvo que interrumpir sus estudios por motivos familiares para dedicarse al trabajo en el campo, sin abandonar en ningún momento su vocación artística.Posteriormente, logró licenciarse en Bellas Artes por la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y completó su formación como ceramista en Manises, localidad valenciana reconocida por su tradición en esta disciplina. Su carrera profesional también estuvo vinculada a la docencia, ejerciendo como profesor en institutos de Aguilar de la Frontera y Lucena, así como en la Escuela de Artes y Oficios "Mateo Inurria" de Córdoba.Con una producción constante a lo largo de su vida, su obra abarca esculturas, pinturas, cerámica, murales, vidrieras y dibujos, además de su faceta como cartelista en eventos como la Cata Flamenca de Montilla. Entre sus creaciones más destacadas figura el Monumento a San Francisco Solano, inaugurado en 2011.Su contribución al ámbito cultural ha sido reconocida con diversas distinciones, entre ellas su pertenencia a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, así como el premio Pámpano de Plata 2011 concedido por la Asociación Cultural Amigos de Montilla.Desde el Ayuntamiento de Montilla se invita a la ciudadanía y a los visitantes a participar en este homenaje, concebido como una oportunidad única para descubrir o redescubrir la obra de un artista cuya trayectoria está profundamente ligada a la identidad cultural de la ciudad.