El Máster Sub-15 de Bádminton reunirá en Montilla a 112 jugadores de toda España

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Pabellón Municipal de Deportes de Montilla acoge este fin de semana el Máster N1-N4 Sub-15 de Bádminton, una cita deportiva de ámbito nacional que reunirá a más de un centenar de jóvenes jugadores y que situará al municipio en el centro de esta disciplina.El torneo contará con la participación de 112 deportistas distribuidos en 50 equipos procedentes de distintos puntos del país, en un encuentro que se celebrará gracias a la implicación de las federaciones española y andaluza de bádminton, así como al trabajo coordinado de las administraciones y entidades implicadas.Además, el evento tendrá una destacada presencia andaluza, con 14 equipos y un total de 31 deportistas de la comunidad autónoma. Entre ellos figuran representantes del propio municipio de Montilla, junto a jugadores procedentes de Almería, Arjonilla, Baena, Benalmádena, Cantillana, Málaga, La Rinconada, Ronda, Rute, Sierra Morena o Vélez-Málaga.En ese sentido, el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, señaló que se trata de “un evento que, sin duda, volverá a poner a nuestra provincia en el mapa del bádminton nacional y que redundará de manera muy positiva en el sector turístico de Montilla y sus pueblos vecinos, ya que se prevé un importante desplazamiento de público”.Del mismo modo, agradeció “el compromiso del Club Bádminton Montilla, un referente que apuesta de manera decidida por el deporte base y que trabaja, de la mano de su Ayuntamiento, para acoger encuentros de gran calidad”, subrayando además que “este Máster N1-N4 Sub-15 es un ejemplo de cómo las sinergias entre instituciones hacen posible la llegada de grandes eventos deportivos a la provincia”.Por otro lado, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, agradeció el respaldo institucional y aseguró que “representa, sin duda, una cita que repercutirá también a nivel turístico, incrementando de manera considerable el número de pernoctaciones en nuestra localidad debido a la gran afluencia de público que nos visitará desde el viernes y hasta el domingo”.En la misma línea, el responsable municipal de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla puso en valor el trabajo organizativo, señalando que el evento “no sería posible sin el trabajo incansable que se viene realizando desde el Club Bádminton Montilla”.Finalmente, el presidente del Club Bádminton Montilla, Blas Casado, afirmó que “un año más asumimos el reto de acoger este encuentro y lo hacemos de la mano de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento. Este evento supone, además, un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en pro de este deporte en nuestra provincia, donde cada vez son más los clubes que inician su andadura”.