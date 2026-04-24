La Unión y Bodegas Alvear se suman al décimo aniversario del Festival Montijazz



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla inaugurará mañana una edición especial del Montijazz, un festival que alcanza este año su décimo aniversario y que, por este motivo, se adelanta a la primavera para maridar música en directo, vino y patrimonio en distintos espacios emblemáticos de la localidad.De este modo, el primero de los conciertos se desarrollará en torno al Día Internacional del Jazz, que se conmemora cada 30 de abril, dentro de una estrategia orientada a equilibrar el calendario cultural y evitar la concentración de actividades en el mes de septiembre.Con todo, el Festival Montijazz mantendrá su formato habitual con cinco conciertos, uno en lay cuatro en, consolidando así una propuesta que vincula la música con la identidad vitivinícola del marco Montilla-Moriles.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la relevancia de esta cita para la ciudad y afirmó que “estamos ante uno de los eventos musicales más importantes que tiene nuestro municipio”. Para el primer edil, “Montijazz representa perfectamente cómo queremos hacer las cosas en Montilla, uniendo cultura, identidad, turismo y desarrollo económico”.Asimismo, Rafael Llamas subrayó el carácter innovador del festival al señalar que “este proyecto ha apostado desde el principio por hacer algo diferente, vinculado al vino y a nuestra identidad, y hoy podemos decir que contamos con artistas de primer nivel dentro del panorama del jazz”.Además, el regidor montillano puso en valor la colaboración entre entidades públicas y privadas como uno de los pilares del evento, al indicar que “la armonía entre la asociación organizadora, la Cooperativa La Unión, Bodegas Alvear, el Ayuntamiento y el conjunto de patrocinadores es lo que dota a Montijazz de la fortaleza que hoy tiene y de su creciente proyección nacional”.Por su parte, el coordinador de Montijazz, Antonio Luque, explicó las claves de esta edición especial y señaló que “hemos querido adelantar el festival a la primavera para evitar la saturación de septiembre y aprovechar una fecha tan significativa como el Día Internacional del Jazz, lo que nos permite seguir creciendo y mejorar la experiencia del público”.En esa misma línea, Luque incidió en la apuesta artística del décimo aniversario al afirmar que “creemos que el cartel de este año va a ser espectacular, con propuestas que abarcan un amplio espectro del jazz y que pueden atraer tanto a los aficionados como a nuevos públicos”.El concierto inaugural, que tendrá lugar mañana sábado, a las 21.30 de la noche, en la Cooperativa La Unión, correrá a cargo del grupo MM Project, liderado por la flautista Marta Mansilla, una formación reconocida a nivel nacional y nominada recientemente a los Premios de la Música Independiente y de la Academia de la Música de España. El grupo combina influencias jazzísticas con estilos urbanos como el hip hop o el neosoul en trabajos comoy el nuevo, configurando una propuesta sonora abierta y contemporánea.De igual modo, desde la Cooperativa Agrícola La Unión, su gerente, Francisco Fernández, destacó la importancia de la colaboración entre música y vino al señalar que “maridar nuestra identidad, que es el vino, con la música nos parece una idea fantástica”.Para el portavoz de la Cooperativa Agrícola La Unión, fundada en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos, “el Montijazz refuerza el valor de nuestros productos y contribuye a promocionar Montilla desde una experiencia cultural única”. Asimismo, añadió que “aunque abril no es época de vendimia, sí es un momento clave en la viña, con la brotación, por lo que es una fecha muy acertada para acoger este tipo de actividades en nuestras instalaciones”.En este contexto, el Festival Montijazz vuelve a consolidarse como una de las citas culturales de referencia en la Campiña cordobesa y en el conjunto de Andalucía. Y vuelve tras una edición anterior de récord en asistencia, con un 40 por ciento del público procedente de fuera de Montilla, un dato que confirma su impacto como recurso turístico y su capacidad para generar actividad económica y pernoctaciones en la localidad.