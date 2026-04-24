Un Bando de Alcaldía insta a desbrozar los solares para minimizar el riesgo de incendios

Contratación de un servicio especializado

El Ayuntamiento de Montilla ha dictado un Bando de Alcaldía para reforzar la limpieza y el desbroce de terrenos privados en el municipio, al tiempo que ha iniciado los trámites para la contratación de un servicio externo especializado para actuar sobre espacios públicos, con el objetivo de prevenir incendios y garantizar la salubridad en el término municipal.El documento municipal, firmado el pasado 17 de abril por el alcalde, Rafael Llamas, advierte de la existencia de “un gran número de solares, parcelas y otros terrenos sin urbanizar” que, en caso de no conservarse adecuadamente, pueden acumular “forrajes, brozas secas y residuos susceptibles de entrar en combustión”, generando riesgos tanto para la seguridad como para la salud pública .En ese sentido, el Bando de Alcaldía recuerda que estos espacios pueden convertirse en focos de proliferación de plagas, como insectos y roedores, además de constituir un peligro evidente de incendio, especialmente durante los meses de mayor riesgo. Por ello, y en virtud de la normativa vigente, se insiste en la obligación de las personas propietarias de mantener sus terrenos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público.Asimismo, la normativa municipal recoge de forma expresa que “los solares sin edificar habrán de permanecer limpios de escombros, herbáceas y materias orgánicas”, al tiempo que establece que los propietarios deben realizar tareas de limpieza, eliminación de matorrales, desinfección y desratización. El incumplimiento de estas obligaciones se considera una infracción grave, con sanciones que pueden alcanzar los 1.500 euros.De igual modo, el Bando de Alcaldía fija como fecha límite el próximo 15 de junio para que todos los terrenos se encuentren en condiciones óptimas, con el fin de prevenir incendios estivales. También especifica que las labores de desbroce podrán realizarse mediante medios manuales o mecánicos y que los restos deberán ser retirados y gestionados en instalaciones autorizadas, quedando prohibidas las quemas como método de limpieza. Además, advierte de que el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución subsidiaria de estos trabajos a costa del propietario, en caso de incumplimiento.Por otro lado, el Consistorio ultima los trámites para la contratación de un servicio de desbroce sobre terrenos de titularidad municipal, que deberá contar con medios externos para garantizar el mantenimiento adecuado de solares, zonas verdes y espacios públicos.Según se recoge en la memoria justificativa del pliego, el Ayuntamiento no dispone de personal ni de maquinaria suficiente para acometer de forma integral estas tareas, lo que hace imprescindible recurrir a una empresa especializada que permita asegurar “la continuidad, calidad y eficacia en el acondicionamiento de los espacios públicos municipales”.De este modo, el contrato contempla actuaciones “a demanda” sobre solares, medianas, cunetas y zonas verdes, mediante la eliminación de vegetación espontánea y material vegetal combustible, con especial atención a la prevención de incendios. Los trabajos podrán ejecutarse mediante desbroce manual, mecánico o mixto, adaptándose a las características de cada terreno.Además, la empresa adjudicataria deberá garantizar una disponibilidad permanente durante todo el año y una respuesta rápida ante avisos, con un plazo máximo de inicio de las actuaciones de 72 horas. El servicio incluirá también la gestión de residuos y la limpieza de los viales colindantes, así como la señalización de las actuaciones en coordinación con la Policía Local.En el ámbito económico, la memoria fija un presupuesto máximo anual de 25.000 euros para un contrato con una duración inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro. De este modo, y teniendo en cuenta que la duración del contrato puede ser de cuatro años máximo, incluidas las prórrogas, el valor estimado total asciende a 82.644,64 euros, impuestos excluidos.Desde el Ayuntamiento consideran que este servicio resulta "esencial" para reducir la carga de combustible vegetal en el municipio y evitar situaciones de riesgo, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público en Montilla.