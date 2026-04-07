Un foro ciudadano alerta en Montilla de la "situación crítica" de la sanidad pública andaluza

El PSOE-A de Montilla reunió ayer a responsables políticos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil en un debate que permitió analizar la situación de la sanidad pública en Andalucía y que concluyó con un diagnóstico compartido sobre las deficiencias del sistema y con críticas hacia la gestión del Ejecutivo autonómico.Bajo el título, el encuentro, promovido por la Agrupación Socialista de Montilla, sirvió para poner en común distintas perspectivas sobre el estado actual de la sanidad pública andaluza y sobre “la falta de capacidad de gestión del Gobierno de Moreno Bonilla y la ausencia de voluntad política para garantizar un modelo sanitario público fuerte, eficaz y de calidad”, en palabras del alcalde de la localidad, Rafael Llamas.El análisis del primer edil montillano fue respaldado por especialistas en gestión sanitaria, representantes sindicales, usuarios y responsables del PSOE de Andalucía, quienes coincidieron en denunciar el "deterioro progresivo" del sistema sanitario público en la comunidad.Al inicio del acto, Rafael Llamas quiso centrarse en la situación del Hospital de Montilla. Según explicó, la reciente ampliación “no responde a las necesidades asistenciales de la Campiña Sur de Córdoba”, al no contemplar mejoras en las unidades de cuidados intensivos, ni en el número de camas hospitalarias ni en las consultas de especialistas. Asimismo, añadió que “se trata de un hospital más grande, con una zona de descanso para el personal sanitario, una ampliación del laboratorio y poco más”.Por otro lado, la secretaria regional de Salud del PSOE-A y portavoz en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Prieto, profundizó en el diagnóstico general del sistema sanitario andaluz y advirtió de la gravedad de la situación. En su intervención, afirmó que “la sanidad andaluza está en una situación crítica”.“Tras casi ocho años de políticas del PP, tenemos las mayores listas de espera del país, no se consigue cita en Atención Primaria en menos de dos o tres semanas y la gente está perdiendo la salud y la vida en las listas de espera”, denunció la dirigente socialista, quien subrayó la "falta de voluntad" del Ejecutivo autonómico para recuperar un modelo de gestión "plenamente público".De igual modo, Ángela Claverol, paciente oncológica y presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA Sevilla), hizo un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en la definición del modelo sanitario. En ese contexto, defendió que “la sociedad civil debe decidir si queremos una sanidad pública. Podemos tener distintas ideas políticas, pero debemos votar por lo que necesitamos”, recalcó, para advertir de que, pese al discurso de inversión, “los recursos se siguen derivando hacia la sanidad privada”.En representación de los profesionales sanitarios, Rafael Osuna, enfermero y secretario provincial del Sindicato de Enfermería (SATSE Córdoba), reclamó un refuerzo de medios humanos y materiales. En concreto, solicitó “más profesionales y más y mejores recursos” y señaló que la Campiña Sur de Córdoba atraviesa una situación “aún más crítica que el resto de Andalucía”.También denunció el "modelo de macroárea sanitaria" del sur de Córdoba, al considerar que “resta atractivo para los profesionales”, y planteó la creación de dos áreas sanitarias diferenciadas que acerquen la gestión a la ciudadanía. En relación con el Hospital de Montilla, reiteró que la ampliación “se queda corta”, con 1,2 camas por cada mil habitantes frente a las 1,8 de media en Andalucía.Por último, el profesional sanitario y exdirector de la Escuela de Salud Pública de Andalucía, Joan Carles March, puso el foco en los indicadores de salud de la comunidad autónoma. En su intervención, alertó de que “Andalucía tiene menor esperanza de vida que la media española y mayor mortalidad por enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer de mama”. En ese sentido, defendió la necesidad de políticas públicas eficaces, con recursos suficientes y orientadas a mejorar la salud de la población.El acto, que estuvo moderado por el periodista Manuel Bellido Mora, colaborador de, concluyó con el compromiso del PSOE-A de Montilla, manifestado por su secretario general, de "continuar defendiendo una sanidad pública, universal y de calidad como uno de los pilares esenciales del estado del bienestar en Andalucía".