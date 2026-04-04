Un foro ciudadano analizará en Montilla la realidad de la sanidad pública andaluza

El PSOE de Montilla celebrará este próximo lunes un debate ciudadano sobre la sanidad pública andaluza, con la participación de profesionales del ámbito sanitario y abierto a toda la ciudadanía, con el objetivo de analizar la situación actual del sistema y fomentar la reflexión colectiva en torno a este servicio esencial.Montilla acogerá así un encuentro ciudadano bajo el título, una iniciativa promovida por la Agrupación Socialista de Montilla que reunirá a distintos perfiles vinculados al ámbito sanitario para ofrecer una visión plural sobre el momento que atraviesa el sistema público de salud en la comunidad autónoma.El debate, que comenzará a las 18.45 de la tarde y tendrá lugar en el Restaurante Don Quijote, estará moderado por el periodista Manuel Bellido Mora, colaborador de, quien se encargará de dinamizar la sesión y facilitar la participación del público asistente mediante un coloquio abierto. De este modo, la organización pretende no solo ofrecer un espacio de análisis, sino también propiciar la implicación directa de la ciudadanía en el intercambio de ideas.Además, el encuentro contará con la intervención de perfiles destacados del ámbito sanitario y social, como Ángeles Prieto, doctora en Ciencias de la Salud, enfermera, socióloga y portavoz de Salud del PSOE de Andalucía; Rafael Osuna, enfermero y secretario provincial del Sindicato de Enfermería (SATSE Córdoba); Joan Carles March, doctor en Medicina y especialista en Salud Pública; y Ángela Claverol, paciente oncológica y presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA Sevilla).En ese sentido, el secretario general del PSOE de Montilla y alcalde de la ciudad, Rafael Llamas, manifiesta su “gran preocupación” por la situación actual del sistema sanitario público en Andalucía, “que se encuentra en una deriva de casi ocho años continuados de deterioro y que en estos momentos estamos viviendo y sufriendo una situación de vulnerabilidad grave de la población andaluza como consecuencia del desmantelamiento del sistema de Salud que se está llevando a cabo”.El dirigente socialista detalla, además, algunas de las problemáticas que, a su juicio, afectan al sistema, al señalar que existen “semanas para ser atendido en atención primaria, listas de espera para especialista médico cada vez más largas, listas de espera quirúrgica también eternas y nuestro Hospital Comarcal de Montilla con una ampliación que sigue cerrada y que no va a repercutir en una mejora de los servicios asistenciales”.Por otro lado, Llamas subraya la necesidad de abrir un espacio de análisis compartido al defender que es fundamental “plantear un debate serio entre la ciudadanía sobre la situación actual de la sanidad pública andaluza, que en estos momentos tiene la valoración más baja de todo el sistema sanitario público español”.De igual modo, el secretario de Organización del PSOE de Montilla, Antonio Salamanca, anima a la participación ciudadana y, especialmente, a la implicación de colectivos y asociaciones de la comarca, al considerar que este tipo de encuentros resultan clave para generar espacios de diálogo.En palabras del responsable socialista, “lo que pretendemos los promotores de esta iniciativa es, precisamente, generar espacios de reflexión, de diálogo y de participación que nos permitan asumir la manera de aportar soluciones para defender un derecho tan fundamental para las personas como es el derecho a la salud”.La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, con entrada libre hasta completar aforo, en una cita que aspira a convertirse en un punto de encuentro entre profesionales, representantes institucionales y vecinos interesados en abordar los retos actuales de la sanidad pública andaluza desde una perspectiva participativa.