Buzón del Lector | La extraordinaria labor del Centro de Atención Infantil Temprana

Montilla Digital se hace eco en su Buzón del Lector de una carta de agradecimiento a los profesionales que forman parte del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico (montilladigital@gmail.com) exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si es posible, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía para ilustrar la publicación.
Tener un hijo o una hija con dificultades en el desarrollo no es un camino que nadie elija, pero sí es una experiencia que, con el tiempo, te brinda la oportunidad de conocer a personas verdaderamente maravillosas. Personas que llegan a tu vida casi sin darte cuenta, en momentos en los que la incertidumbre pesa más que las certezas, y que terminan convirtiéndose en un pilar fundamental.
Entre ellas, otros padres y madres que, en algún punto, atraviesan o han atravesado la misma situación vital: la sensación de impotencia, las dudas constantes, el miedo al futuro y ese carrusel de emociones que acompaña los primeros años de vida de nuestros hijos.
Porque aceptar que tu hijo o hija no es como los demás —o, mejor dicho, que su desarrollo no sigue los mismos tiempos o patrones— no es fácil. Supone romper con expectativas, enfrentarse a una realidad que no siempre se comprende desde fuera y aprender, casi de golpe, a mirar el mundo desde otra perspectiva. Es un proceso profundo, a veces doloroso, pero también transformador. Y en ese proceso, un acompañamiento adecuado marca la diferencia.
Como familias, también asumimos un compromiso importante: el de luchar cada día por la integración de nuestros hijos. No se trata solo de que estén presentes en los espacios educativos o sociales, sino de que sean verdaderamente incluidos, comprendidos y valorados.
Esta labor empieza en casa, pero se extiende inevitablemente a la sociedad. Es fundamental concienciar y fomentar la empatía, no solo en los niños y niñas que comparten aula, juegos o actividades extraescolares con ellos, sino también en los adultos.
Los padres y madres tenemos un papel clave en este cambio. Somos quienes debemos educar en valores de respeto, diversidad e igualdad, para que nuestros hijos crezcan entendiendo que ser diferente no es un motivo de exclusión, sino una riqueza que nos hace mejores como sociedad. Solo así podremos avanzar hacia un entorno más justo, más humano y más inclusivo, donde cada niño o niña tenga su lugar, sin etiquetas ni barreras.
En este camino, hay instituciones que se convierten en auténticos faros. Lugares donde no solo se trabaja el desarrollo de los pequeños, sino donde también se cuida, se acompaña y se comprende a las familias. El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Montilla es, sin duda, uno de esos lugares.
Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al equipo humano que forma parte de este centro. Su labor va mucho más allá de lo profesional. El trabajo psicológico, fisiológico y logopédico que realizan es esencial para el desarrollo de nuestros hijos. Pero lo que realmente marca la diferencia es el cariño, la dedicación y la implicación con la que lo llevan a cabo cada día.
Cada sesión, cada pequeño avance, cada logro, por pequeño que pueda parecer desde fuera, es un paso enorme para nuestras familias. Y detrás de cada uno de esos pasos hay horas de esfuerzo, de preparación, de observación y, sobre todo, de vocación. Porque trabajar con la infancia, y especialmente con niños y niñas que requieren una atención temprana específica, no es solo una profesión, es una forma de entender la vida.
Gracias, Marta, por tu sensibilidad y tu forma de conectar con los pequeños. Gracias, Helena, por tu paciencia infinita y tu compromiso constante. Gracias, Penélope, por tu cercanía y tu implicación diaria. Gracias, Pilar, por tu profesionalidad y tu capacidad de transmitir tranquilidad.
Gracias, Noelia, por tu entrega y tu energía positiva. Gracias, Rocío, por tu dedicación y tu forma de acompañar cada proceso. Gracias, Belén, por tu cariño y tu atención a cada detalle. Y gracias, en general, a todo el equipo de terapeutas que, día tras día, trabajan con ilusión para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos.
Agradecer también a Miguel su labor, fundamental desde el primer momento en que una familia cruza la puerta del CAIT. Su orientación, su claridad y su capacidad para guiar a las familias en un momento tan delicado son un apoyo imprescindible. Gracias a él, muchas familias encontramos la información y los recursos, en el proceso que estamos iniciando.
El CAIT de Montilla no es solo un centro de atención temprana: es un espacio de esperanza, de crecimiento y de acompañamiento. Es un lugar donde se celebran los pequeños grandes logros, donde se construyen avances paso a paso y donde cada niño y niña es visto en su totalidad, con sus capacidades, sus necesidades y su enorme potencial.
Como familia de usuaria, no hay palabras suficientes para agradecer todo lo que hacéis. Porque vuestro trabajo no solo impacta en el desarrollo de nuestras hijas, sino también en nuestra forma de afrontar la vida, en nuestra manera de entender la diversidad y en la esperanza con la que miramos hacia el futuro.
Ojalá como sociedad sepamos valorar cada vez más la importancia de espacios públicos como este, y ojalá sigamos avanzando hacia un modelo en el que la inclusión no sea una meta, sino una realidad cotidiana. Porque, al final, lo verdaderamente importante no es cuánto se tarda en avanzar, sino que nadie se quede atrás en el camino.
Gracias, de corazón, por todo lo que hacéis. En nombre de mi hija Sarah, gracias por acompañarnos, por enseñarnos y por recordarnos cada día que, con apoyo, comprensión y amor, cualquier avance es posible.
Tener un hijo o una hija con dificultades en el desarrollo no es un camino que nadie elija, pero sí es una experiencia que, con el tiempo, te brinda la oportunidad de conocer a personas verdaderamente maravillosas. Personas que llegan a tu vida casi sin darte cuenta, en momentos en los que la incertidumbre pesa más que las certezas, y que terminan convirtiéndose en un pilar fundamental.
Entre ellas, otros padres y madres que, en algún punto, atraviesan o han atravesado la misma situación vital: la sensación de impotencia, las dudas constantes, el miedo al futuro y ese carrusel de emociones que acompaña los primeros años de vida de nuestros hijos.
Porque aceptar que tu hijo o hija no es como los demás —o, mejor dicho, que su desarrollo no sigue los mismos tiempos o patrones— no es fácil. Supone romper con expectativas, enfrentarse a una realidad que no siempre se comprende desde fuera y aprender, casi de golpe, a mirar el mundo desde otra perspectiva. Es un proceso profundo, a veces doloroso, pero también transformador. Y en ese proceso, un acompañamiento adecuado marca la diferencia.
Como familias, también asumimos un compromiso importante: el de luchar cada día por la integración de nuestros hijos. No se trata solo de que estén presentes en los espacios educativos o sociales, sino de que sean verdaderamente incluidos, comprendidos y valorados.
Esta labor empieza en casa, pero se extiende inevitablemente a la sociedad. Es fundamental concienciar y fomentar la empatía, no solo en los niños y niñas que comparten aula, juegos o actividades extraescolares con ellos, sino también en los adultos.
Los padres y madres tenemos un papel clave en este cambio. Somos quienes debemos educar en valores de respeto, diversidad e igualdad, para que nuestros hijos crezcan entendiendo que ser diferente no es un motivo de exclusión, sino una riqueza que nos hace mejores como sociedad. Solo así podremos avanzar hacia un entorno más justo, más humano y más inclusivo, donde cada niño o niña tenga su lugar, sin etiquetas ni barreras.
En este camino, hay instituciones que se convierten en auténticos faros. Lugares donde no solo se trabaja el desarrollo de los pequeños, sino donde también se cuida, se acompaña y se comprende a las familias. El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Montilla es, sin duda, uno de esos lugares.
Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al equipo humano que forma parte de este centro. Su labor va mucho más allá de lo profesional. El trabajo psicológico, fisiológico y logopédico que realizan es esencial para el desarrollo de nuestros hijos. Pero lo que realmente marca la diferencia es el cariño, la dedicación y la implicación con la que lo llevan a cabo cada día.
Cada sesión, cada pequeño avance, cada logro, por pequeño que pueda parecer desde fuera, es un paso enorme para nuestras familias. Y detrás de cada uno de esos pasos hay horas de esfuerzo, de preparación, de observación y, sobre todo, de vocación. Porque trabajar con la infancia, y especialmente con niños y niñas que requieren una atención temprana específica, no es solo una profesión, es una forma de entender la vida.
Gracias, Marta, por tu sensibilidad y tu forma de conectar con los pequeños. Gracias, Helena, por tu paciencia infinita y tu compromiso constante. Gracias, Penélope, por tu cercanía y tu implicación diaria. Gracias, Pilar, por tu profesionalidad y tu capacidad de transmitir tranquilidad.
Gracias, Noelia, por tu entrega y tu energía positiva. Gracias, Rocío, por tu dedicación y tu forma de acompañar cada proceso. Gracias, Belén, por tu cariño y tu atención a cada detalle. Y gracias, en general, a todo el equipo de terapeutas que, día tras día, trabajan con ilusión para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos.
Agradecer también a Miguel su labor, fundamental desde el primer momento en que una familia cruza la puerta del CAIT. Su orientación, su claridad y su capacidad para guiar a las familias en un momento tan delicado son un apoyo imprescindible. Gracias a él, muchas familias encontramos la información y los recursos, en el proceso que estamos iniciando.
El CAIT de Montilla no es solo un centro de atención temprana: es un espacio de esperanza, de crecimiento y de acompañamiento. Es un lugar donde se celebran los pequeños grandes logros, donde se construyen avances paso a paso y donde cada niño y niña es visto en su totalidad, con sus capacidades, sus necesidades y su enorme potencial.
Como familia de usuaria, no hay palabras suficientes para agradecer todo lo que hacéis. Porque vuestro trabajo no solo impacta en el desarrollo de nuestras hijas, sino también en nuestra forma de afrontar la vida, en nuestra manera de entender la diversidad y en la esperanza con la que miramos hacia el futuro.
Ojalá como sociedad sepamos valorar cada vez más la importancia de espacios públicos como este, y ojalá sigamos avanzando hacia un modelo en el que la inclusión no sea una meta, sino una realidad cotidiana. Porque, al final, lo verdaderamente importante no es cuánto se tarda en avanzar, sino que nadie se quede atrás en el camino.
Gracias, de corazón, por todo lo que hacéis. En nombre de mi hija Sarah, gracias por acompañarnos, por enseñarnos y por recordarnos cada día que, con apoyo, comprensión y amor, cualquier avance es posible.
DIEGO GÓMEZ CARMONA
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
NOTA: Los comentarios publicados en el Buzón del Lector no representan la opinión de Andalucía Digital. En ese sentido, este periódico no hace necesariamente suyas las denuncias, quejas o sugerencias recogidas en este espacio y que han sido enviadas por sus lectores.