El Jueves Santo ilumina hoy Montilla con la escenificación del Prendimiento

Preso

Cofradía: Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza.

Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza.

Templo: Ermita de la Rosa.

Ermita de la Rosa.

Fundación: 1625.

1625.

Hermano mayor: Jorge Pérez Marqués.

Jorge Pérez Marqués.

Obra social: la Hermandad desarrolla su acción social ayudando a familias que han sufrido desahucios o a paliar las necesidades de personas privadas de libertad. A su vez, a través de su Bolsa de Caridad, la cofradía costea recibos de luz, recibos de agua, medicinas, ropa y alimentos de familias montillanas en riesgo de exclusión.

la Hermandad desarrolla su acción social ayudando a familias que han sufrido desahucios o a paliar las necesidades de personas privadas de libertad. A su vez, a través de su Bolsa de Caridad, la cofradía costea recibos de luz, recibos de agua, medicinas, ropa y alimentos de familias montillanas en riesgo de exclusión.





Pasos: Cuatro.

Cuatro.

Hábito: Túnica blanca, capirote y fajín morado o verde.

Túnica blanca, capirote y fajín morado o verde.

Tiempo de paso: 60 minutos.

60 minutos.

Salida: 19.00 de la tarde.

19.00 de la tarde.

Itinerario: Ermita de la Rosa, Plaza de la Rosa, Corredera, Puerta de Aguilar, Médico Cabello, Fuente Álamo, San Francisco Solano, Santa Ana, Plaza de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa y Ermita de la Rosa.

Ermita de la Rosa, Plaza de la Rosa, Corredera, Puerta de Aguilar, Médico Cabello, Fuente Álamo, San Francisco Solano, Santa Ana, Plaza de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa y Ermita de la Rosa.

Entrada: 00.00 de la medianoche.

00.00 de la medianoche.

Acompañamiento musical: Cuerpo de Romanos de Jesús Preso, Agrupación Musical “La Unión”, Banda de Cornetas y Tambores Ecce-Homo de Abarán (Murcia), Agrupación Musical "La Caridad" de Hinojosa del Duque y Asociación Artístico-Musical “Miguel Ángel Colmenero” de Jamilena (Jaén).

Montilla asistirá un Jueves Santo más a la tradicional escenificación del Prendimiento, a cargo del Cuerpo de Romanos de Jesús Preso, que desde primera hora de esta mañana ofrece una diana floreada por las calles de la localidad para anunciar una jornada primaveral, marcada por una estabilidad meteorológica que hará honor al refrán popular que defiende que "hay tres jueves en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y Ascensión".Desde las 9.00 de la mañana, el sonido de cornetas y tambores recorre las calles de la ciudad con la tradicional diana floreada, anunciando una de las citas más singulares de la Semana Santa montillana. Tras salir desde su sede social en la calle Corredera, el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso recorre las calles José de los Ángeles, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, Escuelas, José María Carretero, Aleluya, Blanco, Enfermería, San Francisco Solano, Fuente Álamo, Médico Cabello, Puerta de Aguilar, Corredera, Plaza de la Rosa, Ermita de la Rosa y Corredera, a donde regresará hacia las 11.00 de la mañana.Mientras tanto, la Plaza de la Rosa volverá a congregar a cientos de vecinos y visitantes que aguardan cada año la representación del beso traidor de Judas, en una escenificación que combina tradición y una cuidada puesta en escena a cargo del Cuerpo de Romanos de Jesús Preso.De este modo, los lanceros protagonizarán uno de los momentos más reconocibles del acto al ejecutar tres genuflexiones que simbolizan el prendimiento de la imagen de Jesús Preso, obra de Amadeo Ruiz Olmos, un autor destacado en el ámbito de la imaginería cofrade y también vinculado a la docencia como profesor de Escultura y Dibujo Artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba.Según destaca Elena Bellido, doctora en Historia por la Universidad de Córdoba y directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, "el Prendimiento es un acto que se encuentra intrínsecamente vinculado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza".La especialista montillana, que forma parte de la Real Academia de Córdoba, recuerda que su origen se remonta a 1914, cuando un grupo de jóvenes impulsó la creación de la hermandad en la ermita de Nuestra Señora de la Rosa. "Desde su primera estación de penitencia, se llevó a cabo esta singular escenificación inspirada en la iconografía del arresto de Jesús en el Huerto de los Olivos", añade.Los primeros testimonios documentales de esta representación aparecen en elde 1914. La implicación de la Corporación de Soldados Romanos, fundada en 1913 y vinculada a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, contribuyó a dotar al acto de una estética propia. "Con el tiempo, se amplió la comitiva con la inclusión de los Apóstoles, que hicieron su aparición en los años veinte del siglo pasado", apunta Elena Bellido.Y es que, a lo largo del siglo XX, El Prendimiento ha atravesado distintas etapas. En 1928, la Corporación de Romanos interrumpió su participación, lo que llevó a la hermandad a contratar la banda del Segundo Regimiento de Ingenieros Zapadores de Madrid, dirigida por Pascual Marquina, cuya presencia generó un notable impacto en la localidad. Como muestra de agradecimiento, el compositor dedicó a Montilla el pasodobleque, en la actualidad, forma parte del repertorio habitual de la Banda de Música Pascual Marquina.Posteriormente, en 1930, bajo la dirección de Manuel Jiménez León, se reorganizó un cuerpo propio de soldados romanos que fijó las bases de la escenificación tal y como se conoce en la actualidad, con la instrucción militar a cargo de Antonio Polonio Marqués, oficial de caballería y miembro de la junta de gobierno de la hermandad.Por otro lado, la estación de penitencia de la Hermandad de Jesús Preso mantiene una estructura de gran riqueza patrimonial y devocional. El cortejo incluye el paso de la Oración en el Huerto, acompañado por el ángel cuyo cáliz ha sido recientemente restaurado en los talleres de orfebrería Herpoplat en Córdoba, así como el Cristo de la Columna, una talla de Juan de Mesaque es portada a hombros por un grupo de mujeres de la cofradía.Asimismo, la imagen de Jesús Preso procesiona sobre un paso de grandes dimensiones, portado por 45 costaleros distribuidos en nueve trabajaderas, mientras que el cierre de la comitiva lo pone el palio plateado de María Santísima de la Esperanza, que se acompaña de la imagen de San Juan Evangelista, bendecida el 4 de febrero de 2024 por el párroco de Santiago y consiliario de la hermandad, Fernando Suárez. La obra, realizada por Rafael Molina, cuenta con vestiduras de Francisco Mira y un nimbo del taller Herpoplat, diseñado por Antonio Repiso Hidalgo.La jornada de hoy estará marcada también por el emocionado recuerdo a, empresario panadero e impulsor del Museo del Aceite Juan Colín, fallecido el pasado 20 de marzo a los 87 años, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la Hermandad de Jesús Preso.