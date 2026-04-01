La Procesión del Silencio promete una noche de recogimiento en Montilla

Amor

Cofradía: Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor.

Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor.

Sede canónica: Iglesia-santuario de María Auxiliadora.

Iglesia-santuario de María Auxiliadora.

Fundación: 1941.

1941.

Hermano mayor: Rosa García García.

Rosa García García.

Obra social: la cofradía centra gran parte de su actividad anual a colaborar en acciones solidarias, muchas de ellas promovidas por colectivos o grupos de la Familia Salesiana, aunque también ha emprendido proyectos propios como El Amor sale a la calle , que llevó a cabo durante la pandemia del covid-19.

la cofradía centra gran parte de su actividad anual a colaborar en acciones solidarias, muchas de ellas promovidas por colectivos o grupos de la Familia Salesiana, aunque también ha emprendido proyectos propios como , que llevó a cabo durante la pandemia del covid-19.



Pasos Uno.

Uno.

Hábito: Túnica y capirote negro, cinturón de esparto, guantes blancos y calzado oscuro.

Túnica y capirote negro, cinturón de esparto, guantes blancos y calzado oscuro.

Tiempo de paso: 30 minutos.

30 minutos.

Salida: 23.00 de la noche.

23.00 de la noche.

Itinerario: Iglesia-santuario de María Auxiliadora, Cuesta del Silencio, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Benedicto XIII, Enfermería ( 0.00 horas ), San Francisco Solano, Fuente Álamo, Ortega, Puerta de Aguilar, Corredera ( 1.00 ), Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado, Cuesta del Silencio, Iglesia-santuario de María Auxiliadora.

Iglesia-santuario de María Auxiliadora, Cuesta del Silencio, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Benedicto XIII, Enfermería ( ), San Francisco Solano, Fuente Álamo, Ortega, Puerta de Aguilar, Corredera ( ), Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado, Cuesta del Silencio, Iglesia-santuario de María Auxiliadora.

Entrada: 1.30 horas.

1.30 horas.

Acompañamiento musical: Tambores roncos.

La Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor realizará hoy su estación de penitencia desde la iglesia-santuario de María Auxiliadora, en una jornada de Miércoles Santo marcada por el carácter íntimo de la Procesión del Silencio y una previsión meteorológica plenamente favorable que garantiza el desarrollo del cortejo sin los contratiempos que se sufrieron el pasado año.La corporación salesiana recupera en este 2026 su salida desde el templo anexo al Colegio Salesiano tras el cambio histórico vivido el pasado año, cuando la procesión partió desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para recorrer las calles del Barrio de las Casas Nuevas, una zona por la que no había transitado desde hacía casi tres décadas.El compromiso de la única cofradía del Miércoles Santo montillano con la accesibilidad y la atención a los hermanos con dificultades de movilidad ha motivado la adaptación de sus recorridos en distintas ediciones, en una línea de trabajo que continúa marcando la organización de esta procesión sobria y profundamente arraigada en la Semana Santa local.De este modo, esta noche volverán a ser centenares los penitentes que, farol rojo en mano o cruz al hombro, renueven su promesa con el crucificado de Amadeo Ruiz Olmos, que volverá a recorrer las calles de Montilla envuelto en ese silencio sobrecogedor que caracteriza a esta hermandad desde hace más de ocho décadas.Los faroles rojos que acompañan al cortejo, semejando dos ríos de sangre en la noche, conforman una de las estampas más singulares y reconocibles de la Semana Santa de Montilla, seguida cada año por numerosos vecinos y visitantes que buscan la intimidad de este desfile.El paso, obra de Antonio Herrador Navarro —conocido como—, es portado a hombros por antiguos alumnos del Colegio Salesiano y dispone de un mecanismo que permite abatir la imagen para facilitar la salida y la entrada al templo. La talla, restaurada en 2006 por Antonio Bernal, mantiene intacta su capacidad de convocar recogimiento y devoción.La estación de penitencia de este Miércoles Santo estará marcada por la reciente elección de Rosa García García como nueva hermana mayor, tras la asamblea general ordinaria celebrada el pasado 14 de marzo, en la que obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de los votos emitidos. La nueva etapa que ahora se abre al frente de la hermandad coincide con una de las citas más significativas del calendario cofrade.La estación de penitencia de la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor, fundada oficialmente el 9 de marzo de 1941 gracias a la iniciativa de Manuel Luque Velasco —padre del recientemente desaparecido José María Luque Moreno—, constituye el broche de oro a la participación de las cofradías salesianas en la Semana Santa de Montilla.La seriedad del cortejo, la profundidad de sus formas, el carisma salesiano y el marcado sentido de oración que impregna cada tramo del recorrido definen a la única cofradía que realiza su estación de penitencia en la jornada del Miércoles Santo montillano.