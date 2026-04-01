La Diputación ofrece ayudas a bandas y agrupaciones musicales de la provincia

La Diputación de Córdoba destinará 400.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas para bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la provincia, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el próximo 21 de abril, con el objetivo de respaldar su actividad cultural, educativa y social mediante la financiación de proyectos desarrollados a lo largo de 2026.Además, esta línea de subvenciones impulsada a través de la Delegación de Cultura pretende reforzar el papel que desempeñan estas formaciones en el tejido cultural de los municipios cordobeses. En ese sentido, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, señaló que “las bandas de música forman parte del patrimonio cultural cordobés y tienen que estar bien dotadas para realizar un trabajo que es impagable, por eso lanzamos estas ayudas para la adquisición de instrumentos musicales, adquisición o reparación de indumentaria y adquisición de material musical”.Y es que la convocatoria contempla la financiación de iniciativas desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y, en su caso, hasta los tres meses posteriores a la publicación de la resolución definitiva. Las ayudas podrán destinarse a la adquisición y reparación de instrumentos musicales, así como a la compra o mejora de indumentaria —ropa, calzado o bordados— y de accesorios como baquetas, cañas, boquillas, partituras o atriles. Por el contrario, quedan excluidos los gastos generales de funcionamiento, el material inventariable ajeno a la actividad musical y el impuesto sobre el valor añadido deducible.Por otro lado, Fuentes manifestó que “las bandas necesitan de apoyo e impulso y que el mundo cofrade reconozca su labor y las contrate; hemos de tener muy presentes a las 130 bandas que hay en la provincia de Córdoba y que nos acompañan en nuestros desfiles procesionales”, subrayando así la relevancia de estas formaciones en celebraciones tan arraigadas como la Semana Santa.De igual modo, el máximo responsable provincial incidió en la dimensión social y formativa de estas entidades al afirmar que “el valor social y formativo de estas entidades, agentes dinamizadores del tejido cultural de nuestros pueblos y espacios de participación, formación y convivencia intergeneracional”.En cuanto a los beneficiarios, podrán optar a estas ayudas los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia —incluida la capital— que cuenten con formaciones musicales adscritas o vinculadas, así como federaciones, asociaciones, agrupaciones u otras entidades similares que integren cofradías o hermandades con agrupaciones musicales. También podrán concurrir las propias formaciones inscritas como bandas de música, agrupaciones musicales o bandas de cornetas y tambores constituidas legalmente como entidades privadas sin ánimo de lucro.Asimismo, la aportación económica de la Diputación no podrá superar los 5.000 euros por entidad ni exceder el 80 por ciento del coste total del proyecto presentado. Cada solicitante podrá presentar una única solicitud, que deberá formalizarse a través de ladentro del plazo establecido, sin que se admitan solicitudes fuera de término.En la convocatoria del pasado año, un total de 110 agrupaciones musicales o bandas resultaron beneficiarias de estas ayudas, una cifra que pone de manifiesto el alcance de una iniciativa que vuelve a activarse en 2026 con el propósito de fortalecer un ámbito cultural estrechamente vinculado a la vida cotidiana de los municipios cordobeses.