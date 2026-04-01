Jaime y Natalia Ramírez lideran al Montilla-Córdoba Triatlón en el Nacional de Duatlón

Relevos Mixtos de Talentos

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón completó este fin de semana una destacada participación en el Campeonato de España de Duatlón Cadete, Juvenil y Junior, celebrado en Avilés, con presencia en todas las categorías, varios puestos entre los diez mejores y resultados relevantes tanto a nivel individual como por equipos en una de las últimas citas del calendario nacional.El entorno del Centro Niemeyer, en la ciudad asturiana de Avilés, acogió durante los días 28 y 29 de marzo el Campeonato de España de Duatlón en categorías Cadete, Juvenil y Junior, una de las competiciones más exigentes del circuito nacional. La jornada del sábado estuvo dedicada a las pruebas individuales, mientras que el domingo se reservó para el Campeonato de España por Relevos Mixtos de Talentos, integrado en la Liga Nacional de Duatlón Talento 2026.En categoría Cadete, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón logró una de sus actuaciones más destacadas gracias al décimo puesto de Jaime Ramírez, que además se impuso previamente en su serie clasificatoria. En el apartado femenino, Gabriela Cárdenas finalizó en duodécima posición en la preliminar A, mientras que Nahikari Blanco alcanzó el noveno puesto en la preliminar C. Además, en la competición Cadete masculina, Jaime Ramírez se consolidó como el mejor representante del club montillano, firmando una actuación sólida que le permitió situarse entre los diez primeros del campeonato nacional.En categoría Juvenil, el equipo montillano volvió a mostrar su amplitud competitiva con una nutrida representación. En el apartado masculino, Samuel Montoro fue trigésimo séptimo, Miguel Ruiz ocupó la cuadragésima posición y Lucas Ruiz concluyó en el puesto cuadragésimo cuarto tras competir en la preliminar B.En féminas, Inés Pérez alcanzó el decimoctavo puesto, mientras que Ainhoa Pedrosa finalizó vigesimocuarta en la final B. Por su parte, Irene Sánchez y Begoña Molina, ambas en la preliminar D, lograron las posiciones decimoséptima y vigesimoctava, respectivamente.Además, el rendimiento colectivo del equipo Juvenil se reflejó en la clasificación por equipos, donde el conjunto femenino concluyó en novena posición y el masculino en duodécima, consolidando así la presencia del club en la élite nacional de base.Por otro lado, la categoría Junior ofreció también resultados significativos para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. En la modalidad Supersprint, Marco Montes fue vigésimo, Jesús Espejo vigésimo sexto y Alberto Contreras vigesimoctavo, mientras que el equipo masculino se quedó a las puertas del podio en la clasificación por equipos.Por otro lado, en la prueba Junior en distancia Sprint, Natalia Ramírez firmó la mejor actuación andaluza del campeonato con una cuarta posición, quedándose muy cerca de las medallas. Junto a ella, Blanca Berlanga fue trigésimo tercera, Alejandro Castro trigésimo primero, Marco Montes trigésimo cuarto, Alberto Contreras trigésimo noveno y Antonio Marqués sexagésimo séptimo. El equipo masculino logró en esta distancia una meritoria sexta posición por equipos.De igual modo, la jornada del domingo estuvo dedicada a la prueba de relevos mixtos, en la que cada equipo estuvo formado por dos mujeres y dos hombres, en una competición integrada en la Liga Nacional de Duatlón Talento 2026. En esta modalidad, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón finalizó en decimoctava posición, en una prueba en la que el conjunto andaluz más destacado fue el CNB VAS Project, que rozó el podio con una cuarta plaza gracias a la actuación de Ariadna Ivars, Jordi Postigo, Neus Marfil y Roger López.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.