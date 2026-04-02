El silencio inunda Montilla en la estación de penitencia del Cristo del Amor

Montilla vivió anoche un Miércoles Santo de recogimiento y silencio con la salida procesional de la Hermandad Salesiana del Santísimo Cristo del Amor desde la iglesia-santuario de María Auxiliadora, en una jornada marcada por el sobrecogedor respeto que acompaña cada año a este cortejo que pone el broche de oro a la participación de la Casa Salesiana en la Semana Santa local.La ciudad volvió a encontrarse consigo misma en una noche serena, de temperaturas suaves y cielos despejados, que permitió el normal desarrollo de una de las estaciones de penitencia más íntimas y singulares del calendario cofrade montillano. El Miércoles Santo dejó así una estampa de profunda devoción popular, en la que el silencio no fue ausencia, sino lenguaje compartido entre quienes acompañaban al crucificado de Ruiz Olmos y quienes aguardaban su paso.La Hermandad del Santísimo Cristo del Amor recuperó en este 2026 su salida desde el templo anexo al Colegio Salesiano, retomando así un punto de partida cargado de simbolismo tras el cambio histórico vivido el pasado año, cuando la procesión partió desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y recorrió las calles del Barrio de las Casas Nuevas, un itinerario que no transitaba desde hacía casi tres décadas. Este regreso fue interpretado como una vuelta a las raíces, reforzando el vínculo entre la corporación y su entorno natural.De este modo, el cortejo volvió a desplegar una de las imágenes más características de la Semana Santa de Montilla: la de los faroles rojos iluminando la noche como si de dos ríos de sangre se tratara, avanzando lentamente entre el recogimiento general. Centenares de penitentes, con farol en mano o cruz al hombro, renovaron su promesa en un desfile marcado por la sobriedad y la disciplina, en el que cada gesto parecía medido y cada paso respondía a un profundo sentido de oración.Un año más, la Procesión del Silencio mantuvo intacta su esencia, construida a lo largo de más de ocho décadas de historia, como una manifestación de fe en la que el recogimiento se impone sobre cualquier otro elemento. La talla del Santísimo Cristo del Amor, obra de Amadeo Ruiz Olmos, volvió a recorrer las calles de Montilla envuelta en esa atmósfera de respeto que caracteriza a esta hermandad, cuya identidad se sustenta precisamente en la ausencia de ruido y en la intensidad del gesto contenido.De igual modo, el paso, realizado por Antonio Herrador Navarro, el añorado, volvió a ser portado a hombros por antiguos alumnos del Colegio Salesiano, reforzando ese carácter comunitario que define a la corporación. El mecanismo que permite abatir la imagen para facilitar la salida y la entrada al templo volvió a cumplir su función, mientras la talla, restaurada en 2006 por Antonio Bernal, mostró de nuevo su capacidad para convocar a fieles y visitantes en torno a una devoción que trasciende generaciones.Por otro lado, esta estación de penitencia adquirió un significado especial al coincidir con el inicio de una nueva etapa en la hermandad, tras la reciente elección de Rosa García García como hermana mayor. Su nombramiento, refrendado el pasado 14 de marzo por la asamblea general ordinaria con el respaldo de la mayoría absoluta de los votos emitidos, marca un nuevo tiempo al frente de una corporación que afronta uno de los momentos más significativos de su calendario con renovadas energías.Asimismo, la hermandad volvió a poner de manifiesto su compromiso con la accesibilidad y la atención a los hermanos con dificultades de movilidad, una línea de trabajo que ha motivado la adaptación de sus recorridos en distintas ediciones y que continúa guiando la organización de esta procesión. Este enfoque, profundamente arraigado en el carisma salesiano, refuerza el carácter integrador de un cortejo que busca ser espacio de encuentro para todos.La historia también se hizo presente en una noche que recordó los orígenes de la hermandad, fundada oficialmente el 9 de marzo de 1941 gracias a la iniciativa de Manuel Luque Velasco, padre del recientemente desaparecido José María Luque Moreno. Desde entonces, la corporación ha mantenido una presencia constante en la Semana Santa montillana, consolidándose como la única cofradía que realiza su estación de penitencia en la jornada del Miércoles Santo.En definitiva, Montilla cerró ayer una de las jornadas más singulares de su Semana Santa con una procesión que, fiel a su esencia, volvió a convertir el silencio en el principal hilo conductor de una noche de fe. La seriedad del cortejo, la profundidad de sus formas y el marcado sentido de oración que impregna cada tramo del recorrido definieron una vez más a una hermandad que ha hecho del recogimiento su seña de identidad.