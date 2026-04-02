Montilla se sumerge en su Madrugada con la Hermandad de la Misericordia

Misericordia

Cofradía: Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura.

Templo: Parroquia de San Sebastián.

Parroquia de San Sebastián.

Fundación: 1973.

1973.

Hermano mayor: José Aguilar Gómez.

José Aguilar Gómez.

Obra social: la Cofradía colabora con Cáritas Parroquial y, a través de su Bolsa de Caridad, costea recibos de luz, recibos de agua, medicinas, ropa y alimentos de familias montillanas en riesgo de exclusión.

la Cofradía colabora con Cáritas Parroquial y, a través de su Bolsa de Caridad, costea recibos de luz, recibos de agua, medicinas, ropa y alimentos de familias montillanas en riesgo de exclusión.



Pasos: Uno.

Uno.

Hábito: Túnica negra y capirote rojo, cíngulo de esparto vivo y zapatillas negras.

Túnica negra y capirote rojo, cíngulo de esparto vivo y zapatillas negras.

Tiempo de paso: 30 minutos.

30 minutos.

Salida: 00.00 de la noche.

00.00 de la noche.

Itinerario: Salida del Señor de la Misericordia desde la Parroquia de San Sebastián, San Sebastián, Llanete de la Cruz, donde el Señor de la Misericordia será izado en su paso, continuando por San Sebastián, Enfermería, San Francisco Solano ( 1.15 horas ), Fuente Álamo, Ortega, Puerta de Aguilar ( 2.15 ), Ballén, Enfermería, San Sebastián, Llanete de la Cruz ( 2.50 ), donde el Señor de la Misericordia será bajado de su paso y llevado hacia la Parroquia de San Sebastián.

Salida del Señor de la Misericordia desde la Parroquia de San Sebastián, San Sebastián, Llanete de la Cruz, donde el Señor de la Misericordia será izado en su paso, continuando por San Sebastián, Enfermería, San Francisco Solano ( ), Fuente Álamo, Ortega, Puerta de Aguilar ( ), Ballén, Enfermería, San Sebastián, Llanete de la Cruz ( ), donde el Señor de la Misericordia será bajado de su paso y llevado hacia la Parroquia de San Sebastián.

Entrada: 3.00 de la madrugada.

3.00 de la madrugada.

Acompañamiento musical: Tambores roncos.

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura protagonizará en la Madrugada del Viernes Santo su estación de penitencia desde el Llanete de la Cruz, donde el silencio, la oración contenida y la expectación marcarán una de las citas más solemnes de la Semana Santa de Montilla, en una noche que se desarrollará sin riesgo alguno de lluvia.Cuando el reloj alcance la medianoche, este enclave emblemático del Barrio de la Cruz volverá a convertirse en escenario de recogimiento y emoción para acoger la salida procesional de esta hermandad, que cada año escribe una página singular en la historia cofrade montillana. Entre cirios y sombras, el cortejo avanzará acompañado por el respeto del público y el sonido contenido de una madrugada que invita al recogimiento.En ese sentido, el Santísimo Cristo de la Misericordia volverá a erigirse como eje central de la estación de penitencia. Se trata de un imponente crucificado realizado en 1989 por el imaginero Francisco Solano Salido Jiménez, fallecido el 29 de septiembre de 2018 a los 87 años de edad. La talla representa el instante en el que Jesús, ya clavado en la cruz, pronuncia su última oración: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.Junto al crucificado procesionará María Santísima de la Amargura, una imagen que nació de las manos del sacerdote montillano Cristóbal Gómez a finales de los años cincuenta. Su presencia, cargada de serenidad y dolor contenido, completa una escena de profunda intensidad simbólica en la que se conjugan la muerte redentora y el sufrimiento silente de la Madre.De igual modo, la hermandad mantendrá una de sus tradiciones más significativas: los hermanos más veteranos portarán, como viene ocurriendo desde 2005, un crucifijo en el cíngulo de su hábito de nazareno. Este gesto, sencillo en apariencia, adquiere una dimensión especial al rendir homenaje a quienes acumulan más de un cuarto de siglo de fidelidad a sus sagradas imágenes, constituyendo un testimonio de entrega que se suma al esfuerzo silencioso de quienes trabajan durante todo el año para hacer posible esta salida procesional.La dimensión artística y devocional de las imágenes titulares ha sido objeto de análisis por parte de Elena Bellido, doctora en Historia y miembro de la Real Academia de Córdoba, quien subraya que el Cristo de la Misericordia recoge "ese instante límite en el que Cristo habla con los hombres y con Dios". Asimismo, la especialista en Historia del Arte apunta que "los modelos del Barroco marcan las directrices que siguen nuestros imagineros contemporáneos. La huella contrarreformista es, sin duda, un pilar de nuestra Semana Santa".Y es que, entre incienso y saetas, entre la penumbra y la luz temblorosa de los cirios, la hermandad volverá a ofrecer una estampa cargada de simbolismo en la que el Cristo muere perdonando mientras la Madre acompaña en silencio. Una madrugada de Misericordia y de Amargura que, un año más, transformará las calles de Montilla en un templo al aire libre.