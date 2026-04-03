El caminar del Nazareno marca hoy el pulso devocional de Montilla

Nazareno

Cofradía: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.

Templo: iglesia de San Agustín.

iglesia de San Agustín.

Fundación: 1590.

1590.

Hermano Mayor: Francisco José Méndez Hidalgo.

Francisco José Méndez Hidalgo.

Obra social: la Hermandad colabora con Cáritas Parroquial y con la Campaña de Recogida de Juguetes de la Hermandad de la Juventud.

la Hermandad colabora con Cáritas Parroquial y con la Campaña de Recogida de Juguetes de la Hermandad de la Juventud.



Pasos: cuatro.

cuatro.

Hábito: túnica y capirote morado; túnica y Capirote negro; y túnica negra y capirote granate.

túnica y capirote morado; túnica y Capirote negro; y túnica negra y capirote granate.

Tiempo de paso: 60 minutos.

60 minutos.

Salida: 9.00 de la mañana.

9.00 de la mañana.

Itinerario: Iglesia de San Agustín, Plaza de Jesús, Ancha, San Francisco Solano, Santa Ana, Plaza de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, José de los Ángeles, Gran Capitán, Llano de Palacio, Avenida de Granada, Paseo de Cervantes (donde Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores bendecirán los campos de Montilla), Coto ( 12.00 ), Pozo Dulce, Enfermería, Los Morenos, San Sebastián, Llanete de la Cruz, Juan Colín, Plaza de Munda, Ancha (donde tendrá lugar el acto de La Lanzada al Santísimo Cristo de la Yedra), Plaza de Jesús (donde Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores bendecirán al pueblo de Montilla).

Iglesia de San Agustín, Plaza de Jesús, Ancha, San Francisco Solano, Santa Ana, Plaza de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, José de los Ángeles, Gran Capitán, Llano de Palacio, Avenida de Granada, Paseo de Cervantes (donde Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores bendecirán los campos de Montilla), Coto ( ), Pozo Dulce, Enfermería, Los Morenos, San Sebastián, Llanete de la Cruz, Juan Colín, Plaza de Munda, Ancha (donde tendrá lugar el acto de La Lanzada al Santísimo Cristo de la Yedra), Plaza de Jesús (donde Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores bendecirán al pueblo de Montilla).

Entrada: 15.30 de la tarde.

15.30 de la tarde.

Acompañamiento musical: Centuria Romana Munda, Agrupación Musical “La Borriquilla” de La Carolina (Jaén) y Banda de Música Pascual Marquina de Montilla.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores realizará hoy su estación de penitencia del Viernes Santo desde la iglesia de San Agustín, que hace tan solo unos días reabrió al culto tras nueve meses de obras, con una, monseñor Jesús Fernández, que marcó el regreso a la actividad habitual de este templo enclavado en la calle Ancha y que, para muchos cofrades, representa el auténticode la Semana Santa de Montilla.Apenas despunte el día, las puertas del templo agustino volverán a abrirse para dar paso a uno de los momentos más esperados y solemnes de la Semana Santa montillana. El enclave que corona la calle Ancha se convertirá, un año más, en el epicentro de la devoción popular, desde el que arranca una catequesis en movimiento que combina fe, arte e historia.La jornada estará acompañada por una climatología plenamente favorable. Como viene siendo la tónica de toda esta Semana Santa, la Agencia Estatal de Meteorología confirma para hoy un Viernes Santo luminoso y primaveral, sin riesgo alguno de lluvia, lo que permitirá el normal desarrollo de la estación de penitencia por las calles de la localidad.En ese contexto, abrirá el cortejo la venerada imagen de Jesús Rescatado, una talla del siglo XVIII que se presenta en pie, maniatado y en soledad, evocando el instante de abandono tras su prendimiento. Tal y como explica Elena Bellido, doctora en Historia por la Universidad de Córdoba y directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, el mensaje visual de esta imagen fija desde el inicio el tono de la procesión, centrado en el sacrificio silencioso y la entrega sin compañía.Por otro lado, tras Jesús Rescatado avanzará Nuestro Padre Jesús Nazareno, atribuido a Juan de Mesay tallado a comienzos del siglo XVII. La imagen, de tamaño natural, porta la cruz sobre su hombro izquierdo mientras su rostro, sereno y levemente girado, volverá a convertirse en una de las estampas más reconocibles del fervor montillano, símbolo de consuelo, historia y arraigo.De igual modo, la narración pasionista continuará con el Santísimo Cristo de la Yedra, protagonista este año de una efeméride especialmente significativa al cumplirse eldel Viernes Santo.Esta talla renacentista de autor anónimo, que forma parte de la procesión desde 1926, será objeto de diversos actos conmemorativos a lo largo del año, entre ellos una procesión extraordinaria de Acción de Gracias y un programa de cultos que culminará en el mes de noviembre. Como gesto especialmente emotivo para la jornada de hoy, la presidencia de su paso estará ocupada por hermanos veteranos y familiares de quienes impulsaron el resurgir de esta advocación hace un siglo.El Cristo de la Yedra se presenta fijado a la cruz con tres clavos, con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada hacia la derecha. El naturalismo de su cabellera y barba, junto a la tipología de su corona de espinas, tallada en la propia madera, refuerzan el dramatismo contenido de una imagen que hunde sus raíces en la tradición manierista.Cerrará el cortejo María Santísima de los Dolores, una imagen de candelero realizada por el montillano Manuel Garnelo y Alda, cuya mirada baja y gesto contenido sintetizan el dolor sereno de una madre al pie de la cruz. La Virgen presentará este año un estreno destacado con motivo de su onomástica: un nuevo corazón repujado y bañado en plata, atravesado por siete puñales, donado por un grupo de hermanos como muestra de devoción.A su vez, durante la Cuaresma, el equipo de Priostía ha trabajado en la decoración y pintura de las velas que acompañarán a la Virgen en su estación de penitencia, convirtiendo cada una de ellas en símbolo de promesas, anhelos y acciones de gracias depositadas por los devotos. De igual modo, y junto con el estreno de ocho candeleros nuevos, en el exorno estrenará hoy flores de talco en dorado entremezcladas con flores naturales como rosas de dos tonos, clavel blanco, rosa claro champagne, astromelias, rosas de pitiminí, lentisco blanco, eucalipto en dorado y lagurus.La implicación de los fieles se ha hecho también visible en la campaña, presentada el pasado mes de febrero con el objetivo de recaudar fondos para la reforma del paso de María Santísima de los Dolores. La iniciativa ha consistido en la venta de lágrimas de cristal que acompañarán a la Virgen durante la estación de penitencia de esta mañana, como símbolo de unión entre la imagen y sus devotos, y que serán entregadas tras la finalización de estos días junto a una estampa acreditativa.Por otro lado, la Banda de Música Pascual Marquina acompañará nuevamente a la Virgen, aportando al cortejo una dimensión sonora que acentúa la solemnidad de cada paso y envuelve el recorrido en una atmósfera de recogimiento.Como es tradición, las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores bendecirán los campos desde el Paseo de Cervantes, en un gesto cargado de simbolismo que conecta la devoción con las raíces agrícolas de la localidad y que culminará con el regreso al templo de San Agustín, donde la Centuria Romana Munda protagonizará el tradicional acto de La Lanzada al Cristo de la Yedra.De este modo, Montilla volverá a encontrarse hoy con una de sus jornadas más intensas y significativas, en la que la fe, la historia y el arte se funden en el caminar pausado del Nazareno y en la mirada dolorosa de una Madre que, año tras año, sigue despertando la emoción de todo un pueblo.