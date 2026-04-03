El Descendimiento seguirá hoy un nuevo itinerario por las calles de Montilla

Descendimiento

Cofradía: Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Santo Nombre de Jesús, María Santísima de la Encarnación y San Juan de Ávila.

Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Santo Nombre de Jesús, María Santísima de la Encarnación y San Juan de Ávila.

Templo: Capilla del Sagrado Descendimiento.

Capilla del Sagrado Descendimiento.

Fundación: 1993.

1993.

Hermano Mayor: Rafael Ramírez Pérez.

Rafael Ramírez Pérez.

Obra social: La Cofradía colabora con Cáritas Parroquial y, a través de su Bolsa de Caridad, costea recibos de luz, recibos de agua, medicinas, ropa y alimentos de familias montillanas en riesgo de exclusión.

La Cofradía colabora con Cáritas Parroquial y, a través de su Bolsa de Caridad, costea recibos de luz, recibos de agua, medicinas, ropa y alimentos de familias montillanas en riesgo de exclusión.



Pasos: Uno.

Uno.

Hábito: Túnica blanca, capirote, fajín, botonadura, bocamanga y capa de color negro.

Túnica blanca, capirote, fajín, botonadura, bocamanga y capa de color negro.

Tiempo de paso: 30 minutos.

30 minutos.

Salida: 19.00 de la tarde.

19.00 de la tarde.

Itinerario: Capilla del Sagrado Descendimiento, Fuente Álamo, La Parra, Jubilados y Pensionistas, Vendimia, Avenida de Andalucía, Conde de la Cortina, Parroquia de la Asunción ( 20.45 horas ), Doctor Raúl Porras, Avenida de María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar ( 21.50 ), Corredera, Plazuela de la Inmaculada ( 22.35 ), Santa Ana, San Francisco Solano, Fuente Álamo y Capilla del Sagrado Descendimiento.

Capilla del Sagrado Descendimiento, Fuente Álamo, La Parra, Jubilados y Pensionistas, Vendimia, Avenida de Andalucía, Conde de la Cortina, Parroquia de la Asunción ( ), Doctor Raúl Porras, Avenida de María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar ( ), Corredera, Plazuela de la Inmaculada ( ), Santa Ana, San Francisco Solano, Fuente Álamo y Capilla del Sagrado Descendimiento.

Entrada: 23.35 de la noche.

23.35 de la noche.

Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores "Nuestra Señora de la Salud" de Córdoba.

La Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo realizará esta tarde su estación de penitencia por las calles de Montilla desde su capilla de la calle Fuente Álamo, con un itinerario modificado por motivos técnicos que impedían el recorrido inicialmente previsto.De este modo, la ciudad se prepara para vivir uno de los momentos más impactantes de su Semana Santa, con la salida de una corporación que recrea uno de los episodios más conmovedores de la Pasión. La capilla del Descendimiento, consagrada el 3 de abril de 2011, volverá a abrir sus puertas para dar paso a un cortejo reconocido por su organización y solemnidad.La estación de penitencia de este año presenta una novedad significativa, tras la decisión adoptada por la Junta de Gobierno de la hermandad, reunida de forma extraordinaria el pasado 5 de marzo. Tal y como se ha comunicado, la cofradía se ha visto obligada a modificar el itinerario inicialmente previsto debido a la existencia de elementos físicos que impiden el normal desarrollo del recorrido aprobado en su momento por la Agrupación de Cofradías.De este modo, la hermandad pondrá en la calle su imponente paso de misterio, una obra del escultor cordobés Antonio Bernal Redondo, quien en 1994 concibió un conjunto de marcado carácter neobarroco que destaca por su calidad artística y su capacidad para transmitir intensidad espiritual. La escena representada corresponde a la decimotercera Estación del Vía Crucis, en la que José de Arimatea y Nicodemo descienden el cuerpo sin vida de Cristo de la Cruz.Como recoge el Evangelio de San Juan, "cuando todo estuvo consumado, José de Arimatea le pidió permiso a Pilato para descender al muerto de la cruz", una cita que encuentra su reflejo plástico en un grupo escultórico de notable fuerza expresiva. En él, el cuerpo de Cristo aparece con una cuidada corrección anatómica, mientras Nicodemo sostiene con esfuerzo uno de sus brazos en un instante cargado de dramatismo.Por otro lado, la escena se completa al pie del madero con la presencia de María Santísima de la Encarnación, San Juan y María Magdalena, figuras que contemplan con desolación el momento más doloroso del Calvario. Junto a ellos, los símbolos de la Pasión —la corona de espinas, los clavos, ely una palangana— refuerzan el carácter catequético de la representación.Por último, la música volverá a desempeñar un papel fundamental en el discurrir del cortejo. La Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, originaria de la popular Barriada del Naranjo, será la encargada de poner los sones a esta estación de penitencia, acompañando con su repertorio la intensidad del misterio que se representa en las calles de Montilla.