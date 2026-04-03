El Cristo Yacente en el Sepulcro preside el Santo Entierro de Montilla

Santo Entierro

Cofradía: Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios.

Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios.

Sede canónica: Parroquia de San Francisco Solano.

Parroquia de San Francisco Solano.

Fundación: 1588.

1588.

Hermana mayor: Laura Navarro Navarro.

Laura Navarro Navarro.

Obra social: a través de su Bolsa de Caridad, la cofradía costea recibos de luz, recibos de agua, medicinas, ropa y alimentos de familias montillanas en riesgo de exclusión.

a través de su Bolsa de Caridad, la cofradía costea recibos de luz, recibos de agua, medicinas, ropa y alimentos de familias montillanas en riesgo de exclusión.



Pasos: Dos.

Dos.

Hábito: Túnica negra con cíngulo dorado para los costaleros, los del Cristo Yacente visten traje oscuro.

Túnica negra con cíngulo dorado para los costaleros, los del Cristo Yacente visten traje oscuro.

Tiempo de paso: 40 minutos.

40 minutos.

Salida: 20.30 de la tarde.

20.30 de la tarde.

Itinerario: Parroquia de San Francisco Solano, San Francisco Solano, Gavia, Virgen del Carmen, San Sebastián, Enfermería, Blanco, Aleluya, José María Carretero ( 21.35 horas ), Escuelas, Herradores, Corredera ( 22.05 ), Plazuela de la Inmaculada, Santa Ana ( 22.20 ), San Francisco Solano y Parroquia de San Francisco Solano.

Parroquia de San Francisco Solano, San Francisco Solano, Gavia, Virgen del Carmen, San Sebastián, Enfermería, Blanco, Aleluya, José María Carretero ( ), Escuelas, Herradores, Corredera ( ), Plazuela de la Inmaculada, Santa Ana ( ), San Francisco Solano y Parroquia de San Francisco Solano.

Entrada: 22.30 de la noche.

22.30 de la noche.

Acompañamiento musical: Trío de capilla montillano "Dies Irae".

La Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios protagonizará esta noche en Montilla la solemne estación de penitencia del Santo Entierro, con salida nuevamente desde la Parroquia de San Francisco Solano, donde partirá uno de los cortejos más sobrecogedores de la Semana Santa local.De este modo, la ciudad volverá a sumirse en un ambiente de recogimiento y silencio al paso de una de sus hermandades más emblemáticas, cuyo cortejo se distingue por la sobriedad de sus formas y la profundidad simbólica de cada uno de sus elementos.La salida desde la Parroquia de San Francisco Solano, motivada por las obras de restauración que se han estado llevando a cabo hasta hace poco en San Agustín, marcará nuevamente el inicio de un itinerario cargado de solemnidad, en el que Montilla honra con respeto el tránsito de Cristo en el sepulcro.En ese sentido, el eje central de la procesión lo constituye el Cristo Yacente en el Sepulcro, una imagen de fuerte impronta tardomanierista con rasgos propios del protobarroco, que se presenta recostada en una urna de caoba acristalada.La talla, depositada tras el descendimiento de la Cruz, mantiene viva una profunda tradición devocional que hace dos años recordó una efeméride de especial relevancia: el 350.º aniversario de su donación a la Hermandad, documentada en escritura notarial fechada el 19 de marzo de 1674 y localizada por el historiador Antonio Luis Jiménez Barranco.El paso del Cristo Yacente avanzará al compás grave y contenido del Tambor de Viruta, cuyo sonido, profundamente arraigado en la tradición local, marcará el ritmo de un cortejo en el que el silencio se convierte en plegaria colectiva y la penumbra, en expresión de fe compartida.Por otro lado, María Santísima de la Soledad volverá a acompañar al Sepulcro portada por costaleros, consolidando una disposición que se mantiene en los últimos años y que aporta una especial carga simbólica a la procesión. La imagen, una destacada obra de escuela granadina fechada en 1677, se presenta enlutada y sin palio, en señal del desamparo tras la muerte de su Hijo.De igual modo, la Virgen porta la corona de espinas en sus manos y luce en el pecho el corazón atravesado por los Siete Dolores, una pieza de plata donada por el corregidor Juan de Liébana Roldán a finales del siglo XVII. Su iconografía se completa con la media luna inmaculista y una diadema de doce estrellas labrada en plata hacia el año 1800 por el orfebre cordobés Martín, donación del marqués de Altamira, José María Trespalacios.Asimismo, el conjunto procesional incorporará los avances realizados en el paso de Nuestra Señora de la Soledad, cuya primera fase de talla pudo contemplarse el pasado Viernes Santo. Este trabajo incluía el baquetón, las cuatro maniguetas y el calado de los respiraderos, ejecutados por el tallista montillano Ismael López, junto con dos cabezas de ángeles querubines realizadas por el también montillano David Ruiz.Y es que cada elemento de esta estación de penitencia —desde las huellas del barroco más íntimo hasta las aportaciones contemporáneas— contribuye a configurar una de las ceremonias más intensas de la Semana Santa montillana, en la que el arte sacro, la memoria histórica y la devoción popular confluyen en un mismo latido. Esta noche, con la certeza de una meteorología favorable, Montilla volverá a acompañar en silencio el discurrir del Santo Entierro, reafirmando una tradición que se transmite de generación en generación.