Andrea Cantillo, Paula López y Tako Gagnidze ganan el Festival de la Canción



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo acogió ayer la gala final del, en la que Andrea Cantillo, Paula López y Tako Gagnidze se alzaron con los primeros premios en sus respectivas categorías tras una velada marcada por el alto nivel artístico y la participación activa del público.La cita, que contó como maestro de ceremonias con el periodista Manuel Bellido Mora, colaborador de, volvió a situar a Montilla en el epicentro musical de la comarca, con una gala que reunió a quince finalistas procedentes de distintos puntos de Andalucía.En la categoría Infantil, Andrea Cantillo logró el primer puesto en una fase final en la que también participaron Carolina Carrillo Alarcón, Martina Banderas Martínez, Berta López Cruz y Vega Aguilar Pizarro. Por su parte, en el apartado Juvenil, Paula López se impuso en una competición que contó igualmente con Marcos y Darío Montoro de la Rosa, Mireya Ruz y Estela García, Candela Sánchez Hernández y Paula Larrosa Espinar. Finalmente, en la categoría de Adultos, Tako Gagnidze alcanzó el primer premio frente a Nerea Rivas Mérida, Laura Espejo García, Desireé Delgado Ruiz y Javier Tejada Gómez.En esta ocasión, el público volvió a desempeñar un papel protagonista durante la velada, otorgando sus propios reconocimientos a Andrea Cantillo, al dúo formado por Marcos y Darío Montoro y a Tako Gagnidze, reforzando así el carácter participativo del certamen.Y es que esta gala supuso el desenlace de un proceso que, tal y como establecían las bases del concurso, combinó la valoración técnica de un jurado especializado con la respuesta del público a través de las redes sociales. De este modo, de los cinco finalistas en cada categoría, tres accedieron por decisión directa del jurado, mientras que los dos restantes lograron su pase gracias al respaldo obtenido en las votacionesEl Festival de la Canción “Ciudad de Montilla”, impulsado por el Ayuntamiento de Montilla en colaboración con la Asociación Pop Rock Montillano, continúa consolidándose como una de las propuestas culturales más arraigadas en el calendario local. La convocatoria, abierta a solistas y pequeños grupos de hasta tres integrantes, exigía la interpretación de una única canción presentada previamente mediante un vídeo grabado en directo y sin edición.Como broche de oro, y mientras delibera el jurado, el Festival de la Canción "Ciudad de Montilla" contará con la actuación en directo del trío montillano Soncalson, formado por Rafael Ramírez Mármol, Antonio Bellido Barranco y Raúl Gómez Gómez.La final celebrada ayer puso de relieve la evolución de un evento que, edición tras edición, sigue creciendo tanto en participación como en proyección. La presencia de artistas de diferentes edades y estilos, distribuidos en las categorías Infantil, Juvenil y Adultos, confirmó el carácter inclusivo de un certamen que ofrece un escaparate para nuevas voces.En ese contexto, la gala volvió a destacar por su nivel artístico y por una puesta en escena cuidada, consolidando al Teatro Garnelo como un espacio de referencia para la cultura local. La cita reunió a público y participantes en torno a la música en directo, cerrando así una nueva edición que reafirma el peso de este festival dentro de la programación cultural de Montilla.