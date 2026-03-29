El Festival de la Canción "Ciudad de Montilla" encara su recta final



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Elencara su recta final. El jurado y las redes sociales han designado ya a los quince cantantes que participarán en la gran final de la duodécima edición de esta cita cultural impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Pop Rock Montillano que culminará el sábado 18 de abril en el Teatro Garnelo, un escenario emblemático que volverá a acoger una gala pensada para todos los públicos.La organización del certamen dio a conocer hace unas semanas los nombres de los participantes que han logrado acceder a la fase decisiva de esta edición, después de un proceso en el que, tal y como establecen las bases, han intervenido tanto un jurado especializado como el público a través de las redes sociales. De este modo, el festival afronta ya la recta final con los quince aspirantes que competirán por los premios previstos en cada categoría.En la categoría Infantil, los finalistas serán Carolina Carrillo Alarcón, Martina Banderas Martínez, Berta López Cruz, Andrea Cantillo López y Vega Aguilar Pizarro. Por su parte, en el apartado Juvenil, el escenario contará con la participación de Marcos y Darío Montoro de la Rosa, Mireya Ruz y Estela García, Candela Sánchez Hernández, Paula Larrosa Espinar y Paula López Vaquero. Finalmente, en la categoría de Adultos, los seleccionados han sido Nerea Rivas Mérida, Laura Espejo García, Desireé Delgado Ruiz, Tako Gagnidze y Javier Tejada Gómez.En ese sentido, las bases del concurso establecen que, de los cinco finalistas de cada categoría, tres han sido elegidos mediante la valoración directa de un jurado compuesto por cuatro personas, mientras que los dos restantes han accedido a la final tras obtener el mayor número de votos en redes sociales, un sistema que combina el criterio profesional con la participación activa del público.De este modo, el duodécimo Festival de la Canción “Ciudad de Montilla” se consolida como una de las propuestas culturales más arraigadas en el calendario local. El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Montilla en colaboración con la Asociación Pop Rock Montillano, abrió su convocatoria a participantes de todas las edades, distribuidos en tres categorías: Infantil, dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años; Juvenil, destinada a jóvenes de entre 13 y 18 años; y Adultos, a partir de los 19 años.La convocatoria ha estado abierta tanto a solistas como a pequeños grupos de hasta tres integrantes, con la obligación de interpretar una única canción. Para participar, los aspirantes debían presentar un vídeo grabado en directo y sin editar, acompañado de la correspondiente solicitud, lo que permitió a la organización difundir posteriormente las actuaciones en redes sociales como parte del proceso de selección.Por otro lado, esta fase final representa el momento culminante de un proceso que ha combinado la valoración técnica con la respuesta del público, reforzando el carácter participativo de un festival que, edición tras edición, sigue ofreciendo un escaparate para nuevas voces y propuestas musicales dentro del ámbito local y comarcal.A partir de ahora, los finalistas afrontan la última etapa de un certamen que volverá a convertir a la música en protagonista en Montilla, en una gala en la que competirán por los premios previstos en cada una de las categorías y por el reconocimiento del público y del jurado.En esa final, los participantes que lo deseen contarán con el acompañamiento en vivo de un grupo de músicos designado por la organización, una experiencia que añade un valor especial a la actuación y que exigirá compromiso, ya que los finalistas deberán asistir obligatoriamente a los ensayos en las fechas que se comuniquen con antelación.El festival repartirá premios económicos en todas las categorías. En Infantil, el primer premio estará dotado con 200 euros, el segundo con 150 euros y el tercero con 100 euros. En la categoría Juvenil, las cuantías ascenderán a 300, 200 y 100 euros, respectivamente.Por su parte, la categoría de Adultos premiará con 500 euros al primer clasificado, 300 euros al segundo y 200 euros al tercero. Además, se concederá un Premio del Público de 100 euros por categoría, reforzando así el papel activo de los espectadores que se den cita en el Teatro Garnelo.Como broche de oro, y mientras delibera el jurado, el Festival de la Canción "Ciudad de Montilla" contará con la actuación en directo del trío montillano Soncalson, formado por Rafael Ramírez Mármol, Antonio Bellido Barranco y Raúl Gómez Gómez.