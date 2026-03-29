La ilusión de La Borriquita inaugura hoy la Semana Santa de Montilla

La Borriquita

Cofradía: Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén.

Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén.

Templo: Iglesia Santuario de María Auxiliadora.

Iglesia Santuario de María Auxiliadora.

Fundación: 1945.

1945.

Hermana Mayor: María del Mar Garrido Baños.

María del Mar Garrido Baños.

Obra social: La cofradía colabora con los actos de caridad del Colegio Salesiano.

La cofradía colabora con los actos de caridad del Colegio Salesiano.



Pasos: Uno.

Uno.

Hábito: Túnica blanca, fajín y sudario hebreo o capirote celeste con palma blanca.

Túnica blanca, fajín y sudario hebreo o capirote celeste con palma blanca.

Tiempo de paso: 30 minutos.

30 minutos.

Salida: 12.00 del mediodía.

12.00 del mediodía.

Itinerario: Iglesia Santuario de María Auxiliadora, Cuesta del Silencio, Capitán Alonso de Vargas, Escuelas (12:35), Fernández y Canivell, Santa Ana, Ballén ( 13.05 horas ), Corredera, Arcipreste Fernández Casado (13:45) y Cuesta del Silencio.

Iglesia Santuario de María Auxiliadora, Cuesta del Silencio, Capitán Alonso de Vargas, Escuelas (12:35), Fernández y Canivell, Santa Ana, Ballén ( ), Corredera, Arcipreste Fernández Casado (13:45) y Cuesta del Silencio.

Entrada: 14.00 de la tarde.

14.00 de la tarde.

Acompañamiento musical: Centuria Romana Infantil y Agrupación Musical "Maestro Manuel Pozo Lifona" de Almodóvar del Río.

La Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén abrirá hoy la Semana Santa de Montilla con su tradicional estación de penitencia desde la iglesia-santuario de María Auxiliadora, en una jornada marcada por la participación de numerosos niños y por una previsión meteorológica más que favorable, que descarta cualquier riesgo de lluvia.De este modo, los más pequeños serán los encargados de protagonizar este primer desfile procesional que inaugura oficialmente la Semana de Pasión en la localidad. Y es que la procesión de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, conocida popularmente como La Borriquita, volverá a convocar a niños y niñas de la localidad, que formarán parte del cortejo ataviados con la tradicional túnica blanca y el pañuelo hebreo de color celeste.La hermandad, considerada desde hace décadas como una auténtica escuela de cofrades, mantiene su carácter formativo y participativo en una jornada especialmente significativa para el inicio de la Semana Santa montillana. En ese sentido, la salida de este año adquiere un significado especial tras los recientes trabajos de restauración realizados sobre la imagen titular, que ha sido sometida a una intervención de conservación durante los últimos meses., el escultor y restaurador Rafael Sánchez García ha llevado a cabo una actuación “sencilla, de mantenimiento", centrada principalmente en la retirada de repintes y elementos añadidos que alteraban la lectura original de la obra.Y es que la imagen presentaba numerosas capas de repintes y aplicaciones de betún de Judea que, con el paso del tiempo, habían modificado su apariencia. La intervención ha permitido eliminar estos añadidos y recuperar tanto la policromía original como la luminosidad de los elementos dorados, que habían adquirido un tono verdoso. Asimismo, se ha actuado sobre la zona de los ojos, realizados en fibra de cristal, devolviéndoles su acabado original.Por otro lado, los trabajos también han incluido actuaciones de refuerzo estructural, especialmente en la pata trasera derecha de la borriquilla, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad de la talla. A su vez, la restauración ha incorporado nuevas jaquimas —con bozal y boquera— decoradas con motivos inspirados en los aparejos tradicionales de los guarnicioneros montillanos, lo que introduce un elemento de identidad local en el conjunto.De igual modo, la culminación de este proceso, financiado con una subvención de la Diputación de Córdoba de 4.869 euros, permite que la imagen afronte en óptimas condiciones su regreso a la vida procesional. La talla, realizada en 1945 en los talleres de Olot, constituye una de las estampas más reconocibles de la Semana Santa de Montilla y mantiene una estrecha vinculación con el Colegio Salesiano San Francisco Solano.Y es que fue precisamente en la iglesia-santuario de María Auxiliadora donde el entonces director del centro, José Báez Palomo, bendijo la imagen tras la misa de externos celebrada en marzo de 1945, dando inicio a una tradición que ha perdurado durante generaciones.La hermandad surgió en aquel contexto gracias al impulso de antiguos alumnos salesianos vinculados al Círculo Domingo Savio, que promovieron la adquisición de la talla con el objetivo de fomentar la participación infantil y juvenil en la Semana Santa.Para sufragar su coste, la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco organizó una colecta durante la primera estación de penitencia celebrada el 25 de marzo de 1945, además de diversas representaciones teatrales que contaron con una notable respuesta por parte de los vecinos. Desde entonces, La Borriquita ha experimentado distintas etapas, incluyendo su salida desde la iglesia de San Agustín hasta 1984, cuando regresó definitivamente a su sede canónica.Por todo ello, la procesión de este Domingo de Ramos volverá a convertirse en una de las imágenes más reconocibles y esperadas de la primavera montillana, con la participación activa de los más pequeños y con una talla que, tras su reciente restauración, recupera su aspecto original para seguir marcando el inicio de la Semana Santa en Montilla.