Los bomberos evacúan a dos vecinos tras un incendio en un bloque de la calle Virgen del Carmen



FOTOGRAFÍA: FRAN VARO (ONDA CERO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: FRAN VARO (ONDA CERO)

Un incendio declarado poco antes de las 10.00 de esta mañana en un bloque de pisos de la calle Virgen del Carmen, en pleno centro histórico, ha obligado a los Bomberos del Parque de Montilla a desalojar a dos personas de avanzada edad que se encontraban en un piso situado por encima del lugar donde se ha registrado el fuego y cuyas causas no han trascendido.Según han detallado afuentes próximas a la investigación, el fuego ha generado una densa columna de humo que ha afectado especialmente a la caja de escalera del edificio, lo que ha hecho necesario evacuar por seguridad a los dos residentes que se encontraban en el interior de su piso. Las mismas fuentes han confirmado que ambos vecinos han sido desalojados de manera preventiva ante la acumulación de humo en las zonas comunes del inmueble, aunque no se habrían visto afectados por inhalación de humo.Tras ello, los efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios han procedido a ventilar el bloque de viviendas para facilitar la salida del humo, una intervención que ha resultado clave para restablecer las condiciones de seguridad en el inmueble tras el siniestro.Hasta el lugar del incendio se han desplazado de inmediato dos vehículos de bomberos, un B4 y un vehículo ligero, que han intervenido en las labores de control y ventilación del edificio afectado. Sin embargo, el acceso a la calle Virgen del Carmen ha resultado especialmente complicado para los equipos de emergencia debido a la presencia de vehículos mal estacionados que dificultaban las maniobras.Esta vía, que conecta la calle San Sebastián con el cruce de las calles La Almona, Gavia y Alamillos, en pleno casco histórico de Montilla cuenta con señalización horizontal y vertical que advierten de la prohibición de estacionar. Sin embargo,en reiteradas ocasiones, "no siempre son respetados".La presencia de vehículos mal estacionados en la calle Virgen del Carmen ha motivado quejas vecinales en el pasado, ya que algunos residentes han denunciado no solo el estacionamiento indebido, sino también la circulación de vehículos en dirección prohibida y a gran velocidad, una situación que vuelve a poner de manifiesto las dificultades de acceso para los servicios de emergencia en esta zona.