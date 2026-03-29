Montilla aguarda a la Hermandad de la Juventud en una jornada luminosa de Domingo de Ramos

Juventud

Cofradía: Hermandad Salesiana y Cofradía del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco.

Hermandad Salesiana y Cofradía del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco.

Templo: Parroquia de Santiago Apóstol.

Parroquia de Santiago Apóstol.

Fundación: 1988.

1988.

Hermano mayor: Manuel Ruiz García.

Manuel Ruiz García.

Obra social: la cofradía colabora con Cáritas Parroquial y, durante el año, lleva a cabo diferentes acciones como la Campaña Solidaria de Recogida de Juguetes, el Proyecto Buzzetti de la Fundación Don Bosco, las Misiones Salesianas o las aportaciones a comedores sociales.

la cofradía colabora con Cáritas Parroquial y, durante el año, lleva a cabo diferentes acciones como la Campaña Solidaria de Recogida de Juguetes, el de la Fundación Don Bosco, las Misiones Salesianas o las aportaciones a comedores sociales.



Pasos: Dos.

Dos.

Hábito: Túnica negra, cubrerrostro morado, cíngulo de cuerda y alpargatas negras.

Túnica negra, cubrerrostro morado, cíngulo de cuerda y alpargatas negras.

Tiempo de paso: 50 minutos.

50 minutos.

Salida: 18.30 de la tarde.

18.30 de la tarde.

Itinerario: Parroquia de Santiago Apóstol, Iglesia, Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, Corredera, Puerta de aguilar, Ballén, Enfermería, San Sebastián, Llanete de la Cruz, Juan Colín, Fuentes, Gavia, San Francisco Solano, Santa Ana, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Don Gonzalo, Diego de Alvear, Hermanos Garnelo, Beato Miguel Molina, Arcipreste Fernández Casado, Iglesia y Parroquia de Santiago Apóstol.

Parroquia de Santiago Apóstol, Iglesia, Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, Corredera, Puerta de aguilar, Ballén, Enfermería, San Sebastián, Llanete de la Cruz, Juan Colín, Fuentes, Gavia, San Francisco Solano, Santa Ana, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Don Gonzalo, Diego de Alvear, Hermanos Garnelo, Beato Miguel Molina, Arcipreste Fernández Casado, Iglesia y Parroquia de Santiago Apóstol.

Entrada: 00.00 de la medianoche.

00.00 de la medianoche.

Acompañamiento musical: Agrupación Musical “Santa Cecilia” de Aguilar de la Frontera y Banda Filarmónica “Ciudad de Bollullos” de Bollullos Par del Condado (Huelva).

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco protagonizará hoy una nueva estación de penitencia, marcada por la estabilidad meteorológica, lo que permitirá a la corporación salesiana realizar su salida procesional desde la Parroquia de Santiago Apóstol, aunque con un itinerario diferente al facilitado por la Agrupación de Cofradías.De este modo, la tarde del Domingo de Ramos volverá a seguir así la estela salesiana que esta mañana ha marcado la Hermandad de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, completando una jornada especialmente significativa para la Semana Santa montillana, con la presencia en las calles de la Juventud, que tiene previsto poner su Cruz de Guía en la calle a las 18.30 de la tarde para dar testimonio público de que "Cristo vive entre los jóvenes".La confirmación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de una jornada plenamente soleada despeja cualquier incertidumbre y garantiza una salida que, en años anteriores, había estado muy condicionada por la inestabilidad propia de la primavera. De este modo, la calle Iglesia volverá a convertirse en escenario de uno de los momentos más esperados de la jornada, con un cortejo procesional que supera el medio millar de participantes.En ese sentido, hermanos, fieles y devotos acompañarán al Señor de la Juventud en una estación de penitencia que arrancará con la compleja maniobra de salida desde el templo, donde los costaleros deberán salvar el ajustado dintel antes de que el misterio sea presentado al pueblo de Montilla al compás de la Agrupación Musical “Santa Cecilia” de Aguilar de la Frontera.El paso, dirigido por el capataz Manuel Alférez Hidalgo, recrea el momento en que Poncio Pilatos pronuncia el célebre “Ecce Homo”, con un conjunto escultórico obra de Manuel Luque Bonillo en el que figuran, junto al propio Pilatos, Barrabás, un sanedrita, dos romanos y un sayón.El misterio exhibe este año el fruto de un cuidado trabajo de conservación patrimonial impulsado desde la Vocalía de Priostía y Patrimonio, que ha permitido renovar las plumas de los cascos de los romanos, sustituidas por plumas de oca, más resistentes que las anteriores. Este trabajo ha sido realizado por la Sombrerería Roiz de Sevilla, firma de reconocido prestigio cuya labor está avalada por su presencia en hermandades como la Amargura o el Buen Fin de Sevilla, así como en la Sentencia de Córdoba.De igual modo, tras el paso de misterio, el palio azul de Nuestra Madre María de Nazaret volverá a ponerse en la calle tras salvar su característica salida con la ayuda de raíles, en una imagen que el imaginario cofrade local tuvo ocasión de presenciar, por vez primera, el pasado año.La dolorosa, realizada por Miguel Ángel González Jurado en 2006, mostrará en esta ocasión un estreno significativo con motivo de su vigésimo aniversario: un pañuelo de aplicación de Bruselas de finales del siglo XIX, fechado entre 1870 y 1890, donado por un hermano de la corporación.La jornada de este Domingo de Ramos llega precedida por fechas de especial relevancia para la hermandad, que el pasado miércoles celebró el trigésimo octavo aniversario de su fundación, mientras que un día más tarde, Jueves de Pasión, se conmemoraron los veinte años de la bendición de Nuestra Madre María de Nazaret. En ese contexto, la cofradía dio a conocer el logotipo que acompañará esta efeméride a lo largo del año, bajo el lemaEn definitiva, la Hermandad de la Juventud se dispone a vivir esta tarde una de sus jornadas más señaladas, con la mirada puesta en el cielo despejado y el deseo de recorrer las calles de Montilla en una tarde en la que la fe, la tradición y la juventud volverán a encontrarse con los aromas y la luz característicos del Domingo de Ramos en Montilla.