IU y el PCE conmemoran el 14 de abril con una marcha republicana por Montilla

Una caravana republicana recorrió ayer las calles de Montilla con motivo de las actividades organizadas por Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de Andalucía (PCA) en torno al 14 de abril, en una jornada que reunió a decenas de personas desde el Paseo de Cervantes hasta el cementerio municipal, donde se celebró una ofrenda floral en la fosa común y la lectura de un manifiesto.La comitiva partió a las 11.00 de la mañana desde el Paseo de Cervantes y avanzó por distintas vías del municipio hasta alcanzar el camposanto. Durante el recorrido, los participantes portaron banderas republicanas y acompañaron la marcha con música y consignas.El coordinador local de IU, Agustín García Romero, explicó al inicio de la actividad que “el mes de abril se llena de actividades tanto para el PCA como para IU para recordar el 14 de abril pero, sobre todo, para avanzar hacia una Tercera República”.En ese sentido, García Romero detalló que, este año, el programa de actos se extenderá hasta el próximo mes de junio, coincidiendo con el duodécimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España y subrayó que “lo que intentamos es recordar aquella proclamación de la Segunda República no solo de forma abstracta o nostálgica sino concienciar a la clase trabajadora y al pueblo en general de la necesidad de conseguir una Tercera República como vía para profundizar en la democracia en nuestro país”.Por su parte, el portavoz de las Juventudes Comunistas de Montilla, Antonio Chumacero Rodas, subrayó que “no se puede defender la paz en el mundo cuando se tienen esqueletos en el armario y muertos en las cunetas” y reiteró que “el republicanismo y la memoria democrática son valores que hay que seguir defendiendo activamente”.Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla y candidata de Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas, Rosa Rodríguez, defendió la necesidad de “recordar a todas aquellas personas que murieron en la defensa de una democracia elegida en las urnas y que fue vilmente truncada por un golpe de Estado fascista”.Rodríguez apuntó que “vivimos en una democracia a medias porque una democracia no se puede basar en un sistema que te premia por la cuna que hayas tenido” y sostuvo que “consideramos que una democracia es plena si la gente puede elegir a sus representantes y a las instituciones que albergan el Estado español”.En este contexto, la candidata montillana al Parlamento de Andalucía añadió que “la jefatura del Estado viene impuesta desde hace muchísimo tiempo” y consideró que este modelo es “incompatible con la democracia y con los principios de libertad y de igualdad en los que debería sustentarse”.“Lo que pretendemos es que, más pronto que tarde, los españoles y las españolas tengamos la oportunidad de decidir si queremos monarquía o si queremos república”, añadió Rosa Rodríguez, quien se mostró convencida de que “otro modelo de Estado es posible, un modelo de Estado donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades y donde no se premie a los Borbones por el simple hecho de haber nacido en el seno de esa familia”.Durante el acto celebrado ayer en el cementerio municipal se procedió a la lectura de un manifiesto, en el que se recogieron reflexiones sobre el contexto histórico y actual del republicanismo. En el texto se destacó que “este 14 de abril se han cumplido 95 años de la proclamación de la Segunda República” y se subrayó que este periodo “constituyó un avance incalculable para España en términos democráticos, culturales y de justicia social”.El manifiesto también advirtió de que “hoy, noventa años después, la historia nos interpela de nuevo” y señaló que “asistimos a la internacionalización de un fascismo de nuevo cuño”, al tiempo que defendió que “es necesario avanzar en la construcción de un país republicano que sitúe la vida de la clase trabajadora en el centro”.