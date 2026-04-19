El Conservatorio oferta 36 plazas de nuevo ingreso para el próximo curso

El Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas" de Montilla mantendrá abierto hasta el próximo 30 de abril el plazo de admisión para las personas interesadas en aprender a tocar alguno de los instrumentos ofertados. En esta ocasión, el centro montillano cuenta con 36 plazas de nuevo ingreso para el próximo curso 2026/2027, además de vacantes para poder matricularse en cursos distintos de 1.º.Al igual que en años anteriores, existen dos formas de matricularse en el centro: inscribiéndose en el primer curso o, bien, en otros niveles más avanzados. El Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas" oferta para el próximo curso 2026/2027 un total de seis especialidades en su primer curso: Clarinete (3 plazas), Guitarra (9), Piano (9), Violín (9), Viola (3) y Violonchelo (3).Asimismo, el centro ubicado en la calle Fuente Álamo, en la esquina con la calle La Parra, cuenta con plazas en distintas especialidades y en diferentes cursos, como Clarinete (1 plaza), Guitarra (2), Piano (1), Violín (2), Viola (1) y Violonchelo (1).Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial, en el propio Conservatorio, en horario de 15.30 a 21.00 (de lunes a viernes), o a través del correo electrónicoaunque, en este caso, es recomendable llamar al centro para advertir de que se ha enviado la solicitud. También se puede realizar el trámite a través de laLos requisitos de acceso al primer curso se pueden descargar en este enlace. No obstante, establecen que no hay límite de edad: tan sólo tener cumplidos 8 años antes de finalizar el presente año, así como superar una prueba de aptitud que valorará la capacidad rítmica de la persona aspirante y su capacidad auditiva a través de la percepción del tono e intensidad de los sonidos y del canto de melodías.A su vez, además de poder determinar, a partir de un sonido de referencia, los tonos más agudos, más graves, más fuertes o más suaves, las personas aspirantes deberán cantar una canción de libre elección. Por otro lado, desde el centro montillano advierten de que "para el acceso a curso distinto de 1.º no tienen prioridad los aspirantes más pequeños" y, en todo caso, deberán superar un examen teórico de Lenguaje Musical e interpretar dos piezas musicales.