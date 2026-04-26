Eme Eme Proyect abre en La Unión el festival Montijazz con una noche de jazz contemporáneo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La asociación Jazz Amontillado y el Ayuntamiento de Montilla inauguraron anoche la décima edición del Festival Montijazz con un concierto de Eme Eme Proyect celebrado en la, en un evento que abrió de par en par las puertas a una edición especial adelantada a la primavera con motivo del Día Internacional del Jazz y que volvió a situar la música en directo en diálogo con el vino del marco Montilla-Moriles.La elección de la Cooperativa La Unión como escenario del concierto inaugural puso nuevamente en valor la estrecha relación entre el festival y el mundo del vino. Y es que este entorno propició una experiencia singular en la que los asistentes pudieron explorar nuevas sensaciones, con maridajes sonoros que, en ocasiones, sorprendieron por su carácter innovador. En efecto, la combinación de ritmos cercanos al hip hop con las burbujas de, el vino blanco parcialmente fermentado de La Unión, de estilo, elaborado íntegramente con la uva Pedro Ximénez, se convirtió en uno de los elementos más destacados de la noche.Sobre el escenario, la propuesta de Marta Mansilla, al frente de Eme Eme Proyect dejó una notable impresión en el público. La flautista madrileña presentó un repertorio en el que el jazz contemporáneo se fusionó con influencias de neosoul y otros estilos, en un directo marcado por la elegancia, la energía y una personalidad artística definida. Junto a ella, Marcos Merino al piano, Jesús Caparrós al bajo, Rodrigo Ballesteros a la batería y At.One a la voz conformaron una formación que exploró nuevos paisajes sonoros y rompió con los esquemas más tradicionales del género.El desarrollo de esta edición conmemorativa —que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Turismo, y se integra en una estrategia de ciudad ligada al enoturismo, en la que cultura, patrimonio y experiencias en torno al vino se combinan como elementos vertebradores— se enmarca en una trayectoria consolidada a lo largo de diez años, en la que Montijazz ha apostado por la calidad artística, la innovación y la conexión con espacios emblemáticos del municipio.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ya había subrayado la relevancia de esta cita cultural al afirmar que “estamos ante uno de los eventos musicales más importantes que tiene nuestro municipio”. En esa misma línea, el primer edil defendió que “Montijazz representa perfectamente cómo queremos hacer las cosas en Montilla, uniendo cultura, identidad, turismo y desarrollo económico”.Asimismo, el regidor puso en valor el carácter innovador del festival al señalar que “este proyecto ha apostado desde el principio por hacer algo diferente, vinculado al vino y a nuestra identidad, y hoy podemos decir que contamos con artistas de primer nivel dentro del panorama del jazz”.Además, destacó la colaboración entre entidades públicas y privadas como uno de los pilares del evento al indicar que “la armonía entre la asociación organizadora, la Cooperativa La Unión, Bodegas Alvear, el Ayuntamiento y el conjunto de patrocinadores es lo que dota a Montijazz de la fortaleza que hoy tiene y de su creciente proyección nacional”.En esa misma línea, el director del festival, Antonio Luque, explicó los motivos de “adelantar el festival a la primavera para evitar la saturación de septiembre y aprovechar una fecha tan significativa como el Día Internacional del Jazz, lo que nos permite seguir creciendo y mejorar la experiencia del público”.Igualmente, Luque avanzó la apuesta artística de esta edición al asegurar que “creemos que el cartel de este año va a ser espectacular, con propuestas que abarcan un amplio espectro del jazz y que pueden atraer tanto a los aficionados como a nuevos públicos”.Además, el responsable del festival anunció anoche que en los próximos días se dará a conocer el resto del cartel para la edición de 2026, así como el nombre del artista “de talla internacional” que visitará Montilla en septiembre para recibir el segundo Premio Jazz Amontillado, unPor otro lado, desde la Cooperativa Agrícola La Unión, su gerente, Francisco Fernández, ya había destacado la relevancia de esta colaboración al señalar que “maridar nuestra identidad, que es el vino, con la música nos parece una idea fantástica”.En ese contexto, también subrayó que “el Montijazz refuerza el valor de nuestros productos y contribuye a promocionar Montilla desde una experiencia cultural única”, al tiempo que añadió que “aunque abril no es época de vendimia, sí es un momento clave en la viña, con la brotación, por lo que es una fecha muy acertada para acoger este tipo de actividades en nuestras instalaciones”.El Festival Montijazz mantiene su formato habitual con cinco conciertos, uno en la Cooperativa Agrícola La Unión y cuatro en, consolidando así una propuesta que vincula la música con la identidad vitivinícola del marco Montilla-Moriles.De este modo, el certamen continúa reforzando su papel como una de las citas culturales de referencia en la Campiña cordobesa, tras una edición anterior que registró cifras destacadas de asistencia, con un 40 por ciento del público procedente de fuera de Montilla.