Montilla despide a Luis Guijarro, voluntario de Cruz Roja y socio de Jóvenes Aventureros

La Asamblea Local de Cruz Roja Española en Montilla ha perdido hoy a uno de sus voluntarios más entrañables. Luis Guijarro Urbano, vecino muy querido de la localidad, ha fallecido a los 69 años de edad, dejando tras de sí el recuerdo de una vida marcada por la generosidad, la cercanía y una profunda vocación solidaria.Viudo de Soledad Espejo Ruiz, Luis Guijarro Urbano mantenía un fuerte vínculo con su entorno familiar, integrado por sus hermanos Rafael, María Dolores, María del Carmen, José Ángel e Isabel, así como por sus hermanos políticos: Manoli López, Antonio Ruz, Rafael Márquez, Conchi Cruz, Pepe Cruz e Isabel Herrador.Trabajador de la firma montillana Alimentación Peninsular Sociedad Anónima (Alipensa), Luis Guijarro Urbano supo ganarse a lo largo de su vida el respeto y el afecto de compañeros de trabajo, vecinos y conocidos gracias a su carácter afable, su disposición constante a ayudar y su trato humilde y cercano.Su compromiso con la sociedad encontró una de sus principales expresiones en su labor como voluntario de la Asamblea Local de Cruz Roja Española en Montilla, donde desarrolló una actividad constante y comprometida. Fue precisamente a través de esta entidad como comenzó a colaborar en las rutas de senderismo organizadas por la Asociación Jóvenes Aventureros, participando inicialmente como apoyo sanitario y acompañante en estas iniciativas.Con el paso del tiempo, Luis Guijarro Urbano se fue ganando el cariño de todos los miembros de este colectivo, hasta convertirse en una figura imprescindible dentro de la asociación. Su implicación le llevó a formar parte de la Junta Directiva durante varios mandatos, consolidándose como un referente para sus compañeros y para quienes compartían con él su pasión por la naturaleza y por las actividades al aire libre.Quienes le conocieron destacan de manera unánime su gran corazón, su amabilidad y su carácter generoso, cualidades que definieron tanto su vida personal como su participación en la vida social de Montilla. Amante de la naturaleza, encontraba en cada salida al campo una oportunidad para compartir, convivir y estrechar lazos con quienes le rodeaban.Por desgracia, la etapa final de su vida estuvo marcada por un duro golpe personal, que recibió el 25 de enero del pasado año, cuando falleció su esposa, Soledad Espejo Ruiz, con la que compartía no solo su vida, sino también su afición por el senderismo y su participación en las actividades de Jóvenes Aventureros.El funeral por su eterno descanso se celebrará mañana lunes 27 de abril, a las 10.00 de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El velatorio tiene lugar en el Tanatorio San Francisco Solano y, tras la ceremonia, sus restos serán incinerados. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas a la Asamblea Local de Cruz Roja Española y a la Asociación Jóvenes Aventureros. Si desea consultar la esquela,