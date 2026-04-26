Ranking de los cincuenta nombres más populares en Montilla en 2026

Antonio y María del Carmen continúan siendo los nombres más comunes entre los vecinos de Montilla. Así lo refleja la última actualización del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que ha publicado los datos correspondientes al 1 de enero de 2026. Esta estadística, basada en el Registro de Población de Andalucía, ofrece un detallado retrato del uso de nombres y apellidos en la comunidad autónoma, con información tanto alfanumérica como geográfica.En el caso de los hombres residentes en Montilla, Antonio encabeza el listado con una frecuencia de 79,26 por cada mil habitantes varones, seguido de Manuel (68,87), Rafael (68,51), Francisco (54,30) y José (47,65). A continuación figuran Miguel (24,69), José Antonio (20,32), Francisco Solano (18,22), Alejandro (15,94), Luis (15,40), David (14,85), Carlos (14,76), Miguel Ángel (13,66), José Manuel (13,66), Javier (13,48), José María (13,12) y Juan (13,03).En elle siguen Jesús (12,75), Daniel (12,12), José Luis (11,75), Pablo (11,02), Francisco Javier (10,66), Ángel (9,93), Joaquín (9,93), Juan Antonio (9,20), Sergio (8,75), Manuel Jesús (8,56), Francisco José (7,83), Adrián (7,74), Álvaro (7,38), Antonio Jesús (7,29), Agustín (6,01), Raúl (5,83), Gonzalo (5,83) y Rubén (5,56).Por debajo de estas cifras de incidencia se sitúan los nombres de Mario (4,92), Antonio José (4,92), Alberto (4,74), José Miguel (4,74), Juan Carlos (4,65), Martín (4,55), Pedro (4,55), Enrique (4,37), Juan José (4,37), Francisco Manuel (4,10), Fernando (4,10), Mariano (4,01), Jorge (3,92), Diego (3,74) y Julián (3,64).En el caso de las mujeres, María del Carmen ocupa la primera posición con 44,20 por cada mil féminas, seguida de Carmen (30,89), Dolores (30,00), Aurora (27,25), María Dolores (24,85), Antonia (24,14), Concepción (20,77), María (20,24), Francisca (17,40), Rosario (16,86), Rafaela (16,51), Soledad (16,15) y Josefa (14,20).En Montilla también son frecuentes los nombres de Rosa María (11,89), Inmaculada (11,36), Ana (11,09), Manuela (10,92), María José (10,83), Rocío (10,38), María Ángeles (10,30), Rosa (10,12), Lucía (9,76), María Soledad (9,59), Elena (9,14) y Marta (9,05).Menos frecuentes son Cristina (8,88), Laura (8,34), Ana María (8,34), María Luisa (8,17), Encarnación (8,08), Aurora María (7,19), Irene (7,01), Carmen María (7,01), Sara (6,92), Mercedes (6,75), Isabel (6,66), Paula (6,39), Beatriz (6,04), María Teresa (5,77), María Josefa (5,68), Eva María (5,41), María Rosa (5,33), María Auxiliadora (5,33), Victoria (4,88), Alba (4,70), Teresa (4,44), Claudia (4,35), María Rosario (4,26), Marina (4,17) y Ángela (4,08).Llama especialmente la atención la presencia destacada de dos nombres estrechamente ligados a la identidad local: Francisco Solano —en el octavo puesto, con 18,22 por mil— y Aurora —en cuarta posición, con 27,25 por mil—. Ambos remiten a los patronos de Montilla, lo que evidencia el arraigo cultural y devocional que todavía conservan determinadas denominaciones tradicionales dentro del municipio.Además, el análisis de estos datos refleja una continuidad con las tendencias históricas del entorno andaluz, donde los nombres compuestos y de raíz clásica mantienen una notable presencia, especialmente entre las generaciones de mayor edad.En ese sentido, la estadística publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía señala que Antonio y María del Carmen también continúan liderando el ranking autonómico, aunque con una progresiva pérdida de peso entre la población más joven. Y es que, según la información difundida, estos nombres presentan una edad media superior a los 50 años, lo que confirma su vinculación con cohortes nacidas en décadas anteriores. De hecho, solo casos como el de David muestran una evolución diferente, al incrementar su presencia y registrar una edad media inferior a los 40 años.Por otro lado, el estudio permite observar cómo determinados nombres, como Laura, alcanzaron su mayor popularidad en torno al año 2000 y concentran actualmente a la mayor parte de sus portadoras en franjas de edad intermedias, entre los 18 y los 40 años. De igual modo, el informe identifica nombres en riesgo de desaparición, especialmente femeninos tradicionales cuyos portadores más jóvenes superan ya las dos décadas de edad.En ese contexto, la realidad de Montilla se alinea en buena medida con las dinámicas regionales, aunque conserva rasgos propios vinculados a su historia y tradiciones, como la vigencia de nombres asociados a su patrimonio religioso e histórico.