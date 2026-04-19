'All You Need Is Love' gana el Premio al Mejor Guion en el Certamen de Cine Corto de Tres Cantos

El cortometrajerecibió anoche el Premio al Mejor Guion en el V Certamen de Cine Corto de Tres Cantos, celebrado en el Teatro Municipal del Centro Cultural "Adolfo Suárez", donde Juan Carlos Rubio y Dany Ruz recogieron el galardón en una gala que reunió a profesionales y personalidades del sector audiovisual.La ciudad madrileña de Tres Cantos se vistió de gala para acoger esta quinta edición del certamen, una cita que congregó a galardonados, creadores y público en una velada marcada por el reconocimiento al talento y la diversidad de propuestas cinematográficas. El acto combinó la entrega de premios con actuaciones artísticas y diversas sorpresas, configurando una programación orientada tanto a la industria como al público general.La gala estuvo presentada por los actores y periodistas Mónica García-Ferreras y Álvaro de los Santos, mientras que el jurado estuvo presidido por la actriz Cayetana Guillén Cuervo. Durante el desarrollo del evento también se rindió un emotivo homenaje a su madre, la intérprete Gemma Cuervo, fallecida recientemente.En ese contexto, Juan Carlos Rubio y Dany Ruz recibieron el Premio al Mejor Guion porde manos de Samuel Castro, representante de Secuoya Studios, consolidando así el recorrido de una obra que continúa sumando reconocimientos en distintos certámenes.Y es que este nuevo galardón se suma a una trayectoria reciente especialmente destacada. El pasado mes de marzo, el cortometraje se alzó con varios de los principales premios del, celebrado en La Algaba, donde obtuvo el reconocimiento a Mejor Cortometraje en la Sección Andaluza, además de los premios a Mejor Guion y Mejor Actriz para Carmen Calle. Aquella edición reunió más de cuatrocientas obras procedentes de treinta países, situando a la producción entre las más valoradas del festival.De igual modo, la cinta venía acumulando un notable recorrido previo, con más de sesenta selecciones en festivales y cerca de cincuenta premios, entre ellos el. Este itinerario ha permitido que la obra inicie también una nueva etapa de distribución internacional con presencia en países como Suiza o Alemania., concebido por Juan Carlos Rubio y dirigido por Dany Ruz, propone una recreación de la llegada de los Beatles a la España franquista a través de una escena cotidiana entre dos amigas que aspiran a ingresar en la Sección Femenina. A partir de ese planteamiento, el relato articula una mirada social sostenida en las interpretaciones de Carmen Calle y Olivia Lara, dentro de un proyecto que cuenta con la participación de un amplio equipo de profesionales andaluces en sus distintos apartados técnicos y artísticos.En ese sentido, el reconocimiento obtenido anoche en Tres Cantos refuerza la proyección de un cortometraje que continúa ampliando su presencia en el circuito audiovisual, consolidando su recorrido en festivales y su visibilidad dentro del panorama cinematográfico actual.