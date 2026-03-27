Montilla retoma mañana la V Ruta Cofrade con un recorrido por nuevos enclaves

El Ayuntamiento de Montilla celebrará mañana sábado la segunda y última jornada de la, una iniciativa impulsada por las concejalías de Turismo y Festejos que permitirá recorrer distintos enclaves vinculados a la tradición de la Semana Santa montillana con el objetivo de poner en valor su patrimonio artístico, cultural y social.La propuesta, que alcanza este año su quinta edición, se desarrolla en dos jornadas diferenciadas y cuenta con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, así como de hermandades, asociaciones y empresas locales relacionadas con el ámbito cofrade.En ese sentido,21 de marzo, con inicio en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, desde donde los participantes recorrieron distintos templos y espacios vinculados a esta tradición profundamente arraigada en la localidad.La segunda jornada, que tendrá lugar mañana, partirá desde el castillo de El Gran Capitán y ofrecerá un itinerario distinto que permitirá conocer otros enclaves destacados de la Semana Santa montillana. El programa arrancará a las 10.00 de la mañana con el punto de encuentro, iniciándose la ruta a las 10.15 horas con una primera visita a la Parroquia de Santiago Apóstol, donde se dará a conocer la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco.En ese mismo templo, el recorrido continuará a las 10.40 horas con la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra, y posteriormente, a las 11.10 horas, con la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz. A las 11.30 horas, la ruta se trasladará a la sede de la Banda de Música Pascual Marquina, uno de los colectivos musicales estrechamente vinculados a la Semana Santa montillana.De igual modo, la programación de la mañana continuará a las 12.30 con la visita al Pabellón Municipal de Deportes, donde los participantes podrán conocer el espacio de ensayo de La Pasión, una de las manifestaciones escénicas más características de la tradición cofrade local. En este mismo espacio, a las 13.15 horas, se celebrará una degustación gastronómica de productos propios del tiempo de Cuaresma.Por otro lado, la actividad se retomará por la tarde a las 16.30 horas con la visita a la Ermita de la Rosa, sede de la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza. El itinerario concluirá a las 17.15 horas en la Casa de los Romanos, sede de la Centuria Romana Munda, otro de los colectivos que forman parte del patrimonio cultural y tradicional de la Semana Santa de Montilla.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que esta iniciativa “es una forma singular de poner en valor nuestra Semana Santa y todo el patrimonio artístico y cultural que la rodea”. En ese sentido, destacó que la ruta permite mostrar no solo las imágenes, templos y casas de hermandad, sino también “todo el ecosistema que forma parte de esta celebración”.Además, el responsable municipal explicó que “la Semana Santa también tiene un impacto importante en distintos sectores de la economía local como la artesanía, la floristería, la música o la gastronomía, y con esta actividad queremos divulgar todo ese patrimonio y dar a conocer la vida cofrade durante el tiempo de Cuaresma”.Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, recordó que esta iniciativa comenzó a desarrollarse en el año 2022, recuperando una propuesta que se venía trabajando antes de la pandemia, e indicó que “es un proyecto que nació para mostrar el patrimonio cofrade de Montilla y que, con el paso de los años, ha ido creciendo y consolidándose con una gran acogida por parte del público”.De igual modo, el edil montillano destacó la implicación de las hermandades y colectivos participantes, a quienes agradeció su colaboración, y subrayó que “las hermandades nos abren el corazón de sus casas y templos en unos días muy especiales de preparación para la Semana Santa, lo que permite conocer de cerca todo el trabajo y la dedicación que hay detrás de cada estación de penitencia”.La actividad será gratuita, aunque contará con plazas limitadas, organizándose grupos de alrededor de cuarenta personas para facilitar el desarrollo de las visitas. Además, el Ayuntamiento de Montilla reservará parte de las plazas para visitantes procedentes de fuera de la localidad con el objetivo de reforzar el atractivo turístico de la Semana Santa local. Las inscripciones pueden realizarse a través del servicio de WhatsApp de la Oficina de Turismo en el número 672 78 05 21.Finalmente, desde el Ayuntamiento de Montilla se ha destacado que esta iniciativa contribuye a reforzar la proyección cultural y turística de la Semana Santa local, permitiendo descubrir el patrimonio, la historia y las tradiciones que forman parte de una de las celebraciones más significativas de la ciudad, si bien se ha advertido que los horarios previstos para cada parada pueden experimentar variaciones en función de la celebración de exequias en los templos incluidos en el itinerario.