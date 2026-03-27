Montilla inicia hoy su Semana Santa con los pasacalles y ofrendas del Viernes de Dolores

Agrupación Musical La Unión

Cuerpo de Romanos de Jesús Preso

Centuria Romana Munda

La jornada del Viernes de Dolores abrirá esta tarde de par en par las puertas de la Semana Santa de Montilla con los tradicionales recorridos musicales y ofrendas florales de tres formaciones musicales, que recorrerán el casco urbano desde última hora de la tarde en un ambiente marcado por una previsión meteorológica estable y temperaturas en torno a los 9 grados entre las 18.00 y la medianoche.La jornada volverá a reunir a numerosos vecinos en torno a las imágenes marianas de las hermandades de Pasión, en un día en el que la música y las visitas a los templos y capillas se consolidan como uno de los principales atractivos del final de la Cuaresma montillana.En ese sentido, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una noche primaveral, sin referencias a precipitaciones en la información facilitada, con un ambiente fresco pero estable que permitirá el desarrollo normal de los itinerarios previstos por las distintas formaciones.La Agrupación Musical La Unión iniciará su recorrido a las 20.30 de la tarde desde su sede social, en la calle Río de la Hoz, para dirigir sus pasos hacia la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, a donde tiene previsto llegar diez minutos más tarde, tras haber recorrido las calles Teresa Casas, Inca Garcilaso y Dr. Raúl Porras Barrenechea.Posteriormente, la formación se dirigirá a la Plaza de la Rosa, donde tiene prevista su parada en la Ermita de la Rosa a las 21.15 de la noche. Para ello, recorrerá las calles Raúl Porras, Avenida de María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar y Corredera. El desfile proseguirá por Arcipreste Fernández Casado e Iglesia hasta alcanzar la Parroquia de Santiago Apóstol a las 21:35 de la noche, para luego avanzar por las calles Iglesia, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Benedicto XIII y Cuesta San Sebastián, llegando a la Parroquia de San Sebastián a las 22:00 de la noche.Desde allí, la Agrupación Musical La Unión seguirá por las calles San Sebastián, Enfermería y San Francisco Solano, haciendo estación en la Parroquia de San Francisco Solano a las 23:00 de la noche. El tramo final recorrerá Fuente Álamo y Ancha hasta la iglesia de San Agustín a las 23:30 de la noche, concluyendo el trayecto por las calles Ancha y Fuente Álamo para finalizar en la Capilla del Descendimiento a las 00:00 de la medianohe.Por otro lado, el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso comenzará su salida a las 20.30 desde la calle Corredera en dirección a la Plaza de la Rosa, con una primera parada en la Ermita de la Rosa a las 20.35. Desde este punto, el recorrido continuará hacia la Parroquia de Santiago Apóstol, con llegada prevista a las 21.00 de la noche. El itinerario continuará por Iglesia, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, Escuelas, Fernández y Canivell, Santa Ana, San Francisco Solano, Fuente Álamo, Médico Cabello, Puerta de Aguilar, avenida de Andalucía, Conde de la Cortina y Doctor Raúl Porras, hasta alcanzar la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde llegarán a las 21.30 de la noche.Posteriormente, el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso encaminará sus pasos hacia la Parroquia de San Francisco Solano a las 22.15 de la noche. A continuación, visitará la Capilla del Descendimiento a las 22.35, la iglesia de San Agustín a las 23.10 y la Parroquia de San Sebastián a las 23.30 de la noche.Finalmente, el recorrido regresará a la Ermita de la Rosa a las 23.45 de la noche y concluirá en su cuartel a las 00.00 de la medianoche, completando así un itinerario que recorre algunos de los principales enclaves cofrades del municipio y que, en parte, volverá a reeditarse en los próximos días, con las guardias del Domingo de Ramos y la Diana Floreada del Jueves Santo.De igual modo, la Centuria Romana Munda iniciará su salida a las 20.40 desde la Casa de los Romanos, situada en la calle Las Salas, en dirección a la Parroquia de San Francisco Solano. Apenas diez minutos después, a las 20.50, tendrá lugar la ofrenda floral a María Santísima de la Caridad, María Santísima de la Soledad y Nuestra Señora de la Aurora, patrona de Montilla, en un recorrido que continuará por La Almona, Virgen del Carmen y San Sebastián.Posteriormente, a las 21.10, se celebrará la ofrenda a María Santísima de la Amargura, continuando por el Llanete de la Cruz, Juan Colín, Plaza de Munda y calle Ancha hasta la iglesia de San Agustín. A las 21.50 será el turno de la ofrenda a la Virgen de los Dolores, prosiguiendo el itinerario por la calle Ancha y Fuente Álamo hasta la capilla de la Hermandad del Sagrado Descendimiento, donde se rendirá tributo a María Santísima de la Encarnación.La comitiva avanzará después hacia la Parroquia de la Asunción, recorriendo calles como Médico Cabello, Puerta de Aguilar, Avenida de Andalucía, Conde de la Cortina y Raúl Porras. A las 23.00 tendrá lugar la ofrenda a la Santísima Virgen de la Estrella y, tras la misma, la Centuria Romana Munda transitará por la Avenida de María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar, Corredera, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia.Finalmente, a las 24.00 se llevará a cabo la ofrenda a la Virgen de la Paz, Nuestra Señora del Socorro y Nuestra Madre María de Nazaret en la Parroquia de Santiago Apóstol, tras lo cual, seguirán por Iglesia, Gran Capitán, José de los Ángeles y Plaza de la Rosa hasta la Ermita de la Rosa. El recorrido concluirá a las 00.30 de la medianoche con la ofrenda a la Virgen de la Esperanza.En definitiva, Montilla volverá a echarse a la calle este Viernes de Dolores para dar inicio a sus jornadas de vísperas con una programación marcada por la música, la tradición y la devoción a las imágenes marianas, en una noche que recorrerá templos y barrios del municipio a través de los itinerarios de La Unión, el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso y la Centuria Romana Munda, en un ambiente que, si se cumplen las previsiones meteorológicas, se desarrollará con normalidad y permitirá a los cofrades vivir uno de los momentos más esperados antes del comienzo de la Semana Santa.