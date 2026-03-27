El Sénior Masculino del Club Baloncesto Montilla busca las semifinales por el título provincial

U.D.B. Encinarejo 53 -- 66 Come & Pizza Montilla

Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo: Rubio (4), Agüera, Ortiz (7), León (5), Pimentel (4), Toledano (1), Guerrero (1), Martín (9) y Torres (12).

Rubio (4), Agüera, Ortiz (7), León (5), Pimentel (4), Toledano (1), Guerrero (1), Martín (9) y Torres (12).

Club Baloncesto Montilla: Jorge Delgado (7), Javi Sánchez (2), Víctor Vega (3), Daniel Delgado (1), Miguel Bellido, Edu Merino (12), Dani Delgado (13), Omar (4), Rafa Sánchez (3), Álex Herrador, Agustín Mora (13) y Javi Delgado (13).

Jorge Delgado (7), Javi Sánchez (2), Víctor Vega (3), Daniel Delgado (1), Miguel Bellido, Edu Merino (12), Dani Delgado (13), Omar (4), Rafa Sánchez (3), Álex Herrador, Agustín Mora (13) y Javi Delgado (13).

Parciales: 14-15; 17-16; 10-19; 12-16.

Semanas de mucha intensidad en el seno del baloncesto montillano. El Come & Pizza Montilla se encuentra inmerso en la lucha por el cetro provincial ante siete rivales, comenzando su periplo ante la U.D.B. Encinarejo en la eliminatoria de cuartos. En el primer partido de la eliminatoria, los vinícolas daban un paso al frente. La segunda cita de la eliminatoria será esta noche, a partir de las 21.00 de la noche, en la pista anexa del Pabellón Municipal de Deportes.Partido clave para los de David Gómez en su camino hacia las semifinales. En un duelo dominado en su gran mayoría, los montillanos asaltaban Encinarejo para tomar ventaja en la eliminatoria, mostrando sus credenciales de cara a la pugna por el título.El encuentro comenzó con buenas sensaciones para un Come & Pizza Montilla atrevido en pista, buscando el aro rival y tomando las primeras ventajas en el marcador. No obstante, el plantel local reaccionó en el ecuador del primer acto, aprovechando varios tiros, uno de ellos desde el perímetro, para igualar la contienda. Tras ello, sendos contendientes alternaron errores en la finalización que hizo concluir el cuarto con un bajo bagaje ofensivo, pese a ello, los montillanos finalizaron por encima en el electrónico.En el segundo cuarto, los visitantes buscaron su juego interior para ampliar la ventaja, siendo rápidamente respondidas sus intenciones por un Encinarejo que no quería verse por debajo en el marcador. Un carrusel de canastas sobre ambas zonas de la pista trajo alternativas en el marcador, destacando un triple a escasos segundos del final por parte montillana que provocó el 31-31 en el electrónico antes del descanso.Tras el paso por vestuarios, un arreón inicial en los de David Gómez trasladó un 0-7 de parcial que invitaba al optimismo en los montillanos. En ese momento, los visitantes tiraron de paciencia e intensidad defensiva, dificultando las acciones rivales. Pese a ello, la producción en ataque no permitió sumar en demasía, imposibilitando una ventaja mayor.Con esta perspectiva, las defensas ganaron a los ataques, siendo el tiro libre la herramienta aprovechada, sobre todo por los montillanos, para sumar dígitos al electrónico. Con un +9 para los blanquiazules, se llegó a la finalización del tercer período.Ya en el cuarto definitivo, otro buen inicio foráneo trajo consigo varias anotaciones desde el perímetro, sumándose un juego en la pintura fluido y con buenas decisiones de tiro. A falta de seis minutos, la ventaja era de +16 para los montillanos.Con todo ello, la gestión de los minutos fue efectiva en un Come & Pizza Montilla que mantuvo largas posesiones. Ambos equipos acumularon faltas personales, aprovechando dicha situación en mayor medida los visitantes, con varios tiros libres anotados que hicieron sentenciar el encuentro.