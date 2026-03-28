Montilla revive la Pasión de Cristo con un montaje escénico que reúne a 250 actores

Montilla acoge esta tarde en el Pabellón Municipal de Deportes una nueva edición de la Representación Dramática de La Pasión, que ofrecerá dos escenificaciones a las 17:30 y a las 20:45 horas y que volverá a reunir a cientos de participantes para recrear la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret en un gran montaje escénico.La cita, ya plenamente consolidada en el calendario local previo a la Semana Santa, mantiene prácticamente intacto su poder de convocatoria tras más de tres décadas de trayectoria, con un formato que combina tradición, implicación colectiva y una cuidada puesta en escena.En ese sentido, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez, destacó que "La Pasión es ya parte del patrimonio de Montilla y no se entiende el inicio de nuestra Semana Santa sin esta representación dramática".El responsable municipal de Festejos subrayó igualmente el trabajo desarrollado en los últimos meses. "Se ha trabajado durante meses para que el montaje pueda desarrollarse en el pabellón con total normalidad, garantizando que el público disfrute de la misma experiencia de siempre".El recinto deportivo se ha transformado en estos días en un gran escenario teatral dividido en tres espacios simultáneos, una de las principales señas de identidad de la obra, que permite enlazar escenas y agilizar el desarrollo de la función.Sobre la pista central, alrededor de 250 actores y actrices, todos ellos voluntarios, darán vida a los episodios más representativos del Nuevo Testamento, dentro de un equipo humano que supera las 400 personas entre intérpretes, técnicos y personal de apoyo.Además, la representación vuelve a apoyarse en una estructura escénica que recrea momentos emblemáticos como la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, la Santa Cena o el Prendimiento del Señor, escenas que evocan por su ambientación las estaciones de penitencia de las cofradías montillanas y refuerzan el vínculo con la Semana Santa local.El presidente de la Asociación Cultural La Pasión, Manuel del Árbol Sánchez, señaló que "estamos en la recta final y seguimos trabajando para mejorar cada año la puesta en escena, especialmente en la estética y en la agilidad de la representación", toda vez que resaltó que "esta representación es posible gracias al compromiso de muchas personas que dedican su tiempo de forma totalmente voluntaria".Esta representación, que se celebra desde 1992, ha evolucionado notablemente desde sus orígenes, cuando se basaba en el texto dedel jesuita José Julio Martínez, hasta contar en la actualidad con un guion prácticamente original, enriquecido con influencias literarias de León Felipe y referencias musicales a, de Johann Sebastian Bach.El espectáculo, completamente autogestionado por una asociación con casi 400 socios y con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y de la Diputación de Córdoba, requiere cada año semanas de trabajo para transformar el pabellón en una versión moderna de la Vía Dolorosa.En ese proceso participan colectivos como el Grupo de Teatro La Cepa de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, la Centuria Romana Munda o la Fundación Futuro Singular, configurando un equipo multidisciplinar que integra a personas de diferentes edades y ámbitos.Por otro lado, la evolución técnica también ha marcado las últimas ediciones. El pasado año, según recordó Manuel del Árbol, se incorporaron mejoras como una plataforma de madera para proteger el pavimento del recinto y un sistema de iluminación LED regulable que permitió intensificar los efectos lumínicos en cada escena sin distraer al público, reforzando la atmósfera del montaje.En el reparto han destacado nombres como los de Antonio Luque-Romero Robles en el papel de Jesucristo durante una de las funciones, junto a Pablo del Árbol, en un elenco formado por actores aficionados vinculados en gran medida al ámbito cofrade montillano.El principal impulsor de la Representación Dramática de La Pasión fue Rafael Delgado Luque-Romero, presidente de la Agrupación de Cofradías entre 1990 y 1997 y, además deEn 1991, y junto a José Ferreira y a Manuel Ruz Feria, también patronos de la FSU, decidió impulsar una gran obra de teatro que recrease en Montilla la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Y para recaudar los fondos necesarios con los que poner en marcha esta espectacular obra, los promotores de La Pasión decidieron confeccionar, el 16 de febrero de 1992, un tapiz en la Plaza de la Rosa formado por 591.873 monedas de 5 pesetas, que alcanzó una superficie de 272 metros cuadrados y que llegó a figurar en elDesde entonces, la representación ha crecido hasta convertirse en un referente cultural y turístico que cada año congrega a un público numeroso en el Pabellón Municipal de Deportes, dando la bienvenida a la Semana Santa montillana con un espectáculo que combina fe, teatro y tradición.En 2019, la Representación Dramática de La Pasión ofreció una renovada versión ante el numeroso público que se dio cita en el Pabellón Municipal de Deportes de Montilla. Casi tres décadas después de su primera puesta en escena, La Pasión ofreció nuevos textos con la voz de José Antonio Luque, santo y seña del programa radiofónicode Canal Sur, junto a una nueva iluminación y un renovado decorado.