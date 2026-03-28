Salesianos Montilla cierra con éxito su participación en los Campeonatos Provinciales

III Open de Ajedrez Colegio Trinitarios

El Club Deportivo Salesianos Montilla ha cerrado su participación en los Campeonatos de Preferente y Primera Provincial de Córdoba con un balance positivo que refleja el trabajo, la constancia y el compromiso de sus equipos, que lograron cumplir los objetivos marcados tanto en la categoría Preferente como en la base.En la categoría Preferente, los equipos Salesianos Montilla A y Salesianos Montilla B afrontaban la última ronda con todo en juego. El conjunto A necesitaba la victoria para optar a la promoción de ascenso y logró imponerse por 3-1 frente a Figueroa D, resultado que le permitió alcanzar una destacada segunda posición en el Campeonato Preferente de Córdoba.Por su parte, el equipo B del Club Deportivo Salesianos Montilla llegaba con el objetivo de asegurar la promoción para mantenerse en la categoría y firmó una contundente victoria por 3,5-0,5 ante Fuesanta Gestores Deportivo B, certificando así su permanencia.Además, en la categoría de Primera Provincial, los equipos Salesianos Montilla Infantil, Salesianos Montilla Juvenil y Salesianos Montilla Provincial han completado una etapa marcada por el aprendizaje y la progresión. Durante los últimos meses, estos conjuntos han competido por toda la provincia, acumulando experiencia y consolidando su crecimiento como cantera del club, en un proceso que combina formación y competición.En ese sentido, los resultados obtenidos en ambas categorías reflejan una estructura deportiva que abarca desde la base hasta los niveles más exigentes, con un modelo que pone el acento en la continuidad y el desarrollo de los jugadores. Y es que el club destaca el papel conjunto de jugadores, familias, patrocinadores, instituciones y colaboradores como elemento clave para alcanzar estos logros, configurando una dinámica colectiva que trasciende lo estrictamente deportivo.De igual modo, los éxitos del Club de Ajedrez Salesianos Montilla responden, en gran medida, a la labor que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE, cuya implicación en la formación y preparación de los jugadores ha contribuido de forma decisiva a la evolución del club en los últimos años.Por otro lado, el pasado sábado se celebró el III Open de Ajedrez Colegio Trinitarios, una cita que reunió a 108 jugadores en el Colegio Santísima Trinidad de Córdoba, donde se disputaron siete rondas con un ritmo de juego de 8 minutos más 3 segundos por jugada.El Club Deportivo Salesianos Montilla estuvo representado por ocho jugadores, que participaron en una jornada marcada por la competitividad y el aprendizaje. La presencia del club en este torneo volvió a evidenciar la progresión de sus integrantes, que continúan acumulando experiencia en competición como parte fundamental de su desarrollo.En esta competición, varios jugadores lograron subir al podio en sus respectivas categorías. Adrián Gallego Lara consiguió el primer puesto en Sub-8, mientras que Juan José Vaquero Gálvez alcanzó la tercera posición en Sub-10. En esa misma categoría, Pablo Casado Salas obtuvo el segundo puesto, al igual que Jacobo Llamas Fernández, que finalizó en segunda posición en Sub-16.