El Ayuntamiento de Montilla inicia la recuperación de 18 fuentes del término municipal



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado las obras para la recuperación y puesta en valor de las fuentes públicas del municipio, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que cuenta con una dotación global de más de 2,7 millones de euros de la Unión Europea, a través del instrumentoy del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.La intervención, adjudicada a la empresa montillana Construcciones Antroju, permitirá actuar en un total de 18 enclaves repartidos por el término municipal con el objetivo de reforzar su capacidad hídrica, mejorar su conservación y adaptarlos a las condiciones climáticas actuales.El proyecto cuenta con un presupuesto de 325.000 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, en línea con la planificación prevista dentro de este programa europeo, que establece la finalización de las actuaciones para el segundo trimestre de 2026. La actuación forma parte de la estrategia municipal vinculada al PSTD, orientado a integrar patrimonio, paisaje y recursos naturales en una oferta turística sostenible.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que esta iniciativa supone un salto cualitativo respecto a intervenciones anteriores en estos espacios, al señalar que “venimos actuando en nuestras fuentes desde hace años, pero el proyecto que ahora vamos a desarrollar con el Plan de Sostenibilidad Turística es bastante más ambicioso”.“En esta ocasión se trata de incrementar el agua que llega a las fuentes, intentando recuperar el venero natural que históricamente las alimentaba o, si no es posible, poner en marcha sistemas de drenaje que permitan reconducir el agua de lluvia hacia ellas”, añadió el primer edil montillano.En ese sentido, el proyecto plantea una actuación integral que combina la restauración física de estos elementos con medidas específicas para mejorar su funcionamiento hidráulico. Entre las actuaciones previstas se incluyen trabajos de limpieza y retirada de lodos en piletas y abrevaderos, la reparación de revestimientos y elementos de piedra, así como la sustitución de los caños por piezas de bronce. A ello se suma la renovación de paneles informativos y señalización, junto con labores de desbroce, acondicionamiento del entorno y plantación de especies autóctonas de bajo mantenimiento.Y es que uno de los ejes centrales de la intervención, que, reside en la recuperación o mejora de los veneros originales de las fuentes siempre que sea viable. Para ello, se prevén tareas de localización, limpieza y desobstrucción de galerías o conducciones, así como analíticas que garanticen la calidad del agua.En aquellos casos en los que no sea posible restaurar el aporte natural, el proyecto contempla la captación de nuevos recursos hídricos mediante soluciones alternativas, como la ejecución de piezómetros o la perforación de pozos, además de la implementación de sistemas de drenaje sostenible que permitan recoger y almacenar aguas pluviales.De igual modo, estas soluciones, conocidas como "sistemas urbanos de drenaje sostenible", permitirán canalizar el agua de lluvia hacia depósitos o estructuras drenantes, contribuyendo a asegurar un suministro complementario y a mejorar la resiliencia de las fuentes frente a periodos de sequía, en línea con los objetivos de adaptación al cambio climático.Por otro lado, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, destacó que la intervención responde a una visión global del patrimonio natural del municipio y afirmó que “esta actuación nos permite avanzar en la conservación de nuestras fuentes y de su entorno, incorporando medidas que favorecen una gestión más sostenible del agua y que ayudan a adaptarnos a los efectos del cambio climático”.Asimismo, la actuación se enmarca en una estrategia más amplia de recuperación de estos espacios, considerados elementos clave de la memoria colectiva de Montilla. Tal y como recoge el proyecto, las fuentes constituyen un activo social, turístico y paisajístico de primer orden, al generar enclaves frescos y sombreados que, además, albergan pequeños ecosistemas con una notable biodiversidad.En ese contexto, el alcalde de Montilla explicó que esta intervención se suma a otros proyectos incluidos en el PSTD que se desarrollan en el municipio y detalló que “con esta licitación prácticamente culminamos la puesta en marcha de las principales obras del plan, que incluyen también la recuperación del Parador como centro de visitantes y Museo del Vino, la mejora de senderos peatonales, actuaciones de movilidad sostenible o el impulso de nuevas herramientas de promoción turística”.Además, el regidor puso el acento en el potencial de estas actuaciones para dinamizar el turismo vinculado al patrimonio natural y recordó que “hace años editamos un Cuaderno de Campo con tres rutas señalizadas que permiten recorrer prácticamente todas las fuentes del municipio. Con motivo de estas obras se mejorará la señalización y relanzaremos estas rutas para que el turismo pueda conocer mejor este patrimonio natural”.De este modo, el proyecto no solo busca la recuperación física de las fuentes, sino también su integración en un itinerario sostenible que conecte agua, paisaje y patrimonio, reforzando su papel dentro de la estrategia turística de Montilla y contribuyendo a la mejora de los espacios naturales del municipio.