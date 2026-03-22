‘All you need is love’ llega a Montilla tras su éxito en festivales nacionales e internacionales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo acogerá este próximo martes, 24 de marzo, a las 20:30 de la tarde, la proyección de, la cinta de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio que el pasado 31 de enero fue galardonada con elen la quinta edición de los Premios Carmen, durante una gala celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada.La cita, con entrada gratuita hasta completar aforo, incluirá un coloquio posterior con los artífices de una de las producciones audiovisuales andaluzas más reconocidas del momento, una obra que ha acumulado más de sesenta selecciones en festivales y más de cuarenta premios, entre ellos, el Premio Carmen al Mejor Cortometraje de Ficción, otorgado por la Academia del Cine de Andalucía.La proyección llega a Montilla en un momento en el que el cortometraje inicia una segunda etapa de distribución internacional, con presencia en países como Suiza o Alemania, llevando el nombre de la localidad a distintos circuitos culturales.Este recorrido exterior se suma a hitos recientes como elrecibido en la Semana del Cine de Córdoba, donde el jurado valoró su capacidad para abordar temas sociales y políticos mediante un guion ágil y una narrativa accesible.La historia concebida por Juan Carlos Rubio, pregonero y capataz de honor de la Fiesta de la Vendimia, recrea el vendaval cultural que supuso la llegada de los Beatles a la España franquista, un contexto que se filtra a través de una escena cotidiana entre dos amigas que aspiran a un puesto en la Sección Femenina.Desde ese espacio íntimo, casi doméstico, el relato despliega una lectura social cargada de ironía y de matices, apoyada en la vis cómica de sus protagonistas, Carmen Calle y Olivia Lara, cuyas interpretaciones sostienen buena parte de la fuerza del conjunto.El cortometraje es un claro exponente del talento andaluz, tanto delante como detrás de las cámaras. La mayor parte del equipo técnico y artístico procede de Andalucía, consolidando este proyecto como un ejemplo de la creciente fuerza de la industria audiovisual en la región. Carmen Calle y Olivia Lara lideran el reparto, mientras que la producción ha sido llevada por la firma sevillana La Favorita Produce.En el apartado técnico destacan numerosos profesionales cordobeses que han dado forma a esta producción, como el propio director Dany Ruz, junto con Andrés Berlanga, María Garal, Marta Ruz, Noah Rodríguez, el guionista Juan Carlos Rubio, María Cariñanos y Francis Rosa. Su trabajo ha sido fundamental para dar vida a un cortometraje que captura la esencia de la época.Con la recreación de la España de los años sesenta y un tratamiento visual que fusiona la nostalgia con la contemporaneidad,comenzó el pasado año sude la mano de Distribution with glasses, con el objetivo de llevar el talento andaluz a las pantallas de todo el mundo.En palabras del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, “es un orgullo para este Ayuntamiento apoyar el talento local y comprobar cómo proyectos nacidos en nuestra ciudad alcanzan un reconocimiento tan importante, llevando el nombre de Montilla más allá de nuestras fronteras”.Por su parte, el director del cortometraje, Dany Ruz, destacó que “este proyecto es el resultado de muchos años de esfuerzo y del apoyo institucional recibido, que ha permitido seguir creando desde Montilla sin necesidad de trasladarme a otras ciudades”, subrayando además la buena acogida del público, “especialmente en una obra que apuesta por el humor y la reflexión social”.En efecto, el éxito del cortometraje no solo se mide en premios, sino también en la respuesta del público y en su capacidad para situar a Montilla en el mapa cultural. Desde el Consistorio se ha puesto en valor la importancia de continuar impulsando iniciativas culturales y creativas, así como el compromiso con el talento joven local, reforzando la colaboración con otras administraciones y entidades para generar nuevas oportunidades en el ámbito cultural.