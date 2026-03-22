Bodegas Pérez Barquero acoge una jornada del Business Club CCF

El Business Club CCF ha celebrado esta semana una nueva jornada deen, donde empresas de Córdoba y su provincia han compartido experiencias, generado contactos y profundizado en el conocimiento del sector vitivinícola en el marco de la quinta actividad de la temporada. La iniciativa, integrada en la octava temporada del club de empresas vinculado al Córdoba Club de Fútbol, continúa consolidándose como un punto de encuentro relevante para el tejido empresarial cordobés.En esta ocasión, la cita se desarrolló en una de las firmas históricas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, lo que permitió combinar el ámbito empresarial con la tradición vinícola de la comarca, de la mano, además, de una empresa muy vinculada al fútbol montillano.Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en una visita guiada por las instalaciones de Bodegas Pérez Barquero donde, de la mano de Adela Córdoba, directora de Marketing del Grupo Pérez Barquero, conocieron el proceso de elaboración de vinos, brandies, vinagres y vermuts. El recorrido abarcó desde el trabajo en el viñedo hasta las distintas fases de crianza en tinajas y botas, en unas bodegas que mantienen métodos tradicionales junto a una proyección internacional consolidada.En ese sentido, la experiencia permitió a los participantes adentrarse en el funcionamiento interno de una casa fundada en 1905, cuyo nombre está estrechamente ligado a la historia vitivinícola de Montilla-Moriles. El Grupo Pérez Barquero, integrado por Gracia Hermanos, Compañía Vinícola del Sur, Tomás García y la propia Pérez Barquero, ha desarrollado a lo largo de más de un siglo un modelo basado en el cuidado exhaustivo de cada fase del proceso, desde la selección de los mejores pagos de viñas —en albarizas de la Sierra de Montilla y Moriles Altos— hasta la elaboración, cata y clasificación de los vinos.Y es que ese trabajo minucioso se traduce en una amplia gama de productos, que incluye finos, olorosos, amontillados, palos cortados y dulces de Pedro Ximénez, todos ellos reconocidos en los principales certámenes nacionales e internacionales. Sus vinos, brandis y vinagres están presentes en más de cincuenta países, situando a la firma entre los principales exportadores de la zona.Por otro lado, el encuentro del Business Club CCF no se limitó al ámbito divulgativo, sino que volvió a propiciar un espacio de intercambio de ideas y experiencias entre los asistentes, favoreciendo la creación de vínculos profesionales en un entorno singular vinculado a la cultura del vino.Bajo el lema, el Business Club CCF continúa afianzándose como una plataforma orientada a impulsar la colaboración entre empresas y a promover el desarrollo económico local. A través de este tipo de iniciativas, el Córdoba Club de Fútbol refuerza su apuesta por un proyecto que trasciende el ámbito deportivo y estrecha la relación entre la entidad y el tejido empresarial de su entorno.Asimismo, el club prevé seguir desarrollando nuevas actividades hasta el final de la temporada con el objetivo de ampliar la red de contactos de sus integrantes y generar nuevas oportunidades de colaboración dentro de esta red empresarial vinculada al ámbito blanquiverde.