Julio Padilla Carballada protagoniza la Sentencia Romana a Jesús

La Centuria Romana Munda reunió anoche en Montilla a representantes del Derecho y de la Judicatura, junto a autoridades y representantes de colectivos montillanos, en la trigésimo segunda edición de la Sentencia a Jesús, un acto emblemático de la Semana Santa que arrancó en el Salón Municipal San Juan de Dios, donde Julio Padilla Carballada asumió la lectura del fallo condenatorio con solemnidad y emoción.La escena, cargada de simbolismo, volvió a desplegar su ritual con la precisión de quienes han convertido la tradición en una forma de memoria colectiva y de reivindicación de las tradiciones ligadas a la Semana de Pasión, maridando historia y liturgia en un acto ceremonial que, más de tres décadas después de su puesta en marcha, mantiene intacto su interés.En esta ocasión, la responsabilidad de poner voz al fallo recayó en Julio Padilla Carballada, una figura de amplia trayectoria en el ámbito jurídico, político e institucional. Nacido en Melilla el 30 de enero de 1950, Padilla Carballada ha desarrollado una carrera que combina la práctica del Derecho con el servicio público.Licenciado en Derecho y abogado de los Ilustres Colegios de Lugo y Madrid, formó parte del Cuerpo Jurídico Militar, donde alcanzó el empleo de coronel auditor. Además, su perfil se completa con una destacada labor académica, que le llevó a ejercer como profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.Su vinculación con las instituciones judiciales se consolidó con su nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su tercera composición, una etapa que forma parte de una trayectoria marcada por la responsabilidad y la proyección pública.Diputado por Lugo durante cuatro legislaturas, entre 1993 y 2008, dentro del Grupo Parlamentario Popular, Padilla Carballada desempeñó funciones de peso, como la portavocía de Justicia de su grupo y la participación como ponente en la elaboración del Código Penal aprobado en 1995. A ello se suma su presidencia de la Comisión de Justicia e Interior entre febrero de 1997 y enero de 2000, así como su trabajo en la Comisión de Administraciones Públicas.Entre sus aportaciones legislativas destacan la creación de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y el impulso del procedimiento abreviado contencioso, elementos que forman parte del actual entramado procesal. A su experiencia se añade también su papel como secretario relator en el juicio por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un episodio que figura entre los hitos de su trayectoria profesional.De igual modo, su reconocimiento institucional se ha materializado en diversas distinciones, entre ellas las Grandes Cruces de Isabel la Católica, del Mérito Civil, del Mérito Naval y de San Raimundo de Peñafort. Miembro numerario de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la actualidad reside entre Monforte de Lemos y Madrid donde, ya retirado del Cuerpo Jurídico Militar, dedica su tiempo a viajar y a la escritura, trabajando en un libro de próxima publicación.Presentado por Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa —quien—, Julio Padilla Carballada afrontó la Sentencia a Jesús con emoción y sentido de la responsabilidad, consciente del peso simbólico de un acto que trasciende lo meramente escénico."No hubo dos sentencias, fue una sola, la del Sanedrín de Jerusalén aprobada por Poncio Pilato el procurador romano, que, contra la norma de la razón, condenó a Jesús dos veces: la primera a ser flagelado y después, ejecutada esa pena terrible, a morir crucificado. Realmente se condenó a la verdad que era Cristo", declaró Julio Padilla."Los hechos a considerar fueron públicos: las profecías; los prodigios y curaciones; su predicación y su doctrina; el anuncio de su pasión y muerte y su teofanía, su revelación divina. No había fundamento para condenarle, observó siempre las escrituras. No la había entonces y no lo habría hoy", apuntó el sentenciador romano, quien aclaró que "tenía que morir para revelar la verdad. Y tiene que reiterarse su condena para que siga obrando la redención, hasta que vuelva definitivamente, hasta el gran día que la humanidad espera, que será el del apocalipsis, en el que se acabará el tiempo, en el que conoceremos la tierra nueva y los cielos nuevos y veremos el rostro del Señor".Tras la lectura en el Salón Municipal San Juan de Dios, el protagonismo se trasladó a las calles de Montilla. Acompañado por el alcalde de la ciudad, Rafael Llamas, y por el letrado montillano Francisco Criado, promotor de esta iniciativa, Padilla Carballada fue escoltado por los integrantes de la Centuria Romana Munda hasta la Parroquia de Santiago Apóstol. Allí, en un ambiente que conjugaba solemnidad y recogimiento, se recreó el Pretorio romano."Y mientras llega ese día, observando la voluntad de Jesús, y para que se cumpla, reiteramos la condena que nos abrió las puertas para el conocimiento de la verdad y nos franqueó la redención, con piadosa esperanza en la vida de los bienaventurados", concluyó Julio Padilla Carballada.Sin duda, el desarrollo del acto estuvo marcado anoche por el recuerdo permanente del recientemente fallecido, figura estrechamente vinculada a la Centuria Romana Munda desde su fundación y cuya ausencia se hizo presente en distintos momentos de la noche.Ante el centenariode Juan de Mesa El Mozo, que desde 1992 protagoniza la Sentencia Romana, tuvo lugar el momento culminante. Julio Padilla Carballada procedió a la lectura del fallo decretado por el gobernador romano Poncio Pilato, mediante el cual se condena a Cristo a ser azotado y a morir en la cruz, cerrando así una escenificación que marida el rigor jurídico simbólico con la representación histórica y la fe en torno a uno de los momentos más significativos de la Pasión.