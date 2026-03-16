Fallece a los 92 años el artesano Mariano Fernández Luque, referente de la hojalatería montillana

La artesanía de Montilla ha perdido hoy a otro de sus grandes referentes. Mariano Fernández Luque, santo y seña de la prestigiosa hojalatería montillana, ha fallecido a los 92 años de edad, tras una intensa e interesante vida dedicada a la fabricación artesanal de piezas para el sector de la hostelería y la industria vitivinícola del marco Montilla-Moriles.Casado con Dolores Márquez Márquez, Mariano Fernández Luque era padre de cuatro hijos —Lola, Mariano, Lourdes y Fabiola— y abuelo de seis nietos —Manuel Jesús, Alejandra, Claudia, Paula, Rafael Román y Jacobo–. Miembro de una extraordinaria saga familiar dedicada a la fabricación artesanal de piezas de hojalata a lo largo dos generaciones, Mariano Fernández Luque se convirtió, por derecho propio, en uno de los referentes de la prestigiosa hojalatería montillana.De hecho, desde muy joven empezó en el negocio familiar, oficio que mantuvo siempre fiel a la técnica artesanal desde su establecimiento ubicado en la Avenida de Boucau. De este modo, Mariano Fernández Luque se convirtió en uno de los hojalateros más longevos de Montilla.Pese a ello, supo adaptarse perfectamente a las nuevas demandas del mercado, por lo que en sus últimos años de trayectoria profesional decidió centrar su trabajo en la producción de objetos de decoración para hogares y establecimientos de hostelería.Su capacidad de innovación y su espíritu de mejora le valieron, hace ahora una década, el, que le rindió un emotivo homenaje en el Ayuntamiento de Montilla, junto al maestro tonelero Manuel Cabello Márquez y a Joaquín Luque Moreno, principal promotor de la recuperación del oficio de la vareta de olivo.La misaen memoria de Mariano Fernández Luque tendrá lugar mañana martes 17 de marzo, a las 10.30 de la mañana, en la Parroquia de San Francisco Solano. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas al mundo de la artesanía. Si desea consultar la esquela,