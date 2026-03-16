El éxito es insistir

Montilla C.F. 3-- 1 U.P. Viso

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Amara, Rubén Jurado y Rafa Alcaide. También jugaron Pedro Crespín, José Carraña, Adrián, Alberto Bermejo y Abraham Nelson.

Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Juan María, Tena, Amara, Rubén Jurado y Rafa Alcaide. También jugaron Pedro Crespín, José Carraña, Adrián, Alberto Bermejo y Abraham Nelson.

Unión Polideportiva Viso: Pocholo, Kike, Ismael, Alvarito, Samore, Juanje, Imanol, Javi, Jiménez, Salvat y Hugo. También jugaron Tiziano, José Alberto, Rodrigo, Pineda, David, Coslado y Gálvez.

Pocholo, Kike, Ismael, Alvarito, Samore, Juanje, Imanol, Javi, Jiménez, Salvat y Hugo. También jugaron Tiziano, José Alberto, Rodrigo, Pineda, David, Coslado y Gálvez.

Goles: 0-1 Javi (m. 4); 1-1 Antonio Pino (m. 28); 2-1 Antonio Pino (m. 76); 3-1 Pedro Crespín (m. 89).

Javi (m. 4); Antonio Pino (m. 28); Antonio Pino (m. 76); Pedro Crespín (m. 89).

Árbitro: José Manuel Vélez Martín (Huelva). Amonestó por los locales Pedro Crespín y Antonio Pino. En el bando visitante, los amonestados serían Ismael, Javi, Imanol y Jiménez.

José Manuel Vélez Martín (Huelva). Amonestó por los locales Pedro Crespín y Antonio Pino. En el bando visitante, los amonestados serían Ismael, Javi, Imanol y Jiménez.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio, ante unos 500 espectadores.

El Montilla Club de Fútbol volvió a mostrar una excepcional capacidad de reacción para alcanzar un triunfo vital por tres tantos a uno ante la Unión Polideportiva Viso. Los de Isaac de la Cuesta tiraron de trabajo y constancia para dar la vuelta al tanto inicial visueño. Con esta victoria, los montillanos alcanzan los 50 puntos en la clasificación y se afianzan en la tercera plaza, a tan solo dos puntos del ascenso directo.La contienda comenzó con una única novedad con respecto aldisputado ante la Unión Deportiva Los Barrios. Gorka volvía al once titular en detrimento de Abraham Nelson, en un partido que tuvo desde el inicio una alta emoción. De hecho, en una de las primeras acciones, Javi remataba libre de marca con la testa un esférico colgado a la salida de un córner, batiendo a Molero y estableciendo el cero a uno.Un despiste defensivo que hizo mella en los auriverdes, imprecisos en su juego durante los minutos posteriores. Por suerte para los intereses vinícolas, el encuentro cambió de dinámica. Poco a poco, los montillanos hilvanaban acciones ofensivas, destacando una doble ocasión de Moslero que, en boca de gol tras un rechace, mandó el cuero por encima del larguero.Instantes después, un cambio de orientación de Tena permitió a Amara conectar con el esférico y realizar un lanzamiento que blocó en dos tiempos el guardameta. Pasado el ecuador del primer acto, Moslero mandó un centro al área que Rubén Jurado remató de cabeza por encima del travesaño.Eran los mejores minutos de un Montilla que, ante su perseverancia, obtuvo la recompensa. Una jugada combinativa entre Tena y Antonio Pino la ejecutó el atacante con un gol de muy bella factura. Dentro del área, dribló a su par y con un lanzamiento ajustado mandó el cuero al fondo de las mallas. Corría el minuto 28 de partido.El gol ayudó a los vinícolas, que tuvieron en las botas de Antonio Pino al borde del descanso una clara oportunidad. Sin embargo, el lanzamiento desde la frontal del máximo goleador auriverde se marchó rozando el poste. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con la igualada en el electrónico.Tras el paso por vestuarios, los dos contendientes buscaron el triunfo. Una Unión Polideportivo Viso atrevida en su juego buscó el contragolpe ante un conjunto local que tiró de juego combinativo y búsqueda de los costados. Ambos banquillos se movieron, buscando alternativas para romper la igualada.Con esta perspectiva, los acercamientos en ambas áreas se sucedieron, mostrándose mayor peligro en las oportunidades montillanas. Rubén Jurado, con un lanzamiento dentro del área que atrapó el guardameta, tuvo la primera. Posteriormente, Rafa Alcaide recogió un balón suelto tras un saque de esquina y lo colocó rozando la escuadra.De igual modo, Juan María, de cabeza dentro del área, a punto estuvo de ver portería. Mientras, el conjunto visueño expuso sus credenciales con varias acciones a la espalda de la defensa que provocaron la intervención de la defensa auriverde.Con todo por decidir, Antonio Pino volvió a iluminar a los vinícolas. Una acción personal provocó un claro penalti al ser derribado dentro del área. Desde los once metros, el atacante erró su disparo, pero el balón rechazado cayó en sus pies, anotando con una meritoria sangre fría el dos a uno ante la presión de los defensores. Era el minuto 76 de partido.El júbilo se apoderó de la grada, sabedora de la importancia de un gol que valía tres puntos de oro en la carrera por el ascenso. De ahí al final, el Montilla gestionó el paso de los minutos con largas posesiones y balones en largo a la zona ofensiva.En una de estas acciones, una contra conducida por Moslero concluyó con un pase a Pedro Crespín que, con una brillante acción individual, se zafó de un adversario y con un disparo cruzado mandó el cuero al fondo de la red. Corría el minuto 89 de juego. Con el encuentro sentenciado, el colegiado señaló el pitido final. La próxima cita para los montillanos será este domingo, ante la Asociación Deportiva Cartaya, en tierras onubenses.