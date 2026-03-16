El Club Deportivo Apedem consuma su ascenso a Primera Andaluza

C.D. Apedem 3 -- 2 Alcázar C.D.

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José Antonio López Llamas, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, José Nicolás González Domínguez y Alfredo Lorenzo Ordóñez. Suplentes: Aarón Márquez Castro, Lucas Hueso Priego, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo, Pablo Llamas Salamanca, Javier Mesa Cañero y Álvaro Aguilar Pino.

Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José Antonio López Llamas, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, José Nicolás González Domínguez y Alfredo Lorenzo Ordóñez. Aarón Márquez Castro, Lucas Hueso Priego, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo, Pablo Llamas Salamanca, Javier Mesa Cañero y Álvaro Aguilar Pino.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Alcázar Club Deportivo: Carlos Jiménez Rojas, José Antonio Grande Marín, Samuel Grande Marín, José Antonio Montes Carmona, Javier Rodríguez Varo, Jesús Reyes Sánchez, Reda Meziane, Francisco Javier Pareja Casasola, Sergio Torres Tapia, Daniel Muñoz Serrano y Raúl Bonilla Moreno. Suplentes: José Luis Salcedo Sánchez, Eduardo Turrado Mesa y Jaime Zamorano Ortiz.

Carlos Jiménez Rojas, José Antonio Grande Marín, Samuel Grande Marín, José Antonio Montes Carmona, Javier Rodríguez Varo, Jesús Reyes Sánchez, Reda Meziane, Francisco Javier Pareja Casasola, Sergio Torres Tapia, Daniel Muñoz Serrano y Raúl Bonilla Moreno. José Luis Salcedo Sánchez, Eduardo Turrado Mesa y Jaime Zamorano Ortiz.

Cuerpo técnico: Javier Rodríguez Martínez (entrenador).

Javier Rodríguez Martínez (entrenador).



Goles: 0-1 José Antonio Montes Carmona (min. 23); 0-2 Javier Rodríguez Varo (min. 37); 1-2 Ezequiel Salado Sánchez (min. 58); 2-2 Ezequiel Salado Sánchez (min. 65); 3-2 José David Urbano Jiménez (min. 89).

José Antonio Montes Carmona (min. 23); Javier Rodríguez Varo (min. 37); Ezequiel Salado Sánchez (min. 58); Ezequiel Salado Sánchez (min. 65); José David Urbano Jiménez (min. 89).

Árbitro: Adrián Pulido Fernández. Actuaron como asistentes Eduardo Panagua Fernández y Jorge Oliva García.

Adrián Pulido Fernández. Actuaron como asistentes Eduardo Panagua Fernández y Jorge Oliva García.

Amonestados: Fueron amonestados con tarjeta amarilla, en el Club Deportivo Apedem, Eduardo Rueda Pérez (min. 14), Pablo Llamas Salamanca (min. 44), Ezequiel Salado Sánchez (min. 58) y Alejandro Cerezo Fontaneda (min. 89). En el Alcázar Club Deportivo vieron igualmente la tarjeta amarilla José Antonio Grande Marín (min. 58), Daniel Muñoz Serrano (min. 64), Jesús Reyes Sánchez (min. 80), Jaime Zamorano Ortiz (min. 87), Raúl Bonilla Moreno (min. 89) y Javier Rodríguez Varo (min. 89).

Fueron amonestados con tarjeta amarilla, en el Club Deportivo Apedem, Eduardo Rueda Pérez (min. 14), Pablo Llamas Salamanca (min. 44), Ezequiel Salado Sánchez (min. 58) y Alejandro Cerezo Fontaneda (min. 89). En el Alcázar Club Deportivo vieron igualmente la tarjeta amarilla José Antonio Grande Marín (min. 58), Daniel Muñoz Serrano (min. 64), Jesús Reyes Sánchez (min. 80), Jaime Zamorano Ortiz (min. 87), Raúl Bonilla Moreno (min. 89) y Javier Rodríguez Varo (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio de Montilla.

El Club Deportivo Apedem logró ayer en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio un histórico ascenso a Primera Andaluza tras derrotar por 3-2 al Club Deportivo Alcázar en un partido que se resolvió con una remontada memorable y que terminó desatando una explosión de alegría entre la afición montillana.Desde el pitido inicial quedó claro que el conjunto amarillo no quería dejar escapar una oportunidad tan importante. El equipo dirigido por el técnico cordobés Rafael Garrido salió al terreno de juego con determinación, presionando arriba y generando varias ocasiones claras que pudieron abrir el marcador muy pronto. El dominio era evidente y el Club Deportivo Apedem parecía tener el encuentro bajo control. Sin embargo, el fútbol, imprevisible por naturaleza, volvió a mostrar su cara más amarga.Y es que el Club Deportivo Alcázar golpeó con una eficacia casi quirúrgica en dos momentos clave del primer tiempo. En el minuto 23, José Antonio Montes aprovechó una de las aproximaciones visitantes para adelantar a su equipo. El gol cayó como un jarro de agua fría sobre la grada del Miguel Navarro Polonio, que apenas había terminado de asimilar el golpe cuando llegó el segundo. Corría el minuto 37 cuando Javier Rodríguez ampliaba la ventaja y colocaba un inquietante 0-2 en el marcador.Con ese resultado se llegó al descanso, y el panorama parecía complicarse seriamente para el conjunto montillano. El marcador no reflejaba lo que se había visto sobre el césped, pero el fútbol no entiende de merecimientos y el Club Deportivo Apedem se encontraba ante una situación que amenazaba con frenar sus aspiraciones de ascenso.Sin embargo, si algo ha demostrado el equipo durante toda la temporada es su extraordinaria capacidad para competir y no rendirse jamás. Tras el paso por vestuarios, el conjunto local regresó al campo con otra energía. El ritmo del partido cambió por completo. El Club Deportivo Apedem se volcó sobre el área rival, encadenando llegadas constantes y obligando al guardameta visitante, Carlos Jiménez, a multiplicarse para mantener la ventaja de su equipo.En ese contexto emergió la figura del gran protagonista de la tarde. Ezequiel Salado, con el dorsal 7 a la espalda, firmó una actuación que quedará en la memoria de los aficionados montillanos. En el minuto 58 ejecutó un lanzamiento de falta magistral que se coló en la portería visitante y devolvió la esperanza a la grada.Además, apenas siete minutos después volvió a aparecer su talento. En el minuto 65, Salado ejecutó otra falta perfecta que terminó en el fondo de la red y que supuso el empate. El Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio estalló entonces en una celebración colectiva que reflejaba la fe de una afición que empezaba a creer en la remontada.De igual modo, el Club Deportivo Apedem no se conformó con igualar el marcador. Empujado por el ambiente de las gradas y por la inercia del juego, el equipo montillano continuó buscando la victoria con insistencia, presionando cada balón y atacando hasta el último minuto.Sin duda, detrás de esa reacción también se percibía el trabajo silencioso que el cuerpo técnico desarrolla durante la semana. La preparación táctica, el análisis del rival y el esfuerzo constante por mejorar el rendimiento de la plantilla bajo la dirección de Rafael Garrido han contribuido a forjar un equipo sólido, competitivo y capaz de levantarse incluso en los momentos más complicados.Y el desenlace llegó cuando el partido parecía agotarse. En la última jugada del encuentro, Ezequiel Salado volvió a aparecer para poner un balón medido al corazón del área. Allí aguardaba Joseda, capitán y auténtico referente del vestuario, que no perdonó y firmó el 3-2 definitivo.El estadio se convirtió entonces en una auténtica fiesta. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron una victoria que significaba mucho más que tres puntos. La remontada sellaba el merecido ascenso a Primera Andaluza para un Club Deportivo Apedem que ha construido su temporada sobre la fe, el trabajo y la ambición.Además, la jornada dejó otro elemento que añade emoción al tramo final del campeonato. El Club Deportivo Higuerón tropezó en Cañete de las Torres con un empate a dos, un resultado que permite al conjunto montillano acercarse al liderato.Con cuatro jornadas aún por disputarse, el desenlace del campeonato promete emociones intensas. Pero si algo ha demostrado el Club Deportivo Apedem a lo largo de la temporada es que nunca se rinde y que, cuando el partido se pone cuesta arriba, siempre encuentra la forma de levantarse.