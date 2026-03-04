Bodegas Alvear acogerá un maridaje de vinos y libros con motivo del 8M

El Ayuntamiento de Montilla celebrará el próximo viernes 6 de marzo, a partir de las 18.00 de la tarde, un maridaje de vinos y libros encon motivo del Día Internacional de la Mujer, una propuesta cultural que unirá literatura, identidad y patrimonio vitivinícola en una experiencia participativa abierta a la ciudadanía.La actividad, que tendrá una duración aproximada de dos horas, permitirá a las asistentes degustar una cuidada selección de vinos de esta histórica bodega montillana mientras descubren cuatro títulos de la editorial cordobesa Cántico en una presentación guiada por la escritora Concha García. El encuentro propone así un formato singular en el que el vino y la literatura se combinan para ofrecer una experiencia sensorial y cultural en torno a dos elementos profundamente vinculados al territorio.Además, esta iniciativa forma parte de la, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover actividades que fomenten el encuentro, el diálogo y la visibilización del talento femenino en el ámbito cultural. En ese sentido, el maridaje de vino y literatura plantea una experiencia creativa que conecta la esencia vitivinícola local con la creación artística.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha señalado que “con esta iniciativa queremos demostrar que la cultura y los vinos de nuestro territorio pueden dialogar para generar experiencias que fortalecen nuestra identidad como ciudad. El maridaje de vino y literatura simboliza esa unión entre tradición e innovación, poniendo en el centro el talento femenino y el papel de la mujer en la creación cultural”.De igual modo, la responsable municipal de Igualdad ha manifestado que “Montilla celebra el 8M creando espacios de encuentro, reflexión y disfrute compartido, reforzando nuestra identidad local e impulsando la cultura como motor de desarrollo”.Por otro lado, el escenario elegido para esta actividad, Bodegas Alvear, constituye uno de los principales referentes del patrimonio vitivinícola de Montilla. Fundada en 1729, con casi tres siglos de historia, Alvear es la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía.Desde la propia compañía subrayan que se trata de “ocho generaciones de amor al vino y dedicación exclusiva al campo que perviven con entusiasmo, una trayectoria que demuestra el compromiso y el respeto que la familia tiene a la tierra y a la vid, a las cuales se han dedicado con rigor y pasión”.A lo largo de sus casi tres siglos de trayectoria, esta empresa familiar ha conservado su carácter histórico transmitiendo la titularidad de padres a hijos, de modo que actualmente la propiedad se encuentra en manos de la octava generación de la familia. Cada una de estas generaciones ha contribuido tanto a la modernización técnica de la bodega como a la conservación de su patrimonio arquitectónico, configurando una firma que representa la experiencia acumulada de una tierra y una familia.Asimismo, la bodega ha reforzado en los últimos años su compromiso con la sostenibilidad. En 2024, la Federación Española del Vino certificó el compromiso medioambiental de Bodegas Alvear mediante la certificación, evolución del sello Wineries for Climate Protection, creado en 2015 como la primera certificación específica para bodegas en materia de sostenibilidad ambiental.En ese contexto, el director general de la firma, Luis Giménez Alvear, destacó entonces que “esta nueva certificación no solo refleja el compromiso inquebrantable de Alvear con la excelencia y la calidad de sus vinos y vinagres, sino también con nuestro entorno natural”.No en vano, la empresa ha venido incorporando en los últimos años criterios de sostenibilidad social, económica y de buena gobernanza con el objetivo de implantar el concepto de sostenibilidad integral en todos los ámbitos de su actividad.Desde el Ayuntamiento de Montilla se anima a la ciudadanía a participar en esta propuesta cultural que convertirá la tarde del viernes 6 de marzo en una oportunidad para compartir literatura, vino y diálogo en un entorno que reivindica el papel de la mujer en la cultura y en la sociedad.