Montilla cierra febrero con la cifra de paro más baja desde que hay registros

Montilla cerró el pasado mes de febrero con un total de 1.262 personas paradas registradas, según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que supone el nivel más bajo de desempleo en la localidad desde que este organismo comenzó a ofrecer estadísticas mensuales en el mes de enero de 2005.La evolución mensual refleja un descenso de 22 personas en comparación con enero de 2026, cuando se contabilizaban 1.284 parados registrados. Esta reducción equivale a una bajada del 1,71 por ciento en apenas un mes. El dato consolida la tendencia descendente que se viene observando en los últimos ejercicios y sitúa el número total de desempleados en un mínimo histórico dentro de la serie estadística disponible.En cuanto a la distribución por sexos, de las 1.262 personas paradas registradas en febrero, 425 son hombres y 837 son mujeres. Esto significa que el 33,66 por ciento del total corresponde a desempleo masculino, frente al 66,34 por ciento de desempleo femenino, una proporción que mantiene la brecha entre ambos colectivos en el mercado laboral local.Además, el Observatorio Argos también recoge los datos relativos a personas demandantes de empleo, un indicador más amplio que incluye tanto a quienes buscan trabajo como a quienes participan en acciones formativas o perciben el subsidio agrario. En febrero de 2026, Montilla registró 2.645 personas demandantes de empleo, cuatro menos que en enero, cuando la cifra ascendía a 2.649. La variación mensual es, por tanto, de un descenso del 0,15 por ciento.Dentro de este colectivo, 881 son hombres y 1.764 son mujeres, lo que supone que el 33,29 por ciento de las personas demandantes de empleo son varones y el 66,71 por ciento son mujeres. La diferencia porcentual vuelve a mostrar un mayor peso femenino en las estadísticas laborales del municipio.Si se atiende a la evolución interanual, el descenso resulta aún más significativo. En febrero de 2025, Montilla contabilizaba 1.374 personas paradas registradas, mientras que en febrero de 2026 la cifra se sitúa en 1.262. La reducción es de 112 personas en los últimos doce meses, lo que representa una bajada del 8,15 por ciento.Este comportamiento confirma una tendencia sostenida a lo largo del último año, en el que el paro ha ido reduciéndose de manera progresiva en Montilla hasta alcanzar el nivel más bajo de toda la serie histórica disponible desde enero de 2005.Desde Comisiones Obreras (CCOO) se señaló ayer que “aunque la evolución general del mercado laboral cordobés muestra un ligero avance, con descensos en todas las ramas productivas, la situación de las mujeres en el empleo sigue siendo especialmente preocupante”, tal y como remarcó la secretaria de Empleo, Ana Belén Acaiña, quien resaltó que “el desempleo femenino representa una proporción muy superior a la masculina, reflejando una desigualdad estructural que no se corrige”.De hecho, la organización subrayó que las 31.137 mujeres inscritas en las listas del paro en la provincia suponen el 62,64 por ciento del total de personas desempleadas. Acaiña hizo hincapié en que “las mujeres siguen concentrando gran parte de las personas desempleadas, en buena medida, debido a su mayor presencia en sectores con mayor temporalidad, menor estabilidad contractual y peores oportunidades de acceso a empleo de calidad”.Por ello, la responsable sindical reclamó “medidas efectivas para impulsar el empleo femenino en la provincia porque la brecha de género en el mercado laboral cordobés es insostenible y vergonzosa para una sociedad que pretende ser igualitaria”.Asimismo, insistió en que “Córdoba necesita políticas integrales que no solo reduzcan el paro, sino que aborden las barreras estructurales que impiden la plena inserción laboral de las mujeres”, y afirmó que “sin un enfoque decidido en la igualdad de género y la creación de empleos estables para las mujeres, las cifras de paro seguirán siendo un reflejo de la precariedad estructural que padecen amplios colectivos de la sociedad cordobesa”.Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideró “muy preocupante” la pérdida de afiliación a la Seguridad Social que se ha registrado en febrero en Córdoba, "un dato que no se ve compensado ni de lejos por la exigua bajada del paro que se ha registrado en este mismo mes y que se ha producido sin que se haya creado empleo neto en la provincia, sino a través de la marcha de desempleados a otros territorios en busca de una oportunidad laboral".El presidente de la organización en Córdoba, Antonio Rafael López, alertó de que la cuantía de cotizantes se redujo en 2.207 respecto al mes anterior y advirtió de que el incremento del número de parados sin experiencia previa o que llevan más de un año sin encontrar empleo “lo que deja entrever que siguen sin generarse en nuestro territorio las suficientes oportunidades laborales para acabar con la lacra del desempleo más allá de los descensos puntuales se producen durante las campañas agrarias, comerciales y turísticas”.Asimismo, indicó que “hay muchas incertidumbres en el mercado laboral como consecuencia de los distintos conflictos armados repartidos por el todo el mundo, unas situaciones que pueden parecer muy alejadas, pero que afectan muy directamente a nuestras empresas al elevar sus costes por el encarecimiento del petróleo o por la mayores dificultades para poder exportar sus productos, algo que repercute muy directamente en la generación de empleo”.Antonio Rafael López también señaló que “en marzo comienza la temporada alta turística en Córdoba con la celebración de la Semana Santa y en los meses siguientes con distintas festividades, algo que traerá consigo un buen número de contrataciones”.“Sin duda, siempre es bueno la creación de puestos de trabajo, pero no hay que olvidar que la gran mayoría de estos empleos que se generarán en esas fechas tendrán un carácter temporal, por lo que, mientras que no se apueste en serio por una reforma del mercado laboral que se asiente sobre la industria, la innovación y los servicios públicos, la calidad del empleo no será la adecuada”, concluyó el portavoz de CSIF.De este modo, mientras Montilla alcanza en febrero de 2026 la cifra más baja de paro registrada desde que existen datos oficiales comparables, el análisis detallado confirma tanto el descenso intermensual como la reducción interanual, al tiempo que mantiene el foco sobre la persistente diferencia entre hombres y mujeres en el mercado laboral.